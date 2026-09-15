Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /રાજપાલ યાદવને સુપ્રીમ કોર્ટે આપી છેલ્લી તક, જેલ જવા બચવું હોય તો જમા કરાવો આટલા કરોડ, જાણો

રાજપાલ યાદવને સુપ્રીમ કોર્ટે આપી છેલ્લી તક, જેલ જવા બચવું હોય તો જમા કરાવો આટલા કરોડ, જાણો

Rajpal Yadav News: રાજપાલ યાદવનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ પીએસ પટવાલિયાએ કોર્ટ પાસે બે અઠવાડિયાનો સમય માંગ્યો. તેમણે કહ્યું કે આ સમય દરમિયાન બાકી રકમ ચૂકવવા માટે એક નક્કર દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવશે. અભિનેતા પોતાના ઇરાદા સાબિત કરવા માટે 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:45 PM IST
રાજપાલ યાદવને સુપ્રીમ કોર્ટે આપી છેલ્લી તક, જેલ જવા બચવું હોય તો જમા કરાવો આટલા કરોડ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 7 સેકન્ડના વીડિયો અને પાસવર્ડથી યુવતીનું જીવન નરક બનાવનાર મહાઠગની ધરપકડ
2
3
4
5