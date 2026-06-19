/Eetha Movie: શ્રદ્ધા કપૂરની આગામી ફિલ્મ ઈથાનું ટીઝર રિલીઝ થાય તે પહેલા Online લીક, તમે જોયું કે નહીં ?

Eetha Movie Leaked Teaser: અભિનેત્રી શ્રદ્ધા કપૂર ટૂંક સમયમાં જ ઈથા નામની ફિલ્મમાં જોવા મળશે. ઈથા ફિલ્મની ચર્ચા તો છેલ્લા ઘણા સમયથી થઈ રહી છે પરંતુ આજે આ ફિલ્મનું ટીઝર ઓનલાઈન લીક થઈ ગયું. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર અલગ અલગ એકાઉન્ટ પરથી ઈથા મુવીનું ટીઝર શેર કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભલે આ ફિલ્મનું ટીઝર લીક થયેલું હોય પરંતુ આ ટીઝર જોયા પછી તમારા મોઢામાંથી પણ શ્રદ્ધા કપૂર માટે વાહ શબ્દ નીકળશે. ટીઝર જોઈને લાગે છે કે ઈથા ફિલ્મ જ્યારે રિલીઝ થશે ત્યારે શ્રદ્ધા કપૂર ધમાકો કરશે.
બોક્સ ઓફિસ પર 19 જૂન ના રોજ કોકટેલ 2 મુવી રિલીઝ થઈ છે અને સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર ઇથા ફિલ્મનું ટીઝર વાયરલ થવા લાગ્યું છે. ઈથા ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં શ્રદ્ધા કપૂર છે. ઈથા ફિલ્મનો આ વિડીયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકોના જોરદાર રિએક્શન આ ફિલ્મના ટીઝરને મળી રહ્યો છે.
શ્રદ્ધા કપૂરની ઈથા મુવી છે બાયોપિક
લાંબા સમય પછી શ્રદ્ધા કપૂર ઇથા મુવીમાં જોવા મળશે. ઈથા મુવી પ્રખ્યાત લાવણી ડાન્સર વિઠાબાઈની બાયોપીક છે. આ ફિલ્મમાં શ્રદ્ધા કપૂર વિઠાભાઈના પાત્રમાં જોવા મળશે. ફિલ્મમાં વર્ષ 1940 થી 1990 ના દાયકા સુધીની વિઠાબાઈ ની સફર, તેની સફળતા અને તેના જીવનના સંઘર્ષોને દેખાડવામાં આવશે. ફિલ્મનું ટીઝર જોઈને લાગી રહ્યું છે કે શ્રદ્ધા કપૂરની આ ફિલ્મ દમદાર હશે.
જુઓ શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથાનું ટીચર
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર વાયરલ થયેલા ટીઝરની શરૂઆત એક સ્ટેજ પરફોર્મન્સથી થાય છે. જેમાં લોકો હોબાળો કરી રહ્યા હોય છે અને બેક સ્ટેજ ગર્ભવતી શ્રદ્ધા કપૂર બાળકને જન્મ આપી રહી હોય છે. શ્રદ્ધા કપૂર બાળકને જન્મ આપ્યા પછી થોડી જ મિનિટોમાં સ્ટેજ પર ડાન્સ કરવા પહોંચે છે. સાથે જ તેનો દમદાર ડાયલોગ સાંભળવા મળે છે.
This looks so good!#Eetha teaser nails it. #ShraddhaKapoor is back with a bang with #EethaTeaser
pic.twitter.com/NGSXJMJ0tn
— Bolly News And Gossips (@bolly_bb) June 19, 2026
ઈથા ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ
શ્રદ્ધા કપૂર એ વર્ષ 2024 માં તેની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ સ્ત્રી 2 કરી હતી અને હવે 2026 માં તે ઇથા ફિલ્મમાં જોવા મળશે. ઈથા ફિલ્મને લક્ષ્મણ ઉતેકરે ડાયરેક્ટ કરી છે અને ફિલ્મને દિનેશ વિજાને પ્રોડ્યુસ કરી છે. હાલ ઈથા ફિલ્મ અંગે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે શ્રદ્ધા કપૂરની ઈથા ફિલ્મ 28 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)