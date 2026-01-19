Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Border on OTT: બોર્ડર ફિલ્મ આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર થઈ રહી છે સ્ટ્રીમ, દેશભક્તિની યાદ કરી લો તાજી

Border on OTT: દેશભક્તિની ફિલ્મો માટે 90 નો દાયકો ગોલ્ડન એરા હતો. જેમાં સૌથી બેસ્ટ ફિલ્મ હતી બોર્ડર. ગણતરીના દિવસોમાં બોર્ડર 2 ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે ત્યારે મેકર્સે સની દેઓલની દમદાર ફિલ્મ બોર્ડર ઓટીટી પર સ્ટ્રીન કરી દીધી છે. જેથી ચાહકો ફરી એકવાર દેશભક્તિની યાદો તાજી કરી શકે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:20 PM IST

Trending Photos

Border on OTT: બોર્ડર ફિલ્મ આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર થઈ રહી છે સ્ટ્રીમ, દેશભક્તિની યાદ કરી લો તાજી

Border on OTT: Border 2 ફિલ્મ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે તેવામાં 1997 માં આવેલી ક્લાસિક ફિલ્મ બોર્ડર ફરીથી જોવાની તક દર્શકોને મળી છે. બોર્ડર ફિલ્મના ચાહકો આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર જોઈ શકશે. બોર્ડર 2 જોતા પહેલા બોર્ડર ફિલ્મની યાદો ફરીથી તાજી કરી શકો છો. બોર્ડર ફિલ્મ amazon prime વિડીયો અને youtube પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે. જો તમે બોર્ડર ફિલ્મના ચાહક છો તો ફરી એક વખત બોર્ડર ફિલ્મ ઓટીટી પર જોઈ અને દેશભક્તિના જોશ ને અનુભવ કરો. 

Add Zee News as a Preferred Source

જેપી દત્તાના નિર્દેશનમાં બનેલી બોર્ડર ફિલ્મ 1971 માં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધ પર આધારિત ફિલ્મ છે. ખાસ કરીને રાજસ્થાનના લોંગેવાલા પોસ્ટ પર જે ઐતિહાસિક યુદ્ધ થયું હતું તે ફિલ્મમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે. મર્યાદિત હથિયારો અને સૈન્ય બળ હોવા છતાં ભારતીય સૈનિકોએ બહાદુરી પૂર્વક અને રણનીતિ સાથે દેશ માટે જે કુરબાની આપી હતી. તે ફિલ્મમાં ભાવનાત્મક રીતે દેખાડવામાં આવી છે. બોર્ડર ફિલ્મ ફક્ત દેશભક્તિની ફિલ્મ નથી પરંતુ દર્શકો માટે એક અનુભવ બની ગઈ હતી. 

બોર્ડર ફિલ્મમાં સની દેઓલ એ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ફતેહસિંહ કલેરનું પાત્ર નિભાવ્યું હતું. સની દેઓલ એ ફિલ્મમાં જે જોશ, જુસ્સો અને દેશભક્તિ દેખાડી હતી તે લોકોને આજે પણ યાદ છે. સની દેઓલ સાથે આ ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્ના, સુનીલ શેટ્ટી, જેકી શ્રોફ સહિતના કલાકારોએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવી હતી અને શાનદાર અભિનય કર્યો હતો. ખાસ કરીને અક્ષય ખન્નાનો જે રોલ હતો તે દર્શકોના હૃદયને સ્પર્શી ગયો હતો 

બોર્ડર ફિલ્મના ગીત આજે પણ લોકોને પ્રિય છે ખાસ કરીને સંદેશે આતે હૈ ગીત દેશભક્તિના ગીતમાં સૌથી પહેલા આવે છે. આ ગીતમાં સૈનિકો અને તેના પરિવારની લાગણીને વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બોર્ડર ફિલ્મનું આ ગીત એટલું હીટ રહ્યું હતું કે બોર્ડર 2 માં પણ આ ગીતને રીક્રિએટ કરવામાં આવ્યું છે. 

બોર્ડર ફિલ્મના 28 વર્ષ પછી બોર્ડર ટુ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન અનુરાગ સિંહે કર્યું છે અને ભૂષણ કુમાર, કૃષ્ણ કુમાર, જેપી દત્તા તેમજ નિધિ દત્તાએ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસ કરી છે. બોર્ડર ટુ માં પણ સની દેઓલ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં જોવા મળશે. સાથે જ તેમાં વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંજ અને અહાન શેટ્ટી નો દમદાર અભિનય દેખાશે. 

Border 2 ફિલ્મનું ટ્રેલર 15 જાન્યુઆરી આર્મી ડેના દિવસે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રેલર જોઈને લોકોનો ઉત્સાહ વધી ગયો છે તેઓ ફરીથી સની દેઓલના દમદાર ડાયલોગ, જબરદસ્ત એક્શન અને ઈમોશનલ સીનના ચાહક થઈ ગયા છે. બોર્ડર 2 23 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે ત્યાં સુધીમાં ઓટીટી પર બોર્ડર ફિલ્મ જોઈને તમે જૂની યાદોને તાજા કરી શકો છો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
sunny deolborderOTTAmazon Primebollywoodબોર્ડરએમેઝોન પ્રાઈમ

Trending news