Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Zootopia 2: શ્રદ્ધા કપૂરે ઝુટોપિયા 2 માટે લીધી જોરદાર ફી, ડબિંગની કમાણી જાણીને લાગી જશે આંચકો

Shraddha Kapoor In Zootopia 2: ઝુટોપિયા 2 સિનેમાઘરોમાં ધમાલ મચાવી રહી છે. આ ફિલ્મના હિંદી વર્ઝનમાં શ્રદ્ધા કપૂરે જુડી હોપ્સને શ્રદ્ધા કપૂરે અવાજ આપ્યો છે. આ કેરેક્ટરને અવાજ આપવા માટે શ્રદ્ધા કપૂરે મોટી ફી વસુલ કરી છે. જેના કારણે શ્રદ્ધા કપૂર ચર્ચામાં આવી છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:54 PM IST

Trending Photos

Zootopia 2: શ્રદ્ધા કપૂરે ઝુટોપિયા 2 માટે લીધી જોરદાર ફી, ડબિંગની કમાણી જાણીને લાગી જશે આંચકો

Shraddha Kapoor In Zootopia 2: બોક્સ ઓફિસ પર બોલીવુડની ફિલ્મોની સાથે હોલીવડ ફિલ્મો પણ ધુમ મચાવે છે. તાજેતરમાં જ ડિઝ્ની એનિમેટેડ ફિલ્મ ઝુટોપિયા 2 રિલીઝ થઈ છે. હિંદી ફિલ્મ તેરે ઈશ્ક મેં ની સાથે આ ફિલ્મ પણ રિલીઝ થઈ છે. બોક્સ ઓફિસ પર ઝુટોપિયા 2 ફિલ્મને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. આ ફિલ્મની હિંદી વર્ઝનમાં શ્રદ્ધા કપૂરે જૂડી હોસ્પને અવાજ આપ્યો છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ ફેમસ કેરેક્ટરને અવાજ આપવા માટે શ્રદ્ધા કપૂરે કેટલી ફી લીધી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઝુટોપિયા 2 રિલીઝ થઈ તે પહેલા જ શ્રદ્ધા કપૂરે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. જેમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે તે જૂડી હોપ્સનો અવાજ બનીને આવી રહી છે. ત્યારબાદ ફિલ્મ ચાહકોમાં પણ ઉત્સાહ હતો. ઝુટોપિયા 2 રિલીઝ પછી દર્શકોને પસંદ આવી રહી છે. લોકો શ્રદ્ધા કપૂરના પણ વખાણ કરી રહ્યા છે. 

શ્રદ્ધા કપૂરે આ પ્રોજેક્ટ માટે કેટલો ચાર્જ લીધો છે તે જાણવા માટે પણ ચાહકો આતુર છે. આ પ્રોજેક્ટ માટે શ્રદ્ધા કપૂરે મોટી રકમ લીધી હોવાની ચર્ચા છે. બોલીવુડની ટોચની અભિનેત્રી શ્રદ્ધા કપૂરે ઝુટોપિયા 2 માટે 1 થી 1.5 કરોડ રુપિયા લીધા છે. 

રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ ફી અત્યાર સુધીની હાઈએસ્ટ ફી છે જે કોઈ બોલીવુડ એક્ટરને ડબિંગ માટે મળી હતી. અત્યાર સુધીમાં મેકર્સ કે શ્રદ્ધા કપૂરે ફીને લઈને સત્તાવાર માહિતી આપી નથી. શ્રદ્ધા કપૂરની આવનારી ફિલ્મોની વાત કરીએ તો હવે તે મરાઠી ફિલ્મ ઈથા માં જોવા મળશે. છેલ્લે શ્રદ્ધા કપૂર સ્ત્રી 2 માં જોવા મળી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news