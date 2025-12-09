રાતોરાત સુપરસ્ટાર બનેલી શાહરૂખની આ એક્ટ્રેસ આજે ગુમનામ જીવન જીવે છે, આ દેશમાં થઈ સેટલ્ડ
Priya Gill : શાહરૂખ ખાનની એ અભિનેત્રી, જે રાતોરાત સુપરસ્ટાર બની ગઈ હતી, તેના પર ગ્રહણ લાગી ગયું હતું અને હવે તે વિદેશમાં ગુમનામીમાં જીવે છે
Bollywood News : આ બોલિવૂડ અભિનેત્રીએ પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત એક એવી ફિલ્મથી કરી હતી જેણે તેને રાતોરાત સુપરસ્ટાર બનાવી દીધી હતી. તેણીએ સલમાન ખાન, શાહરૂખ ખાન અને નાગાર્જુન જેવા ટોચના સ્ટાર્સ સાથે પણ કામ કર્યું હતું, પરંતુ પછી એક ફિલ્મ તેના કરિયરમાં ગ્રહણ બની ગઈ, જેણે બધું જ બરબાદ કરી દીધું.
પ્રિયા ગિલ ગુમનામીમાં જીવી રહી છે
ઘણા બોલિવૂડ સ્ટાર્સ એવા છે જે રાતોરાત સુપરસ્ટારડમની ઊંચાઈએ પહોંચ્યા હતા, પરંતુ પછી તેમની સાથે કંઈક એવું બન્યું જેણે તેમને ગુમનામીમાં ધકેલી દીધા. આજે, અમે તમારા માટે એક એવી અભિનેત્રીની વાર્તા લઈને આવ્યા છીએ જેણે શાહરૂખ અને સલમાન ખાન જેવા સ્ટાર્સ સાથે કામ કર્યું અને લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિયતા મેળવી. આ પછી, અચાનક ગ્રહણ લાગ્યું, અને આજે તે ફિલ્મી દુનિયાથી દૂર અજ્ઞાતતામાં જીવે છે.
તમને 1999 ની સુપરહિટ ફિલ્મ "સિર્ફ તુમ" ની માસૂમ અભિનેત્રી ચોક્કસ યાદ હશે, જેણે પોતાની સુંદરતા અને શાનદાર અભિનયથી દર્શકોને મોહિત કર્યા હતા. અમે અભિનેત્રી પ્રિયા ગિલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ.
પ્રિયા ગિલ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રૂપેરી પડદાથી દૂર છે
આજે, 9 ડિસેમ્બર, આ સુંદર બોલિવૂડ અભિનેત્રીનો જન્મદિવસ છે. તેણીએ ફિલ્મ "સિર્ફ તુમ" થી એટલી લોકપ્રિયતા મેળવી કે તે સમયની ઘણી સ્ટાર અભિનેત્રીઓ ઘણી પાછળ રહી ગઈ. જોકે, પ્રિયા ગિલ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રૂપેરી પડદાથી દૂર છે. તે સોશિયલ મીડિયાની દુનિયાથી પણ દૂર રહે છે.
શાહરૂખ અને સલમાન સાથે કામ કર્યું
શાહરૂખ અને સલમાન સાથે કામ કરી ચૂકેલી પ્રિયા ગિલ હવે ગુમનામ જીવન જીવી રહી છે. રાતોરાત પોતાની કારકિર્દીની ઊંચાઈએ પહોંચેલી પ્રિયા બોલીવુડથી એટલી નિરાશ થઈ ગઈ કે તેણે ઈન્ડસ્ટ્રી છોડી દીધી.
તેની સુંદરતા, અભિનય અને માસૂમિયતએ દર્શકોને મોહિત કર્યા
1995ની મિસ ઈન્ડિયા ફાઇનલિસ્ટ (ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ) પ્રિયા ગિલે ચંદ્રચુડ સાથે ફિલ્મ "તેરે મેરે સપને" માં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ફિલ્મમાં તેના શાનદાર અભિનય છતાં, અભિનેત્રી એક એવી ફિલ્મ શોધી રહી હતી જે તેના કરિયરને ઉન્નત કરે. તેની ઈચ્છા 1999ની ફિલ્મ "સિર્ફ તુમ" થી પૂર્ણ થઈ. આ ફિલ્મમાં તેણીએ સંજય કપૂર સાથે અભિનય કર્યો હતો. તેણીની સુંદરતા, અભિનય અને માસૂમિયતએ દર્શકોને મોહિત કરી દીધા હતા, જેના કારણે તેણી રાતોરાત સ્ટાર બની ગઈ હતી. ત્યારબાદ, પ્રિયા ગિલે સલમાન ખાન, શાહરૂખ ખાન અને નાગાર્જુન સાથે કામ કર્યું.
"બડે દિલવાલા" અભિનેત્રીની કારકિર્દી માટે એક વળાંક સાબિત થયો
પ્રિયા ગિલે શાહરૂખ ખાન સાથે ફિલ્મ "જોશ" માં કામ કર્યું હતું. તેણીએ ફિલ્મમાં શાહરૂખ ખાનની નાયિકાની ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, આ ફિલ્મમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન પણ હતી, જેણે શાહરૂખની બહેનની ભૂમિકા ભજવી હતી. 1999 ની ફિલ્મ "બડે દિલવાલા" અભિનેત્રીના કારકિર્દી માટે આપત્તિજનક સાબિત થઈ. આ પછી, તે ફક્ત સાઈડ રોલમાં જ જોવા મળી.
અભિનેત્રી મલયાલમ ફિલ્મો તરફ વળી અને ત્યારથી તે ઝાંખી પડી ગઈ
જોકે, તે ત્યારબાદ 2003 ની ફિલ્મ "બોર્ડર હિન્દુસ્તાન કા" માં દેખાઈ. જોકે, સફળતા ન મળતાં, તેણી મલયાલમ ફિલ્મોમાં પાછી ફરી અને "મેઘમ" માં અભિનય કર્યો. બાદમાં તેણી "પિયા તોસે નૈના લગે રે" માં અખિલેશ પાંડે સાથે દેખાઈ, પરંતુ તે પછી, તે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ. રસપ્રદ વાત એ છે કે પ્રિયા ગિલ સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે તેણીએ લગ્ન કરી લીધા હશે અને તે દૂર જીવન જીવી રહી છે.
પ્રિયા હવે ડેનમાર્કમાં સ્થાયી થઈ ગઈ છે
તેની છેલ્લી ફિલ્મ 2006 ની હિન્દી ફિલ્મ "ભૈરવી" હતી. એવી અફવા છે કે પ્રિયા હવે ડેનમાર્કમાં સ્થાયી થઈ ગઈ છે અને તેના લગ્ન જીવનનો આનંદ માણી રહી છે. હવે તે ફિલ્મી દુનિયાથી દૂર સામાન્ય જીવન જીવી રહી છે.
એક અફવાએ પ્રિયાના કરિયરને કેવી રીતે બરબાદ કરી દીધું?
2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં પ્રિયાના કરિયર માટે બધું સારું ચાલી રહ્યું હોય તેવું લાગતું હતું, જ્યારે એક અફવા દ્વારા તેણી પર કેટલાક કાદવ ઉછાળવામાં આવ્યો હતો જે ઝડપથી નકલી સમાચાર બની ગઈ. એક વીડિયોમાં પ્રિયા બેઘર અને ભૂખી દેખાઈ હતી, જે પોતાનું પેટ ભરવા માટે ગુરુદ્વારામાંથી ભિક્ષા પર આધાર રાખે છે. જ્યારે આ વીડિયોને પાછળથી નકલી ગણાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રિયાની છબી પર અસર પડી હતી અને અભિનેત્રીને પણ નુકસાન થયું હતું, જે પછી મીડિયાથી દૂર રહી હતી. પસંદગીની ફિલ્મોનો ભાગ રહી ચૂકેલી પ્રિયાએ પછી બ્રેક લીધો, જેના પછી તેણે ફક્ત બે ફિલ્મો કરી, એક ભોજપુરી અને એક હિન્દીમાં. 2006 માં રિલીઝ થયેલી 'ભૈરવી' તેની છેલ્લી ફિલ્મ હતી.
