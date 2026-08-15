/Sunita Ahuja: સુનીતા આહુજાએ પતિ ગોવિંદાને કહ્યો રાની સ્વર્ણકારનો Sugar Daddy, પતિ પર વરસાવી ફિટકાર

Sunita Ahuja: બોલીવુડ એક્ટર ગોવિંદા અને તેની પત્ની વચ્ચે ચાલતો વિવાદ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. તેમાં પણ જ્યારથી ગોવિંદા તેની આગામી ફિલ્મની કો એક્ટ્રેસ રાની સ્વર્ણકાર સાથે જાહેરમાં દેખાવા લાગ્યો છે ત્યારથી સુનીતા આહુજાનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને છે. સુનીતા આહુજા ગોવિંદાની આ હરકત પર ભડકી છે અને તેણે ગોવિંદા માટે ન કહેવાના શબ્દો પણ કહી દીધા છે.
તાજેતરમાં જ ગોવિંદા તેની આગામી ફિલ્મ રુપાની અભિનેત્રી રાની સ્વર્ણકાર સાથે એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો. આ અંગે જ્યારે સુનીતાને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો તો તેણે એવું કહ્યું કે, ગોવિંદા દીકરીની ઉંમરની છોકરીને સાથે લઈને ફરી રહ્યો છે જે શરમજનક વાત છે. પોતાના પતિની હરકત પર ગુસ્સો વ્યક્ત કરતાં સુનીતા આહુજાએ ગોવિંદાને રાની સ્વર્ણકારનો સુગર ડેડી પણ કહી દીધો છે.
જ્યારે ગોવિંદા અને રાની સ્વર્ણકાર સાથે જોવા મળ્યા તે અંગે સુનીતાની પ્રતિક્રિયા માંગવામાં આવી તો તેણે એવું કહી દીધું કે ફિલ્મ બને પછી પ્રમોશન કરવાનું હોય, અહીંયા ફિલ્મ તો બની નથી અને દીકરીની ઉંમરની છોકરીને સાથે લઈ ફરી રહ્યો છે. ગોવિંદાએ થોડી શરમ કરવી જોઈએ. એટલું જ નહીં સુનિતા આહુજાએ રાની સ્વર્ણકાર પર ટીપ્પણી કરતાં એવું કહ્યું હતું કે, તેનો સુગર ડેડી આટલો અમીર છે તો કપડા તો સારા પહેરવા જોઈએ... ત્યારબાદ સુનીતા આહુજા એવું પણ કહે છે કે ગોવિંદાનું મગજ ખરાબ થઈ ગયું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સુનીતા આહુજા ગોવિંદાના અફેરને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી મીડિયા સામે નિવેદનો આપતી હતી. તેની વચ્ચે હવે ગોવિંદા જાહેરામાં રાની સ્વર્ણકાર સાથે જોવા મળે છે. સુનીતા આહુજાની નારાજગી વચ્ચે ગોવિંદાએ રાની સ્વર્ણકારને પોતાની આગામી ફિલ્મ રુપાની હિરોઈન તરીકે ઈંસ્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી. ત્યારબાદ જ્યારે ગોવિંદા એરપોર્ટ પર રાની સ્વર્ણકાર સાથે જોવા મળ્યો હતો તો સુનીતા આહુજાએ કહ્યું હતું કે ગોવિંદાની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે. ગોવિંદાના અગાઉના અફેર વિશે વાત કરતાં સુનીતાએ એવું પણ ઉમેર્યું હતું કે પહેલા ગોવિંદાએ અફેર કર્યા તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ તો હતું. હવે તો ગોવિંદાએ પોતાના સ્ટાન્ડર્ડને પણ ધ્યાનમાં ન રાખ્યું.
સુનીતા આહુજાના આંકરા નિવેદનો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગોવિંદાના સંસારમાં લાગેલી આગ ધીરેધીરે ભડકી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)