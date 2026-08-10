/Yatra TV series: 15 એપિસોડની ભારતીય ટ્રેનની યાત્રા પર આધારિત જોવા જેવી સીરીઝ, યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો ફ્રીમાં

Yatra TV series: આજે તમને એક એવી સીરીઝ વિશે જણાવીએ જે આજથી 40 વર્ષ પહેલા દુરદર્શન પર આવી હતી. પરંતુ જો તમે આજે પણ આ સીરીઝ જોશો તો તમને મજા આવશે. આ સીરીઝ 15 એપિસોડની છે અને તેમાં ટ્રેનની મુસાફરી દરમિયાન થતા ખાટા મીઠા અનુભવોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રેનની મજેદાર સફર દેખાડતી આ સીરીઝને ભારતીય રેલ્વેએ સ્પોન્સર કરી હતી.
દુરદર્શનના અલગ અલગ લોકપ્રિય અને એવરગ્રીન શોમાંથી એક છે યાત્રા. યાત્રા 15 એપિસોડની સીરીઝ હતી જેને લોકોએ ખૂબ પસંદ કરી હતી. આ સીરીઝનું નિર્દેશન શ્યામ બેનેગલે કર્યું હતું. સીરીઝના દરેક એપિસોડમાં ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતાં અલગ અલગ લોકોના જીવનની કહાનીઓ દેખાડવામાં આવી છે.
યાત્રા સીરીઝની ખાસ વાતો
યાત્રા સીરીઝ એટલા માટે ખાસ છે કે આ શોને ભારતીય રેલ્વેએ સ્પોન્સર કર્યો હતો. સીરીઝમાં લોકોના જીવન સાથે જોડાયેલી ઘટના, તેમના સંઘર્ષ અને લાગણીને અલગ અલગ સ્ટોરીના માધ્યમથી દેખાડવામાં આવી છે. તે સમયે આ શો રોમાંચ, ઈમોશન અને ડ્રામાથી ભરપુર ગણાતો. આ શો જોનાર લોકોને ખાસ કનેકશન ફીલ થાય છે.
યાત્રા સીરીઝના કલાકારો
1986 માં પ્રસારિત થયેલી સીરીઝ યાત્રાના મુખ્ય કલાકારોમાં ઓમ પુરી, નીના ગુપ્તા, ઈલા અરુણ, મોહન ગોખલે અને હરીશ પટેલ જેવા કલાકારો જોવા મળે છે. આ શોમાં મુસાફરોની યાત્રા અને તેમના જીવનને ખાસ રીતે દેખાડવામાં આવ્યું છે. આજે પણ તમે આ સીરીજ જોશો તો તમને મજા આવશે.
યાત્રા સીરીઝ જુઓ યુટ્યુબ પર
યાત્રા સીરીઝ વિશે જાણીને તો તમને આ સીરીઝ જોવાની ઈચ્છા થઈ છે તો તમે આ સીરીઝ યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો. એકવાર એક એપિસોડ જોશો પછી 15 એપિસોડ નક્કી પુરા કરશો.