'ઘરે બોલાવીને ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો', જાણીતી અભિનેત્રીએ ડાન્સર પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, બોલી- મારી જીન્સમાં હાથ નાખ્યો!

Inflencer Simran Khan: સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર સિમરન ખાનને ડેટિંગ રિયાલિટી શો 'સ્પ્લિટ્સવિલા 16'થી જબરદસ્ત લોકપ્રિયતા મળી છે. આ શો બાદ સોશિયલ મીડિયા પર તેની ફેન ફોલોઈંગ પણ ઘણી વધી ગઈ છે. હવે સિમરન ખાને સ્પ્લિટ્સવિલાના પૂર્વ કન્ટેસ્ટન્ટ અને કોરિયોગ્રાફર સચિન શર્મા પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. સિમરનનું કહેવું છે કે સચિને તેને ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો હતો. સ્પ્લિટ્સવિલાની પૂર્વ કન્ટેસ્ટન્ટ અને યુટ્યુબર ભવ્યા સિંહના પોડકાસ્ટમાં સિમરને સચિનને લઈને આ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
સિમરને જણાવ્યું કે સ્પ્લિટ્સવિલામાં ભાગ લેતા પહેલા તે એક ડાન્સ ક્લાસમાં જતી હતી, જ્યાં સચિન તેનો સિનિયર હતો. આ પછી બંને એક પાર્ટીમાં મળ્યા હતા, જ્યાં તેમણે પોતાના નંબર એક્સચેન્જ કર્યા હતા. ત્યારબાદ સચિને તેને મળવા માટે પોતાના ઘરે બોલાવી હતી.
સિમરને આગળ જણાવ્યું કે મેં સચિનને કહ્યું હતું કે હું મારી 4 વર્ષની બહેનની સંભાળ રાખી રહી છું (બેબીસીટીંગ કરી રહી છું), તેથી હું આવી શકું તેમ નથી. પરંતુ સચિને કહ્યું કે તું તારી બહેનને પણ સાથે લઈને આવી જા." જ્યારે તે સચિનને મળવા તેના ઘરે પહોંચી, ત્યારે સચિને તેની સાથે ગેરવર્તણૂક કરી અને ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો.
નાની બહેનની સામે કરી આવી હરકત
સિમરને વધુમાં જણાવ્યું કે, "સચિનના બોલાવવા પર જ્યારે હું તેના ઘરે ગઈ, ત્યારે તેણે મારો ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સચિને મારી રિપ્ડ જીન્સ (ફાટેલી જીન્સ) ની અંદર હાથ નાખ્યો હતો, અને તે પણ મારી નાની બહેનની સામે. સિમરને દાવો કર્યો છે કે તેણે આ બાબતે સચિન સાથે વાત કરી હતી અને બાદમાં સચિને તેની માફી પણ માંગી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર સચિન થયો ટ્રોલ
સિમરનના આ ખુલાસા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર સચિન શર્માને જોરદાર ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ દરમિયાન સિમરને પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક પોસ્ટ શેર કરીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે, સચિને તેની સાથે આ હરકત સ્પ્લિટ્સવિલા શો શરૂ થતા પહેલા કરી હતી. બાદમાં સચિને તેને ફોન કરીને આ બાબતે વાત પણ કરી હતી.