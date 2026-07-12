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જાણો કોણ હતા એસ જાનકી જેના નિધનથી ભારતીય સંગીત જગતમાં છે શોક, ગાયિકાએ પદ્મ ભૂષણ સન્માન પણ સ્વીકાર્યું નહીં

Playback Singer S Janaki Passes Away: ભારતીય સંગીત જગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. દક્ષિણ ભારતના ફેમસ ગાયિકા એસ જાનકીનું 88 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે. સંગીત જગતમાં તેમને સમ્માન સાથે જાનકી અમ્મા કહીને બોલાવવામાં આવતા હતા. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:53 AM IST
જાણો કોણ હતા એસ જાનકી જેના નિધનથી ભારતીય સંગીત જગતમાં છે શોક, ગાયિકાએ પદ્મ ભૂષણ સન્માન પણ સ્વીકાર્યું નહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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જાણો કોણ હતા એસ જાનકી જેના નિધનથી ભારતીય સંગીત જગતમાં છે શોક
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