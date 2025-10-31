સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતનું સત્ય શું છે? બહેને કહ્યું- ગળામાં દુપટ્ટાનું કોઈ નિશાન નહોતું, ઘણા શોકિંગ ખુલાસા કર્યા
Sushant Singh Rajput Death: બોલીવુડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપુતે 2020મા આ દુનિયાને અલવિદા કહ્યું હતું. સુશાંતના મોતને લઈને તેમના બહેન શ્વેતા સિંહ કીર્તિએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યાં છે.
Sushant Singh Rajput News: બોલીવુડ એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતના અચાનક નિધનથી બધા ચોંકી ગયા હતા. સુશાંત 14 જૂન 2020ના પોતાના મુંબઈ સ્થિત નિવાસ્થાને મૃત મળ્યો હતો. આ કેસની તપાસ સીબીઆઈને સોંપવામાં આવી હતી. આ વર્ષે સીબીઆઈએ સુશાંતના કેસમાં રિયા ચક્રવર્તીને ક્લીન ચિપ આપી છે. રિયા પર સુશાંતને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવા અને પૈસા પડાવવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. હવે સુશાંતની બહેન શ્વેતા સિંહ કીર્તિએ ભાઈના મોતને લઈને ખુલાસા કર્યાં છે. શ્વેતાએ પોતાના ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે સુશાંતને બે લોકોએ માર્યો છે અને કહ્યું કે મારા ભાઈએ આત્મહત્યા કરી નથી.
એક ઈન્ટરવ્યુમાં શ્વેતાએ પોતાના ભાઈ સુશાંતના મોતને લઈને ખુલાસો કર્યો છે. તેણે આ મુદ્દે કહ્યું, 'આત્મહત્યા કઈ રીતે હોઈ શકે? જે પંખો હતો અને જે બેડ હતો તે વચ્ચે જગ્યા એટલી નહોતી કે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં લટકી શકે. જગ્યા નહોતી. જો તમારે આત્મહત્યા કરવી છે તો તમે સ્ટૂલનો ઉપયોગ કરશો. સ્ટૂલ પર ચઢશો, તેને ટાઈ કરશો કોઈ વસ્તુ કે દુપટ્ટાથી. ત્યાં પર સ્ટૂલ જેવું કંઈ નહોતું.'
ગળા પર દુપટ્ટાનું નિશાન નહોતું
શ્વેતાએ આગળ કહ્યું- મેં દીદીને જે પહેલી વસ્તુ પૂછી હતી તે આ હતી. મારા મગજમાં આવ્યું કે દીદી સ્ટૂલ ક્યાં છે? કયા સ્ટૂલનો ઉપયોગ કર્યો તેણે ટાઈ કરવા માટે દુપટ્ટો? જો તમે તેનું નિશાન પણ જોશો તો દુપટ્ટાનું નિશાન નથી. એટલે કે તેણે જે વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યો તેનું નિશાન નથી. એક ચેન ટાઇપનું નિશાન છે. છતાં તમે જણાવો કે દેશની બધી એજન્સી, લોકોના ઈમોશન્સ હજુ પણ દર વર્ષે જસ્ટિસ ફોર સુશાંત સિંહ રાજપૂત ટ્રેન્ડ કરે છે.
ઘણા લોકો સાથે મુલાકાત કરી
શ્વેતાએ કહ્યું- અમે લોકોએ કેટલી મહેનત કરી સીબીઆઈને બોલાવી. અમને તે લોકો પર વિશ્વાસ હતો. છતાં કંઈ કેમ ન નીકળ્યું? એવું શું હતું? કારણ કે આ વાત કોઈ સમજી રહ્યું નથી. મેં અલગ-અલગ લોકો સાથે મુલાકાત કરી, આ ઘટના સાથે જોડાયેલા ઘણા લોકો બાદમાં મને મળ્યા, ઘણા એક્ટર પણ મળ્યા.
