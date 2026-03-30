Sunidhi Chauhan: લગ્નને લઈ સુનિધિ ચૌહાણે ભડાસ કાઢી, ખુલ્લે આમ પહેલા પતિને ગણાવ્યો લાઈફની ભુલ

Sunidhi Chauhan: સુનિધિ ચૌહાણ તેની પર્સનલ લાઈફને લઈ ચર્ચામાં છે. સુનિધિ ચૌહાણે એક મુલાકાત દરમિયાન પોતાના પહેલા લગ્ન વિશે ખુલીને વાત કરી અને કહ્યું કે પિતાની ઉંમરના વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કર્યા એ જીવનની સૌથી મોટી ભુલ હતી. સમગ્ર મામલો શું છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:05 PM IST
  • સુનિધિ ચૌહાણે પહેલા લગ્નને ગણાવ્યા મોટી ભુલ.
  • કોણ હતો સુનિધિ ચૌહાણનો પહેલો પતિ ?
  • સુનિધિ ચૌહાણના પહેલા લગ્નનો વિવાદ
     

Sunidhi Chauhan: ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા લોકોની લાઈફ બહારથી ચમકદમક, લક્ઝરીથી ભરપુર દેખાય છે પરંતુ ઘણા કલાકારોની લાઈફ એટલી જ સમસ્યા અને વિવાદાસ્પદ હોય છે. ફિલ્મ કલાકાર હોય કે સિંગર તેમના લગ્નજીવન હંમેશા વિવાદ અને ચર્ચાનો વિષય રહે છે. જેમકે હાલમાં જ સુનિધિ ચૌહાણે પોતાના પહેલા લગ્ન વિશે બડાપો કાઢ્યો છે. જેના કારણે સુનિધિ ચૌહાણ પોતાની પર્સનલ લાઈફના કારણે ચર્ચામાં આવી છે. 

એક મુલાકાત દરમિયાન સુનિધિ ચૌહાણે પોતાના પહેલા લગ્ન અને પહેલા પતિ વિશે ખુલીને ચર્ચા કરી હતી. સુનિધિ ચૌહાણે પહેલા પતિ અને લગ્નને લઈ જે શબ્દો વાપર્યા તેના કારણે આ ચર્ચા શરુ થઈ છે. સુનિધિ ચૌહાણે માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરે પરિવારની વિરુદ્ધ જઈ પોતાના પિતાની ઉંમરના કોરિયોગ્રાફર સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જો કે આ લગ્ન 1 વર્ષ પણ ન ટક્યા અને સુનિધિ ચૌહાણના ડિવોર્સ થઈ ગયા

સુનિધિ ચૌહાણનો પહેલો પતિ

સુનિધિ ચૌહાણ 12 વર્ષની ઉંમરે સિંગર બની ગઈ હતી. જ્યારે તે 18 વર્ષની હતી ત્યારે તેણે પોતાનાથી 14 વર્ષ મોટા ઈંડસ્ટ્રીના જ કોરિયોગ્રાફર બોબી ખાન સાથે લગ્ન કરી લીધા હતા. સુનિધિ ચૌહાણનો પરિવાર આ લગ્નની વિરુદ્ધ હતો તેમ છતાં સુનિધિ ચૌહાણએ બોબી ખાન સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જો કે આ લગ્ન ટક્યા નહીં અને 19 વર્ષની ઉંમરે સુનિધિ ચૌહાણ અને બોબી ખાનના ડિવોર્સ થયા. 

18 વર્ષે પહેલા લગ્ન જીવનની સૌથી મોટી ભુલ

ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન સુનિધિ ચૌહાણે કહ્યું કે તેણે લાઈફમાં ઘણી ભુલો કરી છે, પણ ભગવાનની દયાથી તેને શરુઆતી સમયમાં જ સમજાઈ ગયું કે તે ખોટી જગ્યાએ છે. સુનિધિ ચૌહાણ કહ્યું કે હવે તે સમય ઘણો પાછળ છુટી ગયો છે પણ તે સમયે તેને જીવનનું સત્ય શું છે તે સમજાઈ ગયું અને તે સમય રહેતા તે અંધારામાંથી બહાર આવી ગઈ. એટલે કે લગ્ન પછી સુનિધિને સમજાયું કે તેણે ખોટા વ્યક્તિને પસંદ કર્યો છે જેના કારણે લગ્નના એક વર્ષમાં જ તેણે અલગ થવાનું નક્કી કરી લીધું. 

સુનિધિ ચૌહાણે પોતાના લગ્ન વિશે એવું પણ કહ્યું કે તેણે નાની ઉંમરમાં પોતાના પિતાની ઉંમરના વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કર્યા ત્યારે તેને અંદરથી લાગતું હતું કે આ બરાબર નથી. લગ્ન પછી તેને સમજાઈ ગયું કે તેણે મોટી ભુલ કરી છે. જેના કારણે તે લગ્ન એક વર્ષ પણ ન ચાલ્યા. બોબી ખાનથી અલગ થયા પછી વર્ષો સુધી સુનિધિ ચૌહાણે ફક્ત કરિયર પર ફોકસ કર્યું અને ઈંડસ્ટ્રીમાં પોતાની જગ્યા બનાવી.

સુનિધિ ચૌહાણના બીજા લગ્ન

બોલીવુડમાં નામના મેળવ્યા પછી સુનિધિ ચૌહાણે વર્ષ 2012 માં મ્યૂઝિક કંપોઝર હિતેન સોનિક સાથે બીજા લગ્ન કર્યા છે. સુનિધિ ચૌહાણને બીજા લગ્નથી એક દીકરો છે જેનો જન્મ 2018 માં થયો હતો. સુનિધિ ચૌહાણ હાલ પોતાના પતિ અને દીકરા સાથે ખુશહાલ જીવન જીવે છે અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં પણ આગળ વધી રહી છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

