આ એક્ટ્રેસે લીધા હતા અમિતાભ સાથે ક્યારેય કામ ન કરવાની શપથ, કારણ જાણીને ચોંકી જશો
અમિતાભ બચ્ચન સાથે કામ કરવું એ દરેક અભિનેતાનું સ્વપ્ન હોય છે, પરંતુ એક અભિનેત્રી એવી છે જેણે શપથ લીધા હતા કે તે ક્યારેય બિગ બી સાથે કામ નહીં કરે. ચાલો આ વાર્તા વિશે જાણીએ.
Trending Photos
જ્યારે બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનનું કરિયર ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું હતું, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ તેમની સાથે કામ કરવા માંગતો હતો. દરેક અભિનેતા તેમની સાથે સ્ક્રીન શેર કરવાની તક ઇચ્છતો હતો. પરંતુ એક અભિનેત્રી એવી હતી જેણે તેમની સાથે કામ કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. આ અભિનેત્રી સતત અમિતાભ બચ્ચન સાથે સ્ક્રીન શેર કરવાનું ટાળતી હતી, પરંતુ પછી કંઈક એવું બન્યું જેના કારણે તેણી તરત જ તેમની સાથે એક સુપરહિટ ફિલ્મમાં કામ કરવા માટે સંમત થઈ ગઈ.
તેઓએ ક્યારેય સાથે ફિલ્મ નહીં કરવાના શપથ લીધા હતા
આપણે બોલીવુડની સ્વર્ગસ્થ સદાબહાર દિવા, શ્રીદેવી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. શ્રીદેવીએ અમિતાભ બચ્ચન સાથે કામ કરવાનું ટાળ્યું કારણ કે તેણીને લાગ્યું કે તેમનો પ્રભાવ તેના પર છવાઈ જશે. 1986 પછી, શ્રીદેવીએ નક્કી કર્યું કે અમિતાભ બચ્ચન સાથે અભિનેત્રી તરીકે કામ કરવું એ વધારાની વ્યક્તિ તરીકે કામ કરવા જેવું છે. તેણીએ ફરી ક્યારેય અમિતાભ બચ્ચન સાથે ફિલ્મમાં કામ નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. પરંતુ પછી એક ચમત્કાર થયો.
શ્રીદેવીને આ ફિલ્મ કેવી રીતે મળી
1992 માં, શ્રીદેવી અમિતાભ બચ્ચન સાથે કામ કરવા માટે સંમત થઈ. શરૂઆતમાં ફિલ્મ "ખુદા ગવાહ" માં મુખ્ય ભૂમિકા માટે ડિમ્પલ કાપડિયાનું નામ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે તેની કારકિર્દીની ટોચ પર હતી અને ઊંચી ફી વસૂલતી હતી. તેથી, નિર્માતાઓએ તેણીને કાસ્ટ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો અને શ્રીદેવીને આ ભૂમિકા ઓફર કરી. શરૂઆતમાં શ્રીદેવીએ આ ભૂમિકાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ સ્ક્રિપ્ટ વાંચ્યા પછી, તેણી તરત જ સંમત થઈ ગઈ. શ્રીદેવીએ પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો.
કમાણીની દ્રષ્ટિએ તેણીએ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા
તે અમિતાભ બચ્ચન સાથે મોટા પડદા પર દેખાઈ, અને ફિલ્મે કમાણીના ઘણા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. માત્ર ₹17 કરોડના ખર્ચે બનેલી આ ફિલ્મ તે વર્ષની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની. એ નોંધનીય છે કે અમિતાભ બચ્ચન અને શ્રીદેવીએ ત્યારબાદ અનેક પ્રસંગોએ સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, અને દર્શકોએ તેમની જોડીને અપાર પ્રેમથી ભરી દીધી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે