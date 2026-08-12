/Eetha Movie: ટોક્સિક ફિલ્મના કારણે શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથાની રિલીઝ ટળી, મેકર્સે જાહેર કરી ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ

Eetha Movie New Release Date: સાઉથ સુપર સ્ટાર યશની ફિલ્મ ટોક્સિક બોક્સ ઓફિસ પર કમાણીના નવા રેકોર્ડ બનાવશે તેવો અંદાજ ફિલ્મના ટ્રેલર પછી લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર એટલું દમદાર છે કે દર્શકો પણ ફિલ્મ જોવા માટે આતુર છે. ટોક્સિક ફિલ્મના ક્રેઝને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રદ્ધા કપૂરની આગામી ફિલ્મ ઇથાની રિલીઝ ડેટ પણ ટાળી દેવામાં આવી છે. આ પહેલા ઈથા ફિલ્મ 28 ઓગસ્ટ રિલીઝ થવાની હતી. પરંતુ ટોક્સિક ફિલ્મને ધ્યાનમાં રાખીને ઇથા ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ત્રણ મહિના માટે ટાળી દેવામાં આવી છે.
શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથા
શ્રદ્ધા કપૂર તેની આગામી ફિલ્મ ઇથાને લઈને ચર્ચામાં છે. ઈથા ફિલ્મ મહારાષ્ટ્રના મહાન લાવણી કલાકાર વિઠાબાઈ નારાયણગાંવકરની બાયોપીક છે. ઇથા ફિલ્મ પહેલા 28 ઓગસ્ટે રિલીઝ થવાની હતી. પરંતુ 28 ઓગસ્ટે ફિલ્મ રિલીઝ થાય તો તેની સીધી ટક્કર ટોક્સિક ફિલ્મથી મળે. કારણ કે સિનેમા ઘરોમાં 26 ઓગસ્ટે ટોક્સિક ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે. બોક્સ ઓફિસ પર ટોક્સિક ફિલ્મ સાથે ટક્કર ન થાય તે માટે ઈથા ફિલ્મના મેકર્સે રિલીઝ ડેટ ત્રણ મહિના માટે ટાળી દીધી છે.
ઈથા ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ
શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઇથા માટે નવી રિલીઝ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે. ફિલ્મ મેકર્સ તરફથી instagram પર પોસ્ટ શેર કરીને નવી રિલીઝ ડેટ નું અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. ઈથા ફિલ્મ હવે 4 ડિસેમ્બર 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે.
જોકે યશની ફિલ્મ ટોક્સિક સાથે ટક્કર ન થાય તે માટે ફિલ્મ મેકર્સે ઈથા ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ટાળી છે તો છે પણ ડિસેમ્બર મહિનામાં શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ પ્રભાસ અને અક્ષય કુમારની ફિલ્મ સાથે ટકરાશે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર પ્રભાસની આગામી પેન ઇન્ડિયા ફિલ્મ ફૌજી ડિસેમ્બર મહિનામાં જ રિલીઝ થવાની છે. આ સાથે જ અનીશ બઝમીની ફિલ્મ જેમાં અક્ષય કુમાર અને વિદ્યા બાલન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે તે પણ ડિસેમ્બરે સિનેમા ઘરોમાં આવશે તેવી ચર્ચા છે. જો ફૌજી અને અક્ષય કુમારની ફિલ્મ 4 ડિસેમ્બરે જ રિલીઝ થશે તો ડિસેમ્બરમાં પણ ઈથા ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર 2 મોટી ફિલ્મ સાથે ટકરાશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)