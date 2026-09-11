/Sushant Singh Rajput: સુશાંતના શરીર પર હતા ઈજાના નિશાન, વર્ષો પછી પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર સ્ટાફે કર્યો ખુલાસો

Sushant Singh Rajput: 6 વર્ષ પહેલા બોલીવુડ એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું નિધન થયું હતું. સુશાંત સિંહના મોતનું સાચું કારણ શું છે તે આજ સુધી લોકો માટે રહસ્ય છે. અવારનવાર આ વાત ચર્ચાનો વિષય બની જાય છે. 14 જૂન 2020 ના રોજ બનેલી તે ઘટના અંગે હવે મોટો ખુલાસો થયો છે. સુશાંત સિંહના પોસ્ટમોર્ટમમાં જોડાયેલા એક વ્યક્તિએ એવો ખુલાસો કર્યો છે કે સુશાંતના બોડી પર ઈજાના નિશાન હતા.
સુશાંત સિંહ મામલે થયેલા આ ખુલાસા બાદ ફરી એકવાર સુશાંત સિંહના મોતના મામલે ચર્ચાઓ શરુ થઈ ગઈ છે. રિપબ્લિક ટીવીના સ્ટિંગ ઓપરેશન બાદ આ ચર્ચાઓ શરુ થઈ છે. કૂપર હોસ્પિટલના પોસ્ટમોર્ટમ વિભાગના સ્ટાફ રુપકુમાર શાહે દાવો કર્યો છે કે સુશાંતના શરીર પર 2 થી 3 જગ્યાએ 2થી 3 એમએમના ઘા હતા. જે સ્ટન ગનથી થયેલી ઈજા જેવા દેખાતા હતા. શાહ એ એવું પણ કહ્યું કે આંખ પર આવી ઈજા જાતે થોડી થઈ જાય ? આ વાત પછી સુશાંત સિંહનો કેસ ફરી ચર્ચામાં છે.
સુશાંત સિંહના શરીર પર ઈજાના નિશાન હતા તેવો ખુલાસો કરવાની સાથે રુપ કુમાર શાહે એવો ખુલાસો પણ કર્યો કે સચિન વાજેએ સુશાંત સિંહ અને દિશા સાલિયાન બંનેના પોસ્ટમોર્ટમની વીડિયોગ્રાફી ન થવા દીધી. ઉલ્લેખનીય છે કે સુશાંત સિંહનું મોત 14 જૂને થયું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં તેના મૃત્યુનું કારણ આત્મહત્યા દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
સુશાંત સિંહના મોતની વાત સામે આવતાં તેના ફેન્સ અને તેનો પરિવાર આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. ત્યારબાદ લાંબા સમય સુધી આ મામલે વિવાદો ચાલ્યા હતા. ત્યારે હવે આ વાતના ખુલાસા પછી ફરી એકવાર સુશાંત સિંહ રાજપૂત મામલે નવો વિવાદ શરુ થશે કે કેમ તે જોવાનું રહ્યું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)