Ram Charan: સુપરસ્ટાર રામ ચરણના ઘરે ટ્વીન્સ અવતર્યા, પત્ની ઉપાસનાએ દીકરી અને દીકરાને આપ્યો જન્મ
Ram Charan Upasana Twins: સાઉથ સુપરસ્ટાર રામ ચરણ અને તેની પત્ની ઉપાસના ટ્વીન્સ બાળકોના માતાપિતા બન્યા છે. તેમના ઘરે 31 જાન્યુઆરીના રોજ એક દીકરી અને એક દીકરાનો જન્મ થયો છે. આ ખુશખબર મેગાસ્ટાર ચિરંજીવીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે.
Trending Photos
Ram Charan Upasana Twins: સાઉથ સુપરસ્ટાર રામચરણ અને તેની પત્ની ઉપવાસના કામિનેનીના ઘરે જોડિયા બાળકોનો જન્મ થયો છે. ઉપાસના એ 31 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ દીકરા અને દીકરીને જન્મ આપ્યો છે. આ ખુશખબરી મેગાસ્ટાર ચિરંજીવીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લોકો સાથે શેર કરી છે. આ ખુશખબર સામે આવ્યાની સાથે જ ઉપાસના અને રામચરણને લોકો શુભેચ્છા આપવા લાગ્યા છે.
સાઉથ સુપરસ્ટાર રામચરણના પિતા મેગાસ્ટાર ચિરંજીવીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટ કરીને આ ખબર ની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે લોકોને જણાવતા લખ્યું હતું કે, તે અત્યંત ખુશી સાથે એ વાત શેર કરે છે કે રામચરણ અને ઉપાસના ટ્વિન્સ બાળકોના માતા-પિતા બન્યા છે. ઉપાસનાએ એક દીકરી અને દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. સાથે જ તેમણે પોસ્ટમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે કે માતા અને બંને બાળકો બંને સ્વસ્થ છે.
With immense joy and a heart full of gratitude, we are happy to share that @AlwaysRamCharan and @upasanakonidela have been blessed with twins - a baby boy and a baby girl.
Both the babies and the mother are healthy and doing well. ✨
Welcoming these little ones into our family…
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 31, 2026
મહત્વપૂર્ણ છે કે ઉપાસના અને રામ ચરણે ઓક્ટોબર 2025 માં બીજીવાર માતાપિતા બનવા જઈ રહ્યા છે તે ગુડન્યુઝ શેર કરી હતી. ઉપાસના બીજી વખત પ્રેગ્નેટ છે તે વાતની ઘોષણા ઓક્ટોબર 2025 માં કરવામાં આવી હતી અને સાથે જ તેની ગોદ ભરાઈ ના ફોટો પણ શેર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી જ ચાહકો આતુરતાથી આ ખુશખબરીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. મહત્વનું છે કે રામચરણ અને ઉપાસનાની એક દીકરી પણ છે જેનું નામ ક્લિન કારા કોનિડેલા છે.
સુપરસ્ટાર રામ ચરણ અને ઉપાસનાના લગ્ન વર્ષ 2012 માં થયા હતા. એક્ટર રામ ચરણ વિશે તો સૌ કોઈ જાણે છે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે ઉપાસના અપોલો ચેરીટીઝની વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ છે અને સાથે જ બી પોઝિટિવ મેગેઝીનની ચીફ એડિટર પણ છે. ઉપાસના દેશના પહેલા કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ અપોલો હોસ્પિટલના સંસ્થાપક અને કાર્યકારી અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રતાપ સી રેડ્ડીની પૌત્રી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે