/Batwara 1947 Teaser: કલેજું ચીરી નાખે તેવું છે બટવારા ફિલ્મનું ટીઝર, ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર થઈ ગયું વાયરલ

Batwara 1947 Teaser: 18 જૂનના રોજ સની દેઓલ, આમિર ખાનની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ બંટવારા 1947 નું ટીઝર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. બટવારા 1947 ફિલ્મથી લાંબા સમય પછી પ્રીતિ ઝિન્ટા ફિલ્મી પડદે કમબેક કરી રહી છે. પ્રીતિ ઝિન્ટા અને સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 ફિલ્મનું ટીચર આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મના મેકર્સે ટીઝર પહેલા ફિલ્મના મોશન પોસ્ટર રિલીઝ કર્યા હતા. ત્યાર પછી 18 જુને ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મનું ટીઝર જોઈને લાગે છે કે આ ફિલ્મ દમદાર હશે.
સની દેઓલ અને પ્રીતિ ઝિન્ટાની પિરીયડ ડ્રામા ફિલ્મમાં દમદાર કલાકારોએ અભિનય કર્યો છે. પ્રીતિ ઝિંટા, સની દેઓલ ઉપરાંત બટવારા 1947 ફિલ્મમાં શબાના આઝમી, અલી ફઝલ, કરણ દેઓલ, મિથુન ચક્રવર્તી સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. બટવારા ફિલ્મને રાજકુમાર સંતોષીએ ડાયરેક્ટ કરી છે. આ ફિલ્મનું મ્યુઝિક એ આર રહેમાને આપ્યું છે અને ગીત જાવેદ અખતરે લખ્યા છે. બટવારા ફિલ્મ અમીર ખાનના પ્રોડક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ છે. બોલીવુડના દિગ્ગજ ગણાતા લોકો આ ફિલ્મમાં જોડાયા છે જેના પરથી દર્શકો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે આ વર્ષે તેમને દેશભક્તિથી ભરપુર દમદાર ફિલ્મ 15 ઓગસ્ટ સમયે જોવા મળવાની છે.
ફિલ્મ મેકર્સે ટીઝર પહેલા બટવારા 1947 ફિલ્મના મોશન પોસ્ટર રિલીઝ કર્યા હતા. આ મોશન પોસ્ટર પણ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ફિલ્મ મેકર્સે સોશિયલ મીડિયા પર અને youtube પર ફિલ્મનું ટીઝર પણ રિલીઝ કર્યું છે અને સાથે જ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ અનાઉન્સ થઈ ગઈ છે. બટવારા ફિલ્મ આ વર્ષે 14 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થશે.
બટવારા 1947 નું ટીઝર એક મિનિટ અને પાંચ સેકન્ડનું છે. આ ટીઝરમાં દેશ છોડતા લોકો, સરહદો પર લટકતી લાશો અને લોકોની તકલીફો દેખાડવામાં આવી છે. ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર એવું છે જે ફિલ્મ જોવાની ઉત્સુકતામાં વધારો કરે.
બટવારા 1947 ફિલ્મના પાત્રો
બટવારા 1947 ફિલ્મમાં સની દેઓલ સિકંદર મિર્ઝાના પાત્રમાં જોવા મળશે જ્યારે પ્રીતિ ઝિંટા હમીદા બેગમનો રોલ કરી રહી છે. શબાના આઝમી દુર્ગાવતી દેવી, કરણ દેઓલ જાવેદ મિર્ઝા, અલી ફઝલ હબીબ અનવર અને અભિમન્યુ સિંહ યાકૂબ ખાનના પાત્રમાં જોવા મળશે. ફિલ્મમાં આ પાત્ર એવા છે જેમણે દેશના ભાગલા પડી રહ્યા હતા તે મુશ્કેલ સમયમાં પણ હાર ન માની અને પોતાના સાહસ અને ધૈર્યનું ઉદાહરણ પુરું પાડ્યું. ફિલ્મનું દરેક પાત્ર ખાસ હશે તેવું ટીઝર જોઈને લાગે છે. પહેલા પોસ્ટર અને પછી ટીઝર જોયા પછી લોકોની આતુરતા ફિલ્મ જોવા માટે વધી છે.