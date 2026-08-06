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Lock upp Season 2 Winner: લોક અપ 2 ની વિનર બની શ્રેયા કાલરા, સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરની નેટવર્થ છે કરોડોની

Lockup Season 2 Winner: નેટફ્લિક્સ પર આવતા રિયાલીટી શો લોક અપ 2 માં વિનર બની છે શ્રેયા કાલરા. સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર શ્રેયા કાલરાને રોડીઝ શો થી ઓળખ મળી હતી. ફેમસ થયા પછી શ્રેયા કાલરાની નેટવર્થ કરોડોમાં પહોંચી ચુકી છે. તમે પણ જાણો સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર શ્રેયા કાલરાની લાઈફ જર્ની વિશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:46 AM IST
Lock upp Season 2 Winner: લોક અપ 2 ની વિનર બની શ્રેયા કાલરા, સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરની નેટવર્થ છે કરોડોની

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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