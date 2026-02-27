Prev
સાઉથ સુપરસ્ટાર થલાપતિ વિજયનું 27 વર્ષ બાદ તૂટશે ઘર, છૂટાછેડા માટે અભિનેત્રી જવાબદાર?

Thalapathy Vijay: દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મોના ચાહકોને અચાનક એક એવો આઘાત મળ્યો. તમિલ સુપરસ્ટાર થલાપતિ વિજયના પત્નીએ છૂટાછેડાનો કેસ દાખલ કર્યો છે. વર્ષોના લગ્નજીવનનો હવે અંત આવશે. વધુ વિગતો જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 27, 2026, 07:33 PM IST
  • થલાપતિ વિજયના પત્નીએ છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી
  • પતિને લગ્નેત્તર સંબંધ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો
  • અરજીમાં અભિનેત્રી સાથે લગ્નેત્તર સંબંધ હોવાનો આરોપ

એક બાજુ ફેન્સ વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાના લગ્નની ઉજવણીમાંથી હજુ તો પૂરા બહાર નથી આવ્યા ત્યાં તેમને એક મોટો ઝટકો મળ્યો છે. સાઉથના એક સુપરસ્ટારના છૂટાછેડા થઈ રહ્યા છે. એટલે કે એકબાજુ ઘર બંધાયું તો બીજી બાજુ ઘર તૂટશે. તમિલ સુપરસ્ટાર અને ટીવીકેના પ્રમુખ થલાપતિ વિજયના પત્ની સંગીતાએ ચેંગલપટ્ટુ મહિલા કોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે અરજી નાખી છે. કોર્ટેમાં તેમની અરજી સ્વીકારવામાં પણ આવી અને આ કેસ પરિવાર કલ્યાણ સમિતિને સોંપવામાં આવ્યો છે. 

શું કહેવામાં આવ્યું છે અરજીમાં?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ આ કપલ છેલ્લા બે વર્ષથી અલગ રહેતું હતું. જો કે તેમની વચ્ચે શું અણબનાવ હતો તે જાહેરમાં આવ્યો નહતો. પરંતુ તેમની ચૂપ્પી અને છેલ્લે ઘટેલી કેટલીક ઘટનાઓએ ફેન્સના મગજમાં કઈક વિચાર તો ચડાવી દીધા. હવે આવામાં છૂટાછેડાની અરજીમાં સંગીતાએ સુપરસ્ટાર પર લગ્નેત્તર સંબંધનો આરોપ લગાવી દીધો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે વિજયનો એક અભિનેત્રી સાથે લગ્નેત્તર સંબંધ હતો અને તેના આધારે છૂટાછેડા આપવાની માંગણી કરી છે. અરજીમાં ભાવનાત્મક ક્રૂરતા, અને કથિત લગ્નેત્તર સંબંધનો હવાલો આપવામાં આવ્યો. 

પત્નીને ક્યારે ખબર પડી?
અરજીમાં જણાવ્યાં મુજબ સંગીતાને એપ્રિલ 2021માં વિજયના લગ્નેત્તર સંબંધની ખબર પડી. ખબર પડ્યા બાદ વિવાદ વધ્યો તો પત્નીને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું કે આ સંબંધ પર પૂર્ણવિરામ આવશે પરંતુ છતાં ચાલુ રહ્યો. સપ્ટેમ્બર 2021થી 2022 વચ્ચે કાનૂની સલાહના માધ્યમથી આ મામલાને ઉકેલવાની કોશિશ કરાઈ પરંતુ સફળ ન રહ્યો. અરજીમાં એમ પણ કહેવાયું કે વિજય ભાવનાત્મક રીતે તેમનાથી દૂર થઈ ગયા અને તેમણે સંગીતાને માનસિક ક્રૂરતા અને ઉપેક્ષાનો ભોગ બનાવી. 

અરજીમાં એમ પણ કહેવાયું છે કે વિજય કથિત રીતે અભિનેત્રી સાથે જાહેરમાં જોવા મળતા રહ્યા અને મુસાફરી કરતા રહ્યા. તેનાથી સંબંધિત પોસ્ટ પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતી રહી. એવું કહેવાય છે કે આવી હરકતોથી સંગીતા અને તેમના બાળકોએ અપમાન સહન કરવું પડ્યું. અત્રે જણાવવાનું કે કપલના બે બાળકો છે. એક પુત્ર અને એક પુત્રી. જો કે અરજીમાં કઈ અભિનેત્રી એ નામનો ઉલ્લેખ નથી. 

પ્રેમ લગ્ન હતા
તમને જણાવી દઈએ કે વિજય અને સંગીતાએ પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. એક સમયે સંગીતા વિજયની ફેન હતી અને પછી પત્ની બની. 25 વર્ષના લગ્ન જીવનમાં આ દંપત્તિના બે બાળકો છે જેસન સંજય અને દિવ્યા સાશા. 1996માં સંગીતા તેના મનગમતા અભિનેતાને મળવા માટે છેક બ્રિટનથી ચેન્નાઈ આવી હતી.. વિજય પ્રભાવિત થયો અને પછી બનેએ જલદી લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. સંગીતાના પિતા શ્રીલંકાના એક ખ્યાતનામ તમિલ ઉદ્યોગપતિ છે જે બ્રિટનમાં વસેલા છે. હાલ સંગીતા માતા પિતા સાથે લંડનમાં રહે છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે વિજયના પત્નીની અરજીમાં અભિનેત્રીના નામનો ઉલ્લેખ નથી પરંતુ સોશિયલ મીડિયામાં લોકો ભાત ભાતની અટકળો કરી રહ્યા છે. ખાસ જણાવી દઈએ કે અહીં Z 24 કલાક કોઈ જ દાવો કરતું નથી. માત્ર સોશિયલ મીડિયામાં ચાલી રહેલી અટકળો અહીં રજૂ કરી છે. નેટિઝન્સ આ સમાચાર આવ્યા બાદ હવે અભિનેત્રી તૃષા કૃષ્ણન સાથે અફેર હોવાનું માની રહ્યા છે. 

