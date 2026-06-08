/Vikram Bhatt: વિક્રમ ભટ્ટે રિલેશનશીપને લઈ કરી પેટ છુટી વાત, સુષ્મિતા સેન તેની લાઈફમાં હતી ત્યારની હાલત વિશે જણાવ્યું

Vikram Bhatt On Sushmita Sen: હોરર ફિલ્મો માટે જાણીતા ડાયરેક્ટર વિક્રમ ભટ્ટે તાજેતરમાં એક ઈન્ટરવ્યુમાં પોતાના જીવનના સૌથી ખરાબ સમય વિશે વાત કરી હતી. વિક્રમ ભટ્ટે કહ્યું હતું કે જ્યારે તેની લાઈફમાં સુષ્મિતા સેન હતી ત્યારે તેની પાસે ઝેર ખાવાના પણ રુપિયા બચ્ચા ન હતા. જો તમને ખબર ન હોય તો જણાવી દઈએ કે સુષ્મિતા સેન અને વિક્રમ ભટ્ટની મુલાકાત દસ્તક ફિલ્મ ના સેટ પર થઈ હતી. દસ્તક ફિલ્મ સુસ્મિતા સેનની ડેબ્યુ મુવી હતી. જેનું ડાયરેક્શન મહેશ ભટ્ટે કર્યું હતું અને તે સમયે વિક્રમ ભટ્ટ મહેશ ભટ્ટને આસિસ્ટ કરતો હતો. સુસ્મિતા સેનની પહેલી ફિલ્મ પછીથી વિક્રમ ભટ્ટ અને સુસ્મિતા સેન વચ્ચે ડેટિંગની ખબરો સામે આવી જોકે થોડા સમય પછી જ બંનેનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું. આ રિલેશનશિપની વાત વિક્રમ ભટ્ટે તાજેતરમાં સિદ્ધાર્થ કનન સાથેના ઇન્ટરવ્યૂમાં કરી હતી.
આ વાતનો ઉલ્લેખ એટલા માટે થયો કે સુસ્મિતા સેનને ગોલ્ડ ડીગર કહેવાની વાત થોડા સમય પહેલાં ચર્ચામાં હતી. આ વાતને વિક્રમ ભટ્ટે અફવા ગણાવી અને ખોટી કહી. અને વિક્રમ ભટ્ટે સુસ્મિતા સેનના વખાણ કર્યા. વિક્રમ ભટ્ટે કહ્યું કે જ્યારે સુસ્મિતા સેનને તે ડેટ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેની પાસે ઝેર ખાવાના પણ પૈસા ન હતા. તે એક સ્ટ્રગલિંગ ડાયરેક્ટર હતો આવા સમયે સુસ્મિતા સેન તેની સાથે હતી તેણે ક્યારેય તેની પાસેથી કંઈ જ માંગ્યું નથી. અને તેની પાસે દેવા માટે કંઈ જ ન હતું. વિક્રમ ભટ્ટનો કહેવાનો અર્થ એવો હતો કે જ્યારે તે કંગાલીની સ્થિતિમાં હતો ત્યારે પણ સુસ્મિતા સેન તેની સાથે રિલેશનશિપમાં રહી કારણ કે તેને પૈસામાં કોઈ જ રસ નથી.
સુસ્મિતા સેન સિવાય વિક્રમ ભટ્ટ અને અમીશા પટેલની ડેટિંગની ખબરો પણ ચર્ચામાં રહી હતી. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર વર્ષ 2002 થી 2007 સુધી અમીષા પટેલ અને વિક્રમ ભટ્ટ એકબીજાને ડેટ કરતા હતા. વિક્રમ ભટ્ટે એવું પણ કહ્યું કે તેની ફિલ્મો ચાલી તે રીતે તેના રિલેશનશિપ ન ચાલ્યા. વિક્રમ ભટ્ટે આગળ એવું કહ્યું કે જ્યારે તે આમિર ખાન સાથે ગુલામ ફિલ્મ ડિરેક્ટ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેની પાસે કંઈ જ ન હતું. એ સાવ ફકીર જેવી હાલતમાં હતો. એવી હાલતમાં મિસ યુનિવર્સને ડેટ કરી હતી.
વિક્રમ ભટ્ટે નામ લીધા વિના એવું પણ કહ્યું કે તેના જીવનમાં જે પણ આવ્યા તેણે તેને કંઈક શીખવ્યું છે. અમુક લોકોએ હંમેશા તેને આપ્યું છે અને તેની પાસેથી કાંઈ જ લીધું નથી. લોકોએ ફક્ત પ્રેમ અને સમય આપ્યો અને જીવન કેવી રીતે જીવવું તે સમજાવ્યું. આ વાત માટેનો ઈશારો સુસ્મિતા સેન તરફ હોય તેમ લાગી રહ્યુ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)