'મારી પાસે છુપાવવા માટે કંઈ નથી', દિશા સાલિયાન કેસમાં આરોપો પર સૂરજ પંચોલીએ મૌન તોડ્યું

CBIએ તાજેતરમાં દિવંગત અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતની પૂર્વ મેનેજર દિશા સાલિયાન મોતના મામલામાં FIR દાખલ કરી છે. ત્યારબાદ સૂરજ પંચોલીને લઈને ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. તો સૂરજે હવે આ મુદ્દે મૌન તોડ્યું છે. અભિનેતાએ દિશા કે શિવસેના (યુબીટી) નેતા આદિત્ય ઠાકરેને ક્યારેય મળવાની વાતનો ઇનકાર કર્યો છે અને કહ્યું કે તેની પાસે છુપાવવા માટે કંઈ નથી.
દિશા સાલિયાન મામલામાં સૂરજ પંચોલીએ મૌન તોડ્યું
મહત્વનું છે કે સૂરજ પંચોલીએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ કરી તે રિપોર્ટ્સ અને નિવેદનો પર વાત કરી જેને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ મામલા સાથે જોડવામાં આવ્યા છે. તેણે કહ્યું કે મેં બોલવાનો નિર્ણય એટલા માટે લીધો કારણ કે તેને લાગ્યું કે કેટલાક તથ્યો બધાની સામે લાવવા જરૂરી છે.
સૂરજે લખ્યુ- 'છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, અલગ-અલગ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને નિવેદનો દ્વારા દિવંગત દિશા સાલિયાનના દુખદ મોત સાથે જોડાયેલા વિવાદમાં મારૂ નામ લેવામાં આવી રહ્યું છે.'
ત્યારબાદ એક્ટરે લખ્યું 'હું તે વાત ભાર આપી અને સ્પષ્ટ રીતે કહેવા ઈચ્છુ છું કે મેં મારા જીવનમાં ક્યારેય દિવંગત દિશા સાલિયાન સાથે ન સીધી રીતે ન કોઈ અન્ય રીતે મુલાકાત કરી છે. મેં મારા જીવનમાં ક્યારેય આદિત્ય ઠાકરે સાથે પણ મુલાકાત કરી નથી.'
સૂરજનું નિવેદન નોંધી ચૂકી છે સીબીઆઈ અને પોલીસ
સૂરજે તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા પહેલા કરવામાં આવેલી પૂછપરછ વિશે વાત કરી. તેણે લખ્યું- મારી પાસે છુપાવવા માટે કંઈ નથી. તેમણે કહ્યુ કે જો કોઈ એજન્સીએ તેની પાસે વધુ જાણકારી જોઈએ કે તે ઈચ્છે છે કે તે કોઈ અન્ય તપાસમાં સામેલ થાય તો હું સહયોગ કરવા માટે તૈયાર છું.
અભિનેતાએ કહ્યું કે શરૂઆતમાં તેમણે પોતાના વિશે લખવામાં આવેલા દરેક રિપોર્ટ કે સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા ન આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરંતુ દિશાના મોતના મામલામાં વારંવાર તેનું નામ સામે આવવાને કારણે, તેને લાગ્યું કે આ મુદ્દા પર જાહેરમાં વાત કરવાનો સમય આવી ગયો છે.
‘પુરાવા વગર મારૂ નામ મામલામાં જોડવું અયોગ્ય’
સૂરજે આ મામલામાં વારંવાર પોતાનું નામ જોડાવાને ખોટું અને પરેશાન કરનારૂ ગણાવ્યું. તેણે લોકોને અપીલ કરી છે કે તે તેના કથિત રીતે સામેલ થવા વિશે કોઈ દાવો કરતા પહેલા તથ્યોની તપાસ કરે.
એક્ટરે અધિકારીઓને આ ઘટના સાથે જોડાયેલા દુર્ભાવનાપૂર્ણ પ્રોપેગેન્ડા અને ખોટી વાતોની તપાસ કરવાની પણ માગ કરી છે. તેણે ભાર આપી કહ્યું કે કોઈ એક વ્યક્તિનું મોત પુરાવા વગર કોઈ બીજા વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાનું કારણ ન બનવું જોઈએ. સૂરજે કહ્યું- હેડલાઈન કોઈ પુરાવા નથી. ચર્ચા કોઈ પુરાવો નથી'
તેણે પોતાની વાત ખતમ કરતા કહ્યું કે તેને કાયદા અને તપાસ એજન્સીઓ પર ભરોસો છો અને તેને વિશ્વાસ છે કે અંતે સત્ય સામે આવશે.