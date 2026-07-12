/જાણો કોણ હતા એસ જાનકી જેના નિધનથી ભારતીય સંગીત જગતમાં છે શોક, ગાયિકાએ પદ્મ ભૂષણ સન્માન પણ સ્વીકાર્યું નહીં

Playback Singer S Janaki Passes Away: દક્ષિણ ભારતના કરોડો દિલો પર રાજ કરનાર અનુભવી પ્લેબેક સિંગર એસ જાનકી એ 88 વર્ષની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. એક જાનકી ભારતીય સંગીત જગતનું જાણીતું નામ છે. એસ જાનકી એ મૈસુરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. 88 વર્ષના એસ જાનકીને લોકો સન્માનથી જાનકી અમ્મા કહીને બોલાવતા હતા. એસ જાનકીના નિધનથી સાઉથ સિનેમામાં જ નહીં પરંતુ ભારતીય સંગીત ઉદ્યોગમાં પણ શોકનું મજુર ફરી વળ્યું છે.
જાનકી અમ્માએ તેના લાંબા અને સફળ કરિયર દરમિયાન ગાયિકીમાં એ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું જ્યાં પહોંચવાનું સપનું દરેક જુએ છે. જાનકી અમ્માના અવાજમાં જાદુઈ અસર હતી. તેમને કરિયર દરમિયાન 4 પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા આ સિવાય અલગ અલગ રાજ્યો તરફથી પણ તેમને ફિલ્મ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા હતા. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન 33 રાજ્ય પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
તમિલનાડુના સીએમ વિજયની પોસ્ટ
લોકપ્રિય ગાયિકા એસ જાનકીના નિધન પર તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને એક્ટર વિજયે પોસ્ટ શેર કરી છે. પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે એસ જાનકીના નિધનથી ભારતીય સંગીત જગતમાં ન પુરાય તેવી ખોટ ઊભી થઈ છે.. સાથે જ તેણે એસ જાનકીની આત્માને શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરતા સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
2013માં પદ્મભૂષણ લેવાથી કર્યો હતો ઇનકાર
એસ જાનકી એવા ગાયિકા હતા જેમણે 2013 માં ભારત સરકાર તરફથી મળનાર પદ્મભૂષણ સન્માન લેવાથી પણ ઇનકાર કરી દીધો હતો. 2013 માં ભારત સરકારે એસ જાનકીને પદ્મભૂષણ સન્માન દેવાનું એલાન કર્યું હતું. તે સમયે એસ જાનકી એ પદ્મભૂષણ લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો અને કહ્યું હતું કે ભારતીય સંગીતમાં તેમના ઐતિહાસિક યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખતા તેમને દેશનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ભારત રત્ન મળવાની જરૂર હતી અને આ સન્માન પણ પહેલા મળવું યોગ્ય હતું હવે આ ઉંમરે પદ્મભૂષણ લેવાનો કોઈ મતલબ નથી તેથી તેણે પદ્મભૂષણ લેવાથી ઇન્કાર કરી દીધો હતો.