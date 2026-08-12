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Eetha Movie: ટોક્સિક ફિલ્મના કારણે શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથાની રિલીઝ ટળી, મેકર્સે જાહેર કરી ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ

Eetha Movie New Release Date: યશની ફિલ્મ ટોક્સિકને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે બઝ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઈને શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથાની રિલીઝ ડેટ ટળી છે. ટોક્સિક ફિલ્મ સાથે બોક્સ ઓફિસ ક્લેશ ટાળવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથા ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ થશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:14 AM IST
Eetha Movie: ટોક્સિક ફિલ્મના કારણે શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથાની રિલીઝ ટળી, મેકર્સે જાહેર કરી ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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