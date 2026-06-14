/Sushant Singh Rajput: 6 વર્ષે પણ સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતની પહેલી વણઉકેલાયેલી, બહેન શ્વેતાએ શેર કરી ઈમોશનલ પોસ્ટ

Sushant Singh Rajput Death Anniversary: 6 વર્ષ પહેલા 14 જૂન 2020 ના રોજ એક એવી ખબર સામે આવી જેના કારણે બોલીવુડના જ નહીં દેશભરના લોકો હચમચી ગયા હતા. 14 જૂને અચાનક ખબર સામે આવી કે એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું મોત થઈ ગયું છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂત તેના ઘરમાં મૃત અવસ્થામાં મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાને આજે 6 વર્ષનો સમય પસાર થઈ ગયો છે અને આજે પણ એક્ટરના મોતનું રહસ્ય વણઉકેલાયેલું છે. આ ઘટના એવી હતી જેમાં મુંબઈ પોલીસથી લઈ ઈડી, એનસીબી, સીબીઆઈ સહિતની એજન્સીઓ તપાસ કરી હતી.
14 જૂન 2020 ના રોજ સુશાંત સિંહ રાજપૂતે દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું હતું. આજે તેની છઠ્ઠી પુણ્યતિથી પર તેની બહેન શ્વેતાએ તેની યાદમાં એક પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટ સાથે જ લોકોના દિલમાં પણ સુશાંતની યાદો તાજી થઈ ગઈ છે. શ્વેતા સિંહ જે પોસ્ટ શેર કરી છે તેમાં સુશાંત સિંહનો ફોટો દેખાય છે જેમાં તે ભગવાન રામના રુપમાં દેખાય છે. આ તસવીરો એઆઈ દ્વારા બનાવેલી છે. આ તસવીરો ઈંટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહી છે.
સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતનું રહસ્ય
ખુબ ઓછા સમયમાં સુશાંત સિંહે તેની દમદાર એક્ટિંગથી લોકોના દિલ જીતી લીધા હતા. ટીવીથી બોલીવુડ સુધીની સફર ખેડનાર સુશાંત જીવન સામે જંગ હારી ગયો. 14 જૂન 2020 ના રોજ બાંદ્રાના એક ડુપ્લેક્સ ફ્લેટમાં સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બોડી પંખા સાથે લટકતી મળી હતી. સુશાંત સિંહે બપોર સુધી રુમનો દરવાજો ન ખોલતા તેના મિત્રો અને નોકરે દરવાજો તોડ્યો ત્યારે તેનું મૃત શરીર પંખે લટકતું મળ્યું હતું.
સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસની તપાસ
સુશાંત સિંહ રાજપૂત મામલે મુંબઈ પોલીસે તપાસ શરુ કરી અને ઘટના આત્મહત્યા છે તેવું જણાવવામાં આવ્યું. જોકે સુશાંતના ઘરમાંથી કોઈ સ્યૂસાઈડ નોટ મળી નહીં. ત્યારબાદ આ મામલો ગંભીર બનતો ગયો અને તપાસ સીબીઆઈ, ઈડી અને એનસીબી જેવી તપાસ એજન્સીઓ સુધી ગયો. આ સમગ્ર ઘટનામાં મુંબઈ પોલીસ અને બિહાર પોલીસ વચ્ચે પણ વિવાદ થયો હતો.
રિયા ચક્રવર્તી વિરુદ્ધ ફરિયાદ
સુશાંત સિંહ રાજપૂતના પિતાએ જુલાઈ 2020 માં પટનામાં એફઆઈઆર નોંધાવી જેમાં તેમણે એક્ટ્રેસ રિયા ચક્રવર્તી અને તેના પરિવાર પર સુશાંતને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાનો, પૈસાની છેતરપિંડીનો અને માનસિક ત્રાસ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ મામલે જ્યારે બિહાર પોલીસની ટીમ મુંબઈ પહોંચી તો મુંબઈ પોલીસ સાથે વિવાદ થયો હતો. ધીરેધીરે આ કેસ હાઈ પ્રોફાઈલ બની ગયો.
સુશાંત મામલે CBI ની ક્લોઝર રિપોર્ટ
સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતના મામલે ભારે વિવાદો થયા અને અંતે મોતના 4 વર્ષ પછી સીબીઆઈએ એક ક્લોઝર રિપોર્ટ દાખલ કરી જેમાં રિયા ચક્રવર્તીને ક્લીન ચીટ મળી. સીબીઆઈએ મુંબઈની વિશેષ કોર્ટમાં ક્લોઝર રિપોર્ટ ફાઈલ કરી કે કેસ ચલાવવા માટે કોઈ પુરતા પુરાવા નથી. જેના કારણે રિયા ચક્રવર્તીને ક્લીન ચીટ મળી ગઈ. આ બધી જ ઘટનાઓ વચ્ચે આજે પણ એ પ્રશ્ન વણઉકેલ્યો છે કે સુશાંત સિંહે આત્મહત્યા કરી તેની પાછળ કારણ શું હતું ?
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)