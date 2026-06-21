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'ઘરે બોલાવીને ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો', જાણીતી અભિનેત્રીએ ડાન્સર પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, બોલી- મારી જીન્સમાં હાથ નાખ્યો!

Inflencer Simran Khan: સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર સિમરન ખાને  યુટ્યુબર ભવ્યા સિંહના પોડકાસ્ટમાં સિમરને સચિનને લઈને આ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:14 AM IST
'ઘરે બોલાવીને ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો', જાણીતી અભિનેત્રીએ ડાન્સર પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, બોલી- મારી જીન્સમાં હાથ નાખ્યો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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'ઘરે બોલાવીને ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો', જાણીતી અભિનેત્રીએ ડાન્સર પર લગાવ્યા ગંભીર આરો
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