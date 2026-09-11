Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Sushant Singh Rajput: સુશાંતના શરીર પર હતા ઈજાના નિશાન, વર્ષો પછી પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર સ્ટાફે કર્યો ખુલાસો

Sushant Singh Rajput: સુશાંતના શરીર પર હતા ઈજાના નિશાન, વર્ષો પછી પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર સ્ટાફે કર્યો ખુલાસો

Sushant Singh Rajput: વર્ષો પછી ફરી એકવાર સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોત મામલે રહસ્ય ઘેરાયું છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોતના 6 વર્ષ પછી એવો ખુલાસો થયો છે કે સુશાંત સિંહના શરીર પર ઈજાના નિશાન હતા. આ ખુલાસો કોણે કર્યો છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:03 PM IST
Sushant Singh Rajput: સુશાંતના શરીર પર હતા ઈજાના નિશાન, વર્ષો પછી પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર સ્ટાફે કર્યો ખુલાસો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટાવર્સ તૂટ્યા પણ ન્યૂયોર્કનો સ્પિરિટ નહીં! ભારતીય મૂળના જય પટેલની આપવીતી
2
3
4
5