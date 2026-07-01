સુનિતા આહુજાએ Lock Up 2માં ગોવિંદાના અફેર અંગે કહી દીધું, "પહેલાથી જ ચાલે છે, હીરો છે તેને રોકી ન શકાય..."

Govinda Extramarital Affair: નેટફ્લિક્સ પર રિયાલિટી શો લોક અપ જ્યારથી શરૂ થયો છે ત્યારથી જ એક પછી એક સેલિબ્રિટી ધડાકા કરી રહ્યા છે. જે રીતે લોકઅપ શોમાં સેલિબ્રિટી વાતો કરી રહ્યા છે તેને જોઈને લાગે છે કે આ વખતે આ શો bigg boss નો પણ રેકોર્ડ તોડી નાખશે અને લોકોનો ફેવરેટ બની જશે. આકાંક્ષા ચમોલા પછી સુનિતા આહુજા એ લોક અપ શોમાં ગોવિંદાના અફેર વિશે એવી વાત કરી છે જે ચર્ચામાં આવી ગઈ છે.
લોક અપ તો જ્યારથી શરૂ થયો છે ત્યાંથી સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ વીડિયો ક્લિપ વાયરલ થતી હોય છે જેમાંથી એક વિડિયો ક્લિપ સુનીતા આહુજાની વાયરલ થઈ છે.. આમ તો સુનિતા આહુજા છેલ્લા ઘણા સમયથી ગોવિંદા પર ચીટીંગના આરોપ લગાવી રહી છે પરંતુ તેણે આ વાત ઘણી વખત મજાકમાં કરી છે તો ઘણી વખત આડકતરી રીતે કરી છે. પરંતુ લોકઅપ શો દરમિયાન તેણે ગોવિંદાના અફેરની વાત ખુલ્લેઆમ સ્વીકારી છે. સાથે જ એવું કહી દીધું છે કે ગોવિંદા આવું અત્યારે નહીં પહેલાથી કરતો આવ્યો છે..
જે વિડિયો ક્લિપ વાયરલ થઇ રહી છે તેમાં લોકઅપ શો ની કન્ટેસ્ટન્ટ શ્રેયા કાલરા સાથે સુનિતા આહુજા બેઠી હોય છે અને તે દરમિયાન શ્રેયા કાલરા તેને ગોવિંદાના અફેર વિશે પૂછે છે. તેના જવાબમાં સુનિતા આહુજા કહે છે કે, " હા એવું થયું છે પણ હું શું કરી શકું. આવું પહેલી વખત નથી શરૂઆતથી થતું આવ્યું છે. પણ તે હીરો છે એટલે કંઈ કહી ન શકાય. હવે આ ઉંમરે જો હું તેના વિશે વધારે વિચારું તો મારું ડાયાબિટીસ વધી જશે તેથી મેં વિચારવાનું છોડી દીધું છે જે ચાલે છે તેને ચાલવા દો. "
ત્યાર પછી શ્રેયા સુનિતાને પૂછે છે કે શું ગોવિંદાની આ વાતથી તેને ખરાબ નથી લાગતું ? આ વાતનો જવાબમાં સુનિતા આહુજાની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે અને તે કહે છે કે, તે હવે પોતાના બાળકો માટે જ જીવે છે જે છે તે ઠીક છે. ગોવિંદાને રોકવા માટે 24 કલાક તેની સામે બેસી ન શકાય. એટલા માટે જ હવે તેના વિશે તે વિચારતી નથી.
શ્રેયા સુનિતાને પૂછે છે કે તે અલગ ઘરમાં રહે છે તે વાતમાં સુનિતા જવાબ આપે છે કે તેના બે ઘર છે. ગોવિંદાને મળવા અનેક લોકો આવતા હોય છે તેથી તેણે પ્રાઇવેસી માટે બીજું ઘર રાખ્યું છે જ્યાં તેના બાળકો સાથે રહે છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજાના લગ્ન 1987 માં થયા હતા. તેમને સંતાનોમાં એક દીકરી છે અને એક દીકરો છે. ગોવિંદા ની દીકરી નું નામ ટીના આહુજા છે અને દીકરાનું નામ યશવર્ધન છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચાઓ છે કે સુનિતા આહુજા અને ગોવિંદા વચ્ચે સમસ્યાઓ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)