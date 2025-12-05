લગ્ન પોસ્ટપોન કર્યા પછી સ્મૃતિ મંધાનાએ શેર કરી પહેલી પોસ્ટ, ચાહકોએ નોટિસ કરી આ વાત
Smriti Mandhana First Post: સ્મૃતિ મંધાનાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે. લગ્ન પોસ્ટપોન રાખ્યા પછી આ તેમની પહેલી પોસ્ટ છે. ચાહકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે સ્મૃતિ અને પલાશનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું છે.
Smriti Mandhana First Post: ભારતીય ક્રિકેટર અને મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ ગાયક-સંગીતકાર પલાશ મુછલ સાથેના તેમના લગ્ન, જે 23 નવેમ્બરના રોજ યોજાવાના હતા, તે પોસ્ટપોન રાખવામાં આવ્યાના લગભગ બે અઠવાડિયા પછી સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં સ્મૃતિના દેખાવથી ચાહકો નારાજ છે, તેઓ પૂછી રહ્યા છે કે શું સ્મૃતિ અને પલાશનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું છે.
વીડિયોમાં શું બતાવવામાં આવ્યું છે?
શુક્રવારે, સ્મૃતિએ ટૂથપેસ્ટ બ્રાન્ડ કોલગેટ સાથે પેઇડ ભાગીદારીમાં એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો. વીડિયોમાં, વર્લ્ડ કપ વિજેતાએ તેની કારકિર્દીની ચર્ચા કરી હતી, પરંતુ ચાહકોને એ હકીકતમાં વધુ રસ હતો કે લગ્ન મુલતવી રાખવા છતાં સ્મૃતિ ખુશ દેખાઈ રહી હતી. કેટલાક લોકોએ એ પણ જોયું કે તેણીએ સગાઈની વીંટી પહેરી ન હતી. જ્યારે કેટલાક અનુમાન લગાવે છે કે આ વીડિયો સગાઈ પહેલા શૂટ કરવામાં આવ્યો હશે.
લોકો શું કહી રહ્યા છે?
એક ચાહકે તેની પોસ્ટ નીચે ટિપ્પણી કરી, "એવું કેમ લાગે છે કે તે કેમેરા સામે હસતી હોય, પણ તેનો અવાજ અને આંખો દર્શાવે છે કે તે ઉદાસ છે અને તેણે તેની સગાઈની વીંટી પહેરી નથી. બીજા ચાહકે X (અગાઉ ટ્વિટર) પર વિડિઓ શેર કરતા લખ્યું કે, સ્મિત પાછું આવી ગયું છે, પણ વીંટી ગઈ છે. ત્રીજા ચાહકે ટિપ્પણી કરી કે, આ વિડિઓ લગ્ન પહેલા શૂટ કરવામાં આવ્યો હોવો જોઈએ.
