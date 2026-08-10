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Yatra TV series: 15 એપિસોડની ભારતીય ટ્રેનની યાત્રા પર આધારિત જોવા જેવી સીરીઝ, યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો ફ્રીમાં

Yatra TV series: દુરદર્શન પર એક એવી સીરીઝ રિલીઝ કરવામાં આવી હતી જે દેશભરમાં લોકપ્રિય થઈ હતી. શ્યામ બેનેગલની આ સીરીઝને ભારતીય રેલ્વેએ સ્પોન્સર કરી હતી. આ સીરીઝના દરેક એપિસોડ મજેદાર છે જેને તમે યુટ્યુબ પર ફ્રીમાં જોઈ શકો છો. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:20 PM IST
Yatra TV series: 15 એપિસોડની ભારતીય ટ્રેનની યાત્રા પર આધારિત જોવા જેવી સીરીઝ, યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો ફ્રીમાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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15 એપિસોડની ભારતીય ટ્રેનની યાત્રા પર આધારિત જોવા જેવી સીરીઝ, યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો
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