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Batwara 1947 Teaser: કલેજું ચીરી નાખે તેવું છે બટવારા ફિલ્મનું ટીઝર, ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર થઈ ગયું વાયરલ

Batwara 1947 Teaser: સની દેઓલ, પ્રીતિ ઝિંટાની ફિલ્મ બંટવારાનું ટીઝર આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ અનાઉન્સ કરી દેવામાં આવી છે. બંટવારા ફિલ્મથી લાંબા સમય પછી પ્રીતિ ઝિંટા કમબેક કરી રહી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:59 PM IST
Batwara 1947 Teaser: કલેજું ચીરી નાખે તેવું છે બટવારા ફિલ્મનું ટીઝર, ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર થઈ ગયું વાયરલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Batwara 1947 Teaser: કલેજું ચીરી નાખે તેવું છે બટવારા ફિલ્મનું ટીઝર, ફટાફટ જોઈ લો
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