Sonam Kapoor: સોનમ કપૂર બીજીવાર બની માતા, દીકરાના જન્મ પછી શેર કર્યો ખાસ મેસેજ
Sonam Kapoor: બોલીવુડ અભિનેત્રી સોનમ કપૂર બીજીવાર માતા બની છે. સોનમ કપૂરે 29 માર્ચ 2026 ના રોજ દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. દીકરાના જન્મની જાણકારી તેણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આપી છે.
- સોનમ કપૂર બની દીકરાની માતા.
- ઈંસ્ટાગ્રામ પર શેર કરી સુંદર પોસ્ટ
- સોનમ કપૂરની પોસ્ટ થઈ વાયરલ
Sonam Kapoor: અનિલ કપૂરની દીકરી અને બોલીવુડ અભિનેત્રી સોનમ કપૂરના ઘરે બીજા દીકરાનો જન્મ થયો છે. સોનમ કપૂરે રવિવાર 29 માર્ચે બીજા દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. આ અંગેની જાણકારી તેણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આપી છે. સોનમ કપૂર પણ હવે બે દીકરાની માતા બની છે.
સોનમ કપૂરે ઈંસ્ટાગ્રામમાં પોસ્ટ શેર કરી જણાવ્યું હતું કે તેના ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે. પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું છે કે તેમનો પરિવાર મોટો થઈ ગયો છે. દીકરાના જન્મથી તેમનું ઘર અને દિલ ખુશીઓથી ભરાઈ ગયું છે. સોનમ કપૂરે લખ્યું છે કે તેનો દીકરો વાયુ પણ નાના ભાઈના આવવાથી ખુશ છે. પોસ્ટમાં સોનમ કપૂરે લખ્યું છે કે હવે 4 લોકોના પરિવાર સાથે તેઓ લાઈફના નવા સફરની શરુઆત કરવા જઈ રહ્યા છે.
સોનમ કપૂરની આ ઈંસ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પર તેના ફેન્સ, પરિવારના લોકો અને ઈંડસ્ટ્રીના ખાસ મિત્રો કોમેન્ટ કરી તેમને શુભકામના પાઠવી રહ્યા છે. સોનમ કપૂરને કરીના કપૂર ખાન, હુમા કુરેશી, દિયા મિર્ઝા, સંજય કપૂર, રિયા કપૂર સોશિયલ મીડિયા પર શુભકામના પાઠવી ચુક્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સોનમ કપૂરે 2018 માં બિઝનેસમેન આનંદ આહુજા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. વર્ષ 2022 માં તેમના ઘરે દીકરા વાયુનો જન્મ થયો હતો. ત્યારબાદ નવેમ્બર 2025 માં સોનમ કપૂરે તેની બીજી પ્રેગ્નેંસીના ન્યૂઝ શેર કર્યા હતા. હવે માર્ચ 2026 માં તેણે સ્વસ્થ દીકરાને જન્મ આપ્યો છે.
