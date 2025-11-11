Dharmendra Health: અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની હાલત હવે કેવી છે? સ્વાસ્થ્યને લઈ સની દેઓલ એ શેર કરી અપડેટ
Dharmendra Health Update: અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્યને લઈ ચાહકોમાં ચિંતા છે. તેવામાં સની દેઓલ એ પિતા ધર્મેન્દ્રની હાલત કેવી છે તે અંગે અપડેટ આપી દીધી છે.
Dharmendra Health Update: 89 વર્ષીય ફેમસ બોલીવુડ એક્ટર ધર્મેન્દ્ર હાલ મુંબઈની બ્રીચ કૈંડી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. ફેન્સમાં તેમને લઈને ચિંતા છે લોકો જાણવા આતુર છે કે ધર્મેન્દ્રની હાલત હવે કેવી છે. લોકો તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા છે. ધર્મેન્દ્રના ચાહકો ઈચ્છે છે કે તેઓ સ્વસ્થ થઈ પોતાના ઘરે પહોંચી જાય તેવામાં હવે અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની તબિયત કેવી છે તે અંગે સની દેઓલએ ચાહકો માટે સમાચાર શેર કર્યા છે.
ટીમ સની દેઓલએ મીડિયા સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે સારવાર બાદ ધર્મેન્દ્રની તબિયત સ્ટેબલ છે. પરંતુ તેમને હજુ ડોક્ટરની દેખરેખમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ધર્મેન્દ્રની તબિયતમાં સુધારો છે. આગળ પણ જે પણ અપડેટ્સ હશે તેને લોકો સાથે શેર કરવામાં આવશે. પરંતુ ત્યાં સુધી લોકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે ધર્મેન્દ્રની તબિયત અંગે ખોટી અફવા ન ફેલાવામાં આવે. ધર્મેન્દ્ર ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જાય તે માટે દુઆ કરો અને પરિવારની પ્રાઈવસી અને અધિકારોનું સમ્માન કરો.
ધર્મેન્દ્રની તબિયત લથડતા તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમની સાથે તેમના પરિવારના સભ્યો હાજર હતા. આ સાથે જ ધર્મન્દ્રના હાલ-ચાલ પુછવા માટે બોલીવુડ હસ્તીઓ પણ હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. જેમાં સુપરસ્ટાર શાહરુખ ખાન અને સલમાન ખાનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ પણ રાત્રે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.
ધર્મેન્દ્રનો જન્મ 8 ડિસેમ્બર 1935 ના રોજ પંજાબના નસરાલીમાં થયો હતો. તેઓ આ ઉંમરે પણ ફિટનેસનું ધ્યાન રાખે છે. ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મી સફર પણ હજુ ચાલે છે. છેલ્લે તેઓ રણવીર સિંહ અને આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની અને શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ તૈરી બાતોમાં ઐસા ઉલજા જિયા માં જોવા મળ્યા હતા. તેમની આગામી ફિલ્મ શ્રીરામ રાઘવનની ઈક્કીસ હશે.
