Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

શરૂ થઈ ગયું મિર્ઝાપુર મૂવી'નું શૂટિંગ, મેકર્સ રિલીઝ કર્યો પહેલો લુક, જોરદાર અવતારમાં જોવા મળ્યા ગુડ્ડુ ભૈયા

Mirzapur Movie First Look: કાલીન ભૈયાથી લઈને ગુડ્ડુ અને મુન્ના સુધી, આ વખતે તમને મોટા પડદા પર બધા કલાકારો અને તેમના કરિશ્માને જોવા મળશે. અલી ફઝલે એક નવો પ્રોમો વીડિયો રિલીઝ કર્યો છે, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે શૂટીંગ શરૂ થઈ ગયું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 24, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

શરૂ થઈ ગયું મિર્ઝાપુર મૂવી'નું શૂટિંગ, મેકર્સ રિલીઝ કર્યો પહેલો લુક, જોરદાર અવતારમાં જોવા મળ્યા ગુડ્ડુ ભૈયા

Mirzapur Movie First Look: મિર્ઝાપુર ભારતની પહેલી વેબ સિરીઝ છે, અને નિર્માતાઓ તેને ફિલ્મ સુધી વિસ્તૃત કરી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે, સફળ ફિલ્મ પછી, વેબ સિરીઝ અથવા એનિમેટેડ શો રિલીઝ કરવામાં આવે છે. મિર્ઝાપુર મૂવીની જાહેરાત ઘણા સમય પહેલા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે તેનો ફર્સ્ટ લુક વીડિયો પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતા અભિનેતા અલી ફઝલે આ પ્રોમો વીડિયો તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર રિલીઝ કર્યો છે, જેમાં તે ગુડ્ડુ ભૈયાના અવતારમાં જોવા મળે છે.

વીડિયોમાં ગુડ્ડુ ભૈયાનો લુક બતાવવામાં આવ્યો

Add Zee News as a Preferred Source

ફિલ્મનું શૂટિંગ હાલમાં રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં ચાલી રહ્યું છે. પ્રોમો વીડિયોમાં એક વિશાળ સેટ અને અલી ફઝલ ગુડ્ડુ ભૈયાના લુકમાં ચાલતો દેખાય છે. એક કેમેરા તેની પાછળ આવે છે, અને પછી તેના ચહેરાની એક ટૂંકી ઝલક બતાવવામાં આવે છે. તે એ જ પ્રભાવશાળી અને વિચિત્ર અવતારમાં પાછો ફર્યો છે જેને દર્શકો વર્ષોથી જાણે છે. મિર્ઝાપુર 2 માટે પ્રેક્ષકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, પરંતુ તે જોવાનું બાકી છે કે શું તે થિયેટરોમાં એ જ વેબ સિરીઝનો જાદુ બનાવી શકે છે.

'મૌન શબ્દો કરતાં વધુ મોટેથી બોલે છે'

ફિલ્મના ફર્સ્ટ લૂક વિડીયોમાં કોઈ સંવાદ નથી; પૃષ્ઠભૂમિમાં ફિલ્મના ખલનાયકનો ફક્ત એક સંવાદ વાગે છે. શક્તિશાળી પૃષ્ઠભૂમિ સંગીત સાથે, ગુડ્ડુના પોશાક પહેરેલા અલી ફઝલ આગળ વધે છે, પાછળ એક વિશાળ સેટ દેખાય છે. ક્લિપ ફિલ્મના ભવ્ય સ્કેલ પર પણ સંકેત આપે છે. અલી ફઝલે સમજાવ્યું, ગુડ્ડુ ભૈયાની દુનિયામાં પગ મૂકવો હંમેશા ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે. આ પાત્ર પોતાનું વજન ધરાવે છે, અને તેનું મૌન શબ્દો કરતાં વધુ મોટેથી બોલે છે.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ali fazal (@alifazal9)

અલી ફઝલે કેપ્શનમાં શું લખ્યું

અલી ફઝલે કહ્યું કે, "જૈસલમેરમાં શૂટિંગે વાર્તામાં એક અનોખી રચના ઉમેરી છે, અને આ તે સફરની એક નાની ઝલક છે. હજુ ઘણું બધું આવવાનું બાકી છે, અને હું દર્શકોને તેનો અનુભવ થાય તેની રાહ જોઈ શકતો નથી. 
વીડિયોના કેપ્શનમાં તેમણે લખ્યું કે, મિર્ઝાપુર ફિલ્મ. શૂટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. રાજસ્થાનનું શેડ્યૂલ ચાલુ છે. જેસલમેર અને જોધપુરનો અપાર પ્રેમ અને આતિથ્ય માટે આભાર, જેનો કોઈ પાર નથી. તમે અમારી સાથે તમારા પોતાના જેવો વ્યવહાર કર્યો... બધી હોટલોએ અમને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો અને અમને ઘર જેવું અનુભવ કરાવ્યો.    

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mirzapur MovieMirzapur Movie first lookmirzapurAli FazalAli Fazal First LookGuddu BhaiyaGuddu Bhaiya in MirzapurMirzapur Guddu BhaiyaGujarati Newsentertainment news

Trending news