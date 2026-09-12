/OTT પર સ્ટ્રીમ થઈ Vishwanath & Sons, ફિલ્મ એટલી દમદાર કે રિલીઝ થયાની સાથે આવી ગઈ નંબર 1 પર

Vishwanath & Sons On OTT: તમિલ સુપરસ્ટાર સૂર્યાની ફિલ્મ વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ઓગસ્ટ મહિનામાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. મૂળ તમિલ ભાષાની આ ફિલ્મ ઓટીટી પર હિંદી ભાષામાં સ્ટ્રીમ થઈ છે. વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ પર પર્ફોમન્સ શાનદાર રહ્યું હતું. અને હવે ઓટીટી પર પણ આ ફિલ્મ નંબર 1 પર ટ્રેંડ કરવા લાગી છે.
વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ
વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ છે. નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થયાના ગણતરીના કલાકોમાં ફિલ્મ નંબર 1 પર ટ્રેંડ કરવા લાગી છે. એટલે કે વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ફિલ્મે ઓટીટી પર રિલીઝ થયાની સાથે ધમાલ મચાવી દીધી છે. 1 જ દિવસમાં વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ફિલ્મે ગાંધારી, GND, ધમાલ 4 ફિલ્મને પાછળ છોડી દીધી છે.
વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ફિલ્મ જ્યારે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે ફિલ્મનું ટોટલ નેટ કલેકશન 121 કરોડથી વધુનું હતું. આ ફિલ્મની દુનિયાભરમાં કમાણી 200 કરોડ રુપિયાથી વધારે હતી. સિનેમા ઘરોમાં આ ફિલ્મે લોકોનું ભરપુર મનોરંજન કર્યું હતું. આ ફિલ્મ તમિલ ઉપરાંત તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ અને હિંદી ભાષામાં રિલીઝ થઈ છે.
વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ સ્ટાર કાસ્ટ
વિશ્વનાથ એન્ડ સન્સ ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મમાં સૂર્યા સાથે મમિતા બૈજૂ, રાધિકા સરથકુમાર, રવીના ટંડન સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભુમિકામાં છે.