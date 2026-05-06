/પલાશ મુછલની મુશ્કેલીમાં વધારો, સ્મૃતિના મિત્રએ નોંધાવી FIR, જાણો સમગ્ર મામલો

Fir On Palaash Muchhal: સ્મૃતિ મંધાનાના એક મિત્ર દ્વારા પલાશ મુછલ વિરુદ્ધ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમની જોગવાઈઓ હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
Fir On Palaash Muchhal: ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાની ભૂતપૂર્વ મંગેતર પલાશ મુછલ એક નવા વિવાદમાં ફસાઈ ગયો છે. સ્મૃતિના બાળપણના મિત્ર વિજ્ઞાન પ્રકાશ દ્વારા સાંગલીમાં પલાશ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેણે પલાશ પર જાતિવાદી ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને SC/ST કાયદા હેઠળ FIR દાખલ કરી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
અહેવાલો અનુસાર, વિજ્ઞાન માને દાવો કર્યો છે કે પલાશે ફિલ્મ બનાવવાના નામે તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયા લીધા હતા. જ્યારે તેણે તેના પૈસા પાછા માંગ્યા ત્યારે પલાશે તેની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો અને જાતિવાદી અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો.
આ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો
સાંગલી પોલીસે પલાશ સામે નીચેની કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે:
વિજ્ઞાન માનેનું નિવેદન
વિજ્ઞાન માને કહ્યું કે, પલાશે મને વિશ્વાસમાં લીધો અને ફિલ્મ બનાવવા માટે 25 લાખ રૂપિયા લીધા. તેણે 6 મહિનામાં ફિલ્મ પૂર્ણ કરવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ તેણે મારી સાથે છેતરપિંડી કરી. જ્યારે મેં મારા પૈસા માંગ્યા, ત્યારે તેણે જાતિવાદી અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો જે હું કેમેરા સામે પણ બોલી શકતો નથી.
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશનું બ્રેકઅપ
પલાશ મુચ્છલ અને સ્મૃતિ મંધાના ગયા વર્ષે 23 નવેમ્બરે લગ્ન કરવાના હતા. જોકે, લગ્ન છેલ્લી ઘડીએ મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં, એવા અહેવાલ હતા કે સ્મૃતિના પિતા બીમાર પડ્યા છે અને પલાશને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, સોશિયલ મીડિયા પર એવા દાવાઓ સામે આવ્યા કે પલાશે સ્મૃતિ સાથે છેતરપિંડી કરી છે, અને સ્મૃતિને આ વાતની ખબર પડી ગઈ હતી. વિવાદ એટલો વધી ગયો કે બંનેએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એકબીજાને અનફોલો કરી દીધા.
પલાશ મુછલની સ્પષ્ટતા
વિવાદ વચ્ચે, પલાશે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક નોંધ શેર કરી જેમાં તેનું વલણ સમજાવ્યું. તેણે કહ્યું કે તે સંબંધ છોડી રહ્યો છે અને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. તેણે અફવાઓ પર દિલગીરી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, કોઈપણ નક્કર પુરાવા વિના કોઈના પાત્ર પર પ્રશ્ન ઉઠાવવો ખોટું છે. શબ્દો એવા ઘા કરે છે જે સમજવા મુશ્કેલ હોય છે.