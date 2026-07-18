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શોકિંગ એન્ડવાળી સાઉથની સસ્પેન્સ ફિલ્મો જોવી ગમે છે ? તો જુઓ માઈન્ડ બ્લોઈંગ ટ્વિસ્ટથી ભરપુર ફિલ્મ કૂમન

Suspence Thriller Movie on OTT: જો તમને દ્રશ્યમ ફિલ્મ જેવી સસ્પેન્સ અને થ્રીલથી ભરપુર ફિલ્મો જોવી ગમતી હોય તો આજે તમને આવી જ દમદાર ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મ છે કૂમન, ફિલ્મના એન્ડ વિશે તમે કલ્પના જ નહીં કરી શકો. ગેરંટી છે કે ફિલ્મ દરમિયાન કરેલા દરેક અનુમાન ફિલ્મના એન્ડમાં ખોટા પડશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:26 PM IST
શોકિંગ એન્ડવાળી સાઉથની સસ્પેન્સ ફિલ્મો જોવી ગમે છે ? તો જુઓ માઈન્ડ બ્લોઈંગ ટ્વિસ્ટથી ભરપુર ફિલ્મ કૂમન
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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