/Lock upp Season 2 Winner: લોક અપ 2 ની વિનર બની શ્રેયા કાલરા, સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરની નેટવર્થ છે કરોડોની

Lockup Season 2 Winner: નેટફ્લિક્સ પર આવતા રિયાલિટી શો લોકઅપ સીઝન 2 ને શ્રેયા કાલરાએ જીતી લીધો છે. લોકઅપ સીઝન 2 ના ફાઇનલમાં શિવાંગી જોષી, યોગેશ રાવત, રામ કપૂર અને શિલ્પા શિંદેને હરાવીને શ્રેયા કાલરા શોની ટ્રોફી અને પ્રાઈઝ મની જીતી ચૂકી છે. લોકઅપ સીઝન 2 માં રિતેશ દેશમુખ અને ફરાહ ખાન હોસ્ટ તરીકે જોવા મળ્યા હતા.
27 જૂન 2026 થી નેટફ્લિક્સ પર લોકઅપ સીઝન 2 રિયાલિટી શો શરૂ થયો હતો. જેમાં 15 હસ્તીઓની એન્ટ્રી થઈ હતી. આ 15 કલાકારોને હરાવીને શ્રેયા કાલરાના વિનર બની છે. લોકઅપ સીઝન 2 માં શરૂઆતથી જ શ્રેયા કાલરા ચર્ચા નો વિષય રહી હતી. અને હવે શ્રેયા કાલરાએ આ શો જીતી લીધો છે. શ્રેયા કાલરાને લોકઅપ સીઝન 2 ની ટ્રોફી સાથે એક કરોડની પ્રાઈઝ મની પણ મળી છે. લોક અપ સીઝન 2 જીત્યા પછી લોકો શ્રેયા કાલરા વિશે વધારે જાણવા માંગે છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ શ્રેયા કાલે આ કોણ છે અને તેની લાઈફ જર્ની કેવી રહી છે ?
કોણ છે શ્રેયા કાલરા ?
29 વર્ષીય શ્રેયા કાલરા મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરની રહેવાસી છે અને તે એક સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર છે. શ્રેયા કાલરાને સૌથી પહેલા ઓળખ મળી 2020 માં આવેલા રોડિઝ રિયાલિટી શોથી. રોડિઝ શો માં તેણે વાઇલ્ડ કાર્ડ તરીકે એન્ટ્રી કરી હતી. આ શો પછી તે એક મ્યુઝિક વીડિયોમાં પણ જોવા મળી હતી. શ્રેયા કાલરા પોડકાસ્ટર પણ છે. Instagram પર તેના 20 લાખથી વધુ ફોલોવર્સ છે.
શ્રેયા કાલરાની લવ લાઈફ
લોકઅપ સીઝન 2 માં પણ શ્રેયા કાલરાની લવ લાઈફની વાતો થતી હતી. શ્રેયા કાલરાનું નામ યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હે ના એક્ટર વૃષભ જયસ્વાલ સાથે જોડવામાં આવે છે. ઋષભ જયસ્વાલ અને શ્રેયા કાલરાની મુલાકાત પણ 2021 માં નેટફિક્સના એક પ્રોજેક્ટ દરમિયાન થઇ હતી. ત્યાર પછી બંને મિત્રો બન્યા અને ધીરે ધીરે એકબીજાની વધારે નજીક આવ્યા.
શ્રેયા કાલરાની નેટવર્ક
સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર અને પોડકાસ્ટર શ્રેયા કાલરાની નેટવર્ક મની કંટ્રોલના રિપોર્ટ અનુસાર દોઢથી ત્રણ કરોડ રૂપિયા વચ્ચે છે. શ્રેયા કાલરાની કમાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત સોશિયલ મીડિયા પર બ્રાન્ડ ડીલ્સ, youtube અને લોકઅપ 2 જેવા રિયાલિટી શો માટેની ભાગીદારી છે.