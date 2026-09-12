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OTT પર સ્ટ્રીમ થઈ Vishwanath & Sons, ફિલ્મ એટલી દમદાર કે રિલીઝ થયાની સાથે આવી ગઈ નંબર 1 પર

Vishwanath & Sons On OTT: આ વીકમાં ઓટીટી પર સુપરસ્ટાર સૂર્યાની ફિલ્મ વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેના 24 કલાકમાં જ નંબર 1 પર ટ્રેંડ કરવા લાગી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:22 PM IST
OTT પર સ્ટ્રીમ થઈ Vishwanath & Sons, ફિલ્મ એટલી દમદાર કે રિલીઝ થયાની સાથે આવી ગઈ નંબર 1 પર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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