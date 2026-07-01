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સુનિતા આહુજાએ Lock Up 2માં ગોવિંદાના અફેર અંગે કહી દીધું, "પહેલાથી જ ચાલે છે, હીરો છે તેને રોકી ન શકાય..."

Govinda Extramarital Affair: આ વખતના રિયાલિટી શો લોક અપને જોતા એવું લાગે છે કે આ શો બિગ બોસના રેકોર્ડ તોડી નાખશે. રિયાલીટી શોની શરુઆતથી જ દર્શકોને મસાલેદાર ગોસિપ મળી રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ સુનિતા આહુજાએ ગોવિંદાના અફેર અંગે પણ ધડાકો કરી દીધો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:54 PM IST
સુનિતા આહુજાએ Lock Up 2માં ગોવિંદાના અફેર અંગે કહી દીધું, "પહેલાથી જ ચાલે છે, હીરો છે તેને રોકી ન શકાય..."
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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