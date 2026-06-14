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Sushant Singh Rajput: 6 વર્ષે પણ સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતની પહેલી વણઉકેલાયેલી, બહેન શ્વેતાએ શેર કરી ઈમોશનલ પોસ્ટ

Sushant Singh Rajput Death Anniversary: એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતને 6 વર્ષ થઈ ચુક્યા છે. તેમ છતાં આ એક્ટરને તેના પરિવારના લોકો અને તેના ચાહકો ભુલી શક્યા નથી. સુશાંત સિંહ રાજપૂતની છઠ્ઠી ડેથ એનિવર્સરી પર તેની બહેને ઈમોશન પોસ્ટ શેર કરી એક્ટરની યાદોને તાજી કરી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:44 AM IST
Sushant Singh Rajput: 6 વર્ષે પણ સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતની પહેલી વણઉકેલાયેલી, બહેન શ્વેતાએ શેર કરી ઈમોશનલ પોસ્ટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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