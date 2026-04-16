Sunita Ahuja: અંતે મામી-ભાણેજ વચ્ચે સમાધાન થયું, કાશ્મીરા શાહની કોમેન્ટ પછી શરુ થયેલા પારિવારિક વિવાદનો અંત આવ્યો
Sunita Ahuja And Kashmera Shah Controversy: સુનિતા આહુજા અને કાશ્મીરા શાહ એ વર્ષો જૂના મતભેદ ભુલી સમાધાન કરી લીધું છે. ઈંટરનેટ પર સુનીતા આહૂજા, કૃષ્ણા અભિષેક અને કાશ્મીરાના ફોટો અને વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. કાશ્મીરા શાહની એક કોમેન્ટથી શરુ થયેલા પારિવારિક ઝઘડાનો અંત વર્ષો પછી આવ્યો છે.
- કાશ્મીરા શાહ અને સુનીતા વચ્ચે વિવાદ શું હતો ?
- એક ટ્વીટ પછી શરુ થઈ હતી વિવાદિત નિવેદનબાજી.
- વર્ષો પછી સુનીતા આહુજાએ કર્યું કૃષ્ણા અભિષેક સાથે સમાધાન
Sunita Ahuja And Kashmera Shah Controversy: છેલ્લા ઘણા સમયથી ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજા તેમના લગ્ન જીવનમાં ચાલતા વિવાદના કારણે ચર્ચામાં રહે છે. ફરી એક વખત ગોવિંદાની પત્ની સુનીતા આહુજા ઇન્ટરનેટ પર છવાઈ ગઈ છે. આ વખતે તેનું કારણ ગોવિંદા સાથેનો વિવાદ નથી પરંતુ કાશ્મીરા શાહ અને કૃષ્ણા અભિષેક સાથે કરેલું સમાધાન છે. એ વાતો સૌ કોઈ જાણે છે કે કાશ્મીરા શાહ સુનિતા આહુજા અને કૃષ્ણા અભિષેક વચ્ચે વર્ષોથી મન દુઃખ હતું. પણ હવે વર્ષો જૂના આ પારિવારિક વિવાદનો અંત આવી ગયો છે અને મામી ભાણેજ વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું છે.
સુનિતા આહુજા, કૃષ્ણા અભિષેક અને કાશ્મીરા શાહ વચ્ચે થયેલા સમાધાનની વાત ત્યારે સામે આવી જ્યારે સુનીતા આહુજા લાફ્ટર શેફ 3 શોમાં સ્પેશિયલ ગેસ્ટ તરીકે પહોંચી. જ્યારથી કાશ્મીરા શાહ અને સુનિતા આહુજા વચ્ચે વિવાદ શરૂ થયો હતો ત્યારથી સુનિતા આહુજા કૃષ્ણા અભિષેકના કોઈપણ શોમાં જવાનું ટાળતી હતી. સુનીતા આહુજા આરતી સિંહના લગ્નમાં પણ જોવા મળી નહીં. પરંતુ હવે કાશ્મીરા શાહ અને કૃષ્ણા અભિષેક સાથે સમાધાન થઈ જતા સુનિતા આહુજાએ પેપ્સને પોઝ પણ આપ્યા હતા અને એ વાતનો ખુલાસો પણ કરી દીધો હતો કે તેમની વચ્ચે ચાલતો વિવાદ હવે પૂરો થઈ ગયો છે અને તેમની વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું છે.
સુનિતા આહુજા અને કાશ્મીરા શાહનો વિવાદ
આ વાતને આમ તો વર્ષો વીતી ગયા છે પરંતુ સુનિતા આહુજા અને કૃષ્ણા અભિષેક વચ્ચે સમાધાન થયું છે તો લોકો જાણવા માંગે છે કે તેમની વચ્ચે મનદુ:ખ થવાનું કારણ શું હતું ? તો ચાલો તમને જણાવીએ સુનિતા આહુજા અને કાશ્મીરા શાહ વચ્ચે કઈ વાતને લઈને વિવાદ થયો હતો. વર્ષ 2018માં કાશ્મીરા શાહે એક ટ્વિટ કરી હતી. જેમાં તેણે નામ લીધા વિના એવું લખ્યું હતું કે કેટલાક લોકો પૈસા માટે નાચે છે..
આ કોમેન્ટને સુનિતા આહુજાએ પોતાના પતિ ગોવિંદાના અપમાન તરીકે માની લીધું. ત્યાર પછી સુનિતા આહુજાએ કાશ્મીરાને ખરાબ વહુ ગણાવી અને એવું પણ કહ્યું કે જ્યારથી તેના લગ્ન થયા છે ત્યારથી ઘરમાં સમસ્યા શરૂ થઈ ગઈ છે. એક ટ્વીટ પછી કાશ્મીરા શાહ અને સુનિતા આહુજા તરફથી વિવાદિત નિવેદનો આવતા રહ્યા. જેના કારણે કૃષ્ણા અભિષેકના સંબંધો ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજા સાથે ખરાબ થઈ ગયા. વર્ષો સુધી સુનિતા આહુજાએ કૃષ્ણા અભિષેકનું નામ લેવાનું પણ ટાળ્યું અને જે શોમાં કૃષ્ણા અભિષેક હોય તેમાં જવાનું પણ ટાળ્યું.
વર્ષો જુના વિવાદનો અંત વર્ષ 2026 માં આવ્યો છે. આ પહેલા પણ સુનિતા આહુજાએ એક પોડકાસ્ટમાં કહ્યું હતું કે તેને પરિવારના કોઈ પણ બાળક પ્રત્યે નારાજગી નથી. આ વાત તેણે લોકોની વચ્ચે પણ સાબિત કરી દીધી છે કે સુનીતા આહુજા, કૃષ્ણા અભિષેક અને કાશ્મીરા શાહ વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું છે તેમણે જણાવ્યું છે કે વર્ષો જૂનો વિવાદ હવે દૂર થઈ ગયો છે અને બધું જ ભૂલીને તે આગળ વધી ગઈ છે.
