/શોકિંગ એન્ડવાળી સાઉથની સસ્પેન્સ ફિલ્મો જોવી ગમે છે ? તો જુઓ માઈન્ડ બ્લોઈંગ ટ્વિસ્ટથી ભરપુર ફિલ્મ કૂમન

Suspence Thriller Movie on OTT: સસ્પેન્સ, થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીનોએ કૂમન ફિલ્મ જોવા જેવી છે. જો તમને દ્રશ્યમ ફિલ્મ તેના સસ્પેન્સના કારણે ગમી હોય તો તમને કૂમન ફિલ્મ દ્રશ્યમ કરતાં પણ બેસ્ટ લાગશે. કૂમન ફિલ્મનું નિર્દેશન જીતૂ જોસેફે કર્યું છે. કૂમન ફિલ્મ 2022 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મનું સસ્પેન્સ, ફિલ્મના ટ્વીસ્ટ તમને અંત સુધી બાંધી રાખે છે. એકવાર આ ફિલ્મ જોઈ લેશો પછી લાંબા સમય સુધી તેને ભુલી નહીં શકો.
કૂમન ફિલ્મની સ્ટોરી
કૂમન ફિલ્મ મૂળ મલયાલમ ભાષાની ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ છે. ફિલ્મની સ્ટોરીમાં મુખ્ય પાત્ર છે એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જે એક ઘટના પછી બદલો લેવા માટે ચોરી કરવા લાગે છે. આ કામ કરતાં કરતાં તે એક મર્ડરની તપાસમાં ફસાઈ જાય છે. ફિલ્મ શરુ થાય ત્યાર પછીની 10 મિનિટથી તમે ફિલ્મની સ્ટોરી સાથે બંધાઈ જશો. ફિલ્મના કલાકારોએ બેસ્ટ કામ કર્યું છે. ફિલ્મના દરેક સીન સાથે તમારા મનમાં પણ વિલન કોણ છે, મર્ડર શા માટે થયું હશે તેની કલ્પનાઓ ચાલવા લાગશે પણ થોડી વારમાં તમે કરેલું અનુમાન ખોટું સાબિત થશે. એન્ડમાં જે સત્ય સામે આવે છે તેના વિશે કોઈ વિચારી પણ ન શકે.
કૂમન ફિલ્મ ક્યાં જોવી ?
મલયાલમ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો. ફિલ્મનું રેટિંગ 7.3 નું છે. ફિલ્મ 2022 ની છે તે સમયે આ ફિલ્મ હિટ રહી હતી. પ્રાઈમ વીડિયો પર આ ફિલ્મ હીંદીમાં જોઈ શકો છો. ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારોમાં આસિફ અલી, હન્ના રેજી કોશી, રેનજી પણિક્કર સહિતના મલયાલમ સિનેમાના દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળે છે.
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