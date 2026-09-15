/રાજપાલ યાદવને સુપ્રીમ કોર્ટે આપી છેલ્લી તક, જેલ જવા બચવું હોય તો જમા કરાવો આટલા કરોડ, જાણો

Rajpal Yadav News: સુપ્રીમ કોર્ટે અનેક ચેક-બાઉન્સ કેસોમાં સજા ભોગવી રહેલા અભિનેતા રાજપાલ યાદવને બાકી રકમ ચૂકવવા માટે છેલ્લી બે અઠવાડિયાની સમયમર્યાદા આપી છે. કોર્ટે તેમને ચુકવણી માટે નક્કર દરખાસ્ત રજૂ કરવા અને સુપ્રીમ કોર્ટ રજિસ્ટ્રીમાં 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચે 5 ઓક્ટોબર સુધી શરણાગતિમાંથી તેમની મુક્તિ લંબાવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે અગાઉના આદેશોનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી અને અભિનેતાનું વલણ આત્મવિશ્વાસ પ્રેરિત કરતું નથી.
આ કેસ એક ખાનગી કંપની, મુરલી પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે ચેક-બાઉન્સના દાવાઓનો છે. ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, રાજપાલ યાદવને 2010માં એક ફિલ્મ માટે 5 કરોડ રૂપિયાની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી હતી. ચુકવણી કરારના ભાગ રૂપે, તેમણે 2013માં કુલ 1.05 કરોડ રૂપિયાના સાત ચેક જારી કર્યા હતા, પરંતુ તે બધા બાઉન્સ થયા હતા.
2012ના સમાધાન કરારમાં, રાજપાલ યાદવ, તેમની પત્ની અને તેમની કંપની વ્યાજ સહિત આશરે 11 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવા સંમત થયા હતા. કંપનીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અજિત સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ પૈસા અંગે ચિંતિત હતા કારણ કે રાજપાલે ચુકવણી અંગેના તેમના વચનો પૂરા કર્યા નથી.
રાજપાલ યાદવના વકીલે શું કહ્યું
રાજપાલ યાદવનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ પી.એસ. પટવાલિયાએ કોર્ટ પાસેથી બે અઠવાડિયાનો સમય માંગ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સમય દરમિયાન બાકી રકમ ચૂકવવા માટે એક નક્કર દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અભિનેતા પોતાના ઇરાદા સાબિત કરવા માટે 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવશે.
વકીલે સમજાવ્યું કે રાજપાલ યાદવે લગભગ સાડા ચાર મહિના જેલમાં વિતાવ્યા હતા, અને મનોરંજન ઉદ્યોગમાં તેમના મિત્રોએ તેમના જામીન મેળવવા પડ્યા હતા. 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની અરજી પર નોટિસ જાહેર કરી અને 5 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાની શરતે તેમને શરણાગતિમાંથી મુક્તિ આપી. આ કેસની આગામી સુનાવણી 5 ઓક્ટોબરે થશે.
રાજપાલ યાદવની પત્ની પર પણ પૈસા બાકી
અગાઉ, 10 જુલાઈના રોજ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે સાત ચેક-બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવની દોષિત ઠેરવીને તેમને ત્રણ મહિનાની જેલની સજા ફટકારી હતી. કોર્ટે 1,894 દિવસ અથવા પાંચ વર્ષથી વધુના વિલંબ સાથે દાખલ કરાયેલી અરજીઓ પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. દરેક કેસમાં, કોર્ટે ફરિયાદીને 1.4 કરોડ રૂપિયા અને રાજ્યને 25,000 રૂપિયા ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જે આશરે 2 કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ રાજપાલ યાદવે પહેલાથી જ ચૂકવી દીધી હતી. તેમની પત્ની, રાધા રાજપાલ યાદવને પણ દરેક કેસમાં આશરે 5.5 લાખ રૂપિયા દંડ ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. દંડ ચૂકવવામાં નિષ્ફળતા પર ત્રણ મહિનાની સાદી કેદની સજા થશે.