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Vikram Bhatt: વિક્રમ ભટ્ટે રિલેશનશીપને લઈ કરી પેટ છુટી વાત, સુષ્મિતા સેન તેની લાઈફમાં હતી ત્યારની હાલત વિશે જણાવ્યું

Vikram Bhatt On Sushmita Sen: વિક્રમ ભટ્ટે તાજેતરના તેના એક ઈન્ટરવ્યુમાં પોતાના કરિયરની શરુઆતના સંઘર્ષ વિશે વાત કરી હતી. આ વાત દરમિયાન તેણે સુષ્મિતા સેન વિશે પણ એક મોટી વાત કહી દીધી હતી. વિક્રમ ભટ્ટે શું કહ્યું ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:45 PM IST
Vikram Bhatt: વિક્રમ ભટ્ટે રિલેશનશીપને લઈ કરી પેટ છુટી વાત, સુષ્મિતા સેન તેની લાઈફમાં હતી ત્યારની હાલત વિશે જણાવ્યું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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