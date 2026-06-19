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Eetha Movie: શ્રદ્ધા કપૂરની આગામી ફિલ્મ ઈથાનું ટીઝર રિલીઝ થાય તે પહેલા Online લીક, તમે જોયું કે નહીં ?

Eetha Movie Leaked Teaser: શ્રદ્ધા કપૂરની આગામી ફિલ્મ ઈથા જેની રાહ ઘણા સમયથી જોવાઈ રહી છે તે ફિલ્મનું ટીઝર લીક થઈ ગયું છે. આ ટીઝર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર વાયરલ થયું છે. ભલે આ ટીઝર લીક થયેલું છે પણ આ ટીઝર એવું છે જેને જોયા પછી તમે પણ વાહ શ્રદ્ધા કપૂર વાહ એવું કહેશો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:43 PM IST
Eetha Movie: શ્રદ્ધા કપૂરની આગામી ફિલ્મ ઈથાનું ટીઝર રિલીઝ થાય તે પહેલા Online લીક, તમે જોયું કે નહીં ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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શ્રદ્ધા કપૂરની આગામી ફિલ્મ ઈથાનું ટીઝર રિલીઝ થાય તે પહેલા Online લીક, તમે જોયું ?
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