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Sunita Ahuja: સુનીતા આહુજાએ પતિ ગોવિંદાને કહ્યો રાની સ્વર્ણકારનો Sugar Daddy, પતિ પર વરસાવી ફિટકાર

Sunita Ahuja: છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગોવિંદા તેની આગામી ફિલ્મની કો એક્ટર રાની સ્વર્ણકાર સાથે જાહેરમાં જોવા મળે છે. જેને લઈને સુનીતા આહુજા ભડકી છે. સુનીતા આહુજાએ એવું પણ કહી દીધું છે કે ગોવિંદા કોમલ રાની સ્વર્ણકારનો સુગર ડેડી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:33 AM IST
Sunita Ahuja: સુનીતા આહુજાએ પતિ ગોવિંદાને કહ્યો રાની સ્વર્ણકારનો Sugar Daddy, પતિ પર વરસાવી ફિટકાર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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