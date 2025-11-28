પલાશ મુચ્છલની માતાએ સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન અંગે મૌન તોડ્યું, આપી મોટી જાણકારી
Smriti Mandhana Palash Wedding: સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્નની ચર્ચા શહેરમાં છે. દરેક વ્યક્તિ અટકળો લગાવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, પલાશની માતા અમિતા મુચ્છલે તેમના લગ્ન અંગે એક નિવેદન આપ્યું છે.
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્નને લઈને ફેન્સ હજુ પણ અટકળો લગાવી રહ્યાં છે. જે દિવસે બંનેના લગ્ન થવાના હતા, તે દિવસે અચાનક સ્મૃતિના પિતાની તબીયત બગડી હતી. તેમને હ્રદયમાં દુખાવા બાદ તત્કાલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. લગ્નને અનિશ્ચિતકાળ માટે ટાળવા પડ્યા હતા. આ તણાવ વચ્ચે પલાશની તબીયત પણ ખરાબ થઈ હતી અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવો પડ્યો હતો.
હવે જ્યારે બંને સ્મૃતિના પિતા અને પલાશને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દેવામાં આવી છે. ફેન્સ આશા કરી રહ્યાં છે કે લગ્નની નવી તારીખ જલ્દી સામે આવશે. આ વચ્ચે પલાશના માતા અમિતા મુચ્છલે હિંદુસ્તાન ટાઇમ્સ સાથે વાત કરતા બંનેના લગ્ન મુદ્દે નિવેદન આપ્યું છે.
પલાશના માતાએ મૌન તોડ્યું
પલાશના માતા અમિતાએ કહ્યું- સ્મૃતિ અને પલાશ બંને તકલીફમાં છે. પલાશે તો સપનું જોયું હતું કે તે પોતાની દુલ્હનને ઘરે લાવશે. મેં તેના સ્વાગતનો પ્લાન પણ તૈયાર કર્યો હતો... બધુ ઠીક થશે, લગ્ન જલ્દી થશે.
તેમના આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે લગ્ન રદ્દ થયા નથી, માત્ર થોડા સમય માટે ટાળી દેવામાં આવ્યા છે. બંને પરિવારોની પ્રાથમિકતા હાલ સ્વાસ્થ્ય છે, પરંતુ લગ્નની આશા યથાવત છે.
સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ હટાવતા અટકળો શરૂ
લગ્ન ટળ્યા બાદ સ્મૃતિએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી લગ્ન સાથે જોડાયેલી બધી પોસ્ટ હટાવી દીધી હતી. આ કારણે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ વિવિધ અટકળો લગાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. પરંતુ પલાશના માતાના નિવેદનથી તેના પર વિરામ લાગી ગયો છે.
પલાશની બગડી હતી તબીયત
લગ્ન સ્થગિત થયા બાદ પલાશનું પણ બ્લડ પ્રેશર વધી ગયું હતું અને તેને સાંગલીની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને મુંબઈ શિફ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે તેની હાલત સ્થિર છે અને ડોક્ટરોએ રજા આપી દીધી છે.
જેમિમા પણ સ્મૃતિની સાથે પહોંચી
આ મુશ્કેલ સમયમાં સ્મૃતિનો સહારો બનવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાની સ્ટાર ક્રિકેટર જેમિમા રોડ્રિગ્સે WBBL માંથી નામ પરત લઈ લીધુ છે અને તે ભારત પરત ફરી છે. તેનાથી ફેન્સની વચ્ચે ચર્ચા વધી ગઈ કે મામલો માત્ર તબીયત બગડવા સુધી સીમિત નથી.
હાલ બંને પરિવારો તરફથી માત્ર તે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લગ્ન સ્થગિત થયા છે, તૂટ્યા નથી અને બધુ સામાન્ય થતાં નવી તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવશે.
