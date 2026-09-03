/Swara Bhaskar: સ્વરા ભાસ્કરને જોહર માટે વિવાદિત નિવદેન ભારે પડ્યું, સોશિયલ મીડિયા ટ્રોલિંગ પછી ફરિયાદ નોંધાઈ

Swara Bhaskar: બોલીવુડ અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કરની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. તાજેતરમાં સ્વરા ભાસ્કર એક ઈવેન્ટમાં પહોંચી હતી. આ ઈવેન્ટમાં તેને પદ્માવત ફિલ્મના જોહર સીન સંબંધિત પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રશ્નનો જવાબ સ્વરા ભાસ્કરે એવા શબ્દોમાં આપ્યો જેના કારણે વિવાદ શરુ થઈ ગયો. પહેલા તો આ વીડિયોને લઈને સ્વરા ભાસ્કરને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ થવું પડ્યું અને હવે તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી છે.
અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કરે ટ્રોલિંગ પછી પોતાના ઈંસ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો જેમાં તેણે પોતાની વાત સ્પષ્ટ કરી હતી. પરંતુ લોકોના ગળે તે વાત ઉતરી નહીં. આ મામલો અને લોકોનો રોષ એટલો વધ્યો કે અભિનેત્રી વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયામાં ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.
સ્વરા ભાસ્કર વિરુદ્ધ ભાજપના પ્રદેશ કાર્યસમિતિના સભ્ય કૃષ્ણ સિંહ કુલ્લૂએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદકર્તાએ અભિનેત્રી પર આરોપ લગાવ્યો છે કે સ્વરા ભાસ્કરના વિવાદિત નિવેદનથી મહિલાઓની લાગણી દુભાઈ છે. સ્વરા ભાસ્કર એ ક્ષત્રિય મહિલાઓ અને તેની પરંપરાઓનું અપમાન કર્યું છે. અભિનેત્રીએ આ મુદ્દે જાહેરમાં માફી માંગવી જોઈએ. જો સ્વરા ભાસ્કરે આ મુદ્દે પહેલાથી જ એક વીડિયો શેર કરી કહ્યું હતું કે તેનો ઉદ્દેશ લોકોની લાગણી દુભાવવાનો ન હતો.
સ્વરા ભાસ્કરે તેના વીડિયોમાં કહ્યું કે તેણે અંગ્રેજીમાં કહેલા વાક્યનો ખોટો અર્થ કાઢવામાં આવ્યો છે. તેણે જોહર કરનાર રાણી પદ્માવતી અને અન્ય મહિલાઓને કાયર નથી કહી. તેની વાતનું ભાષાંતર ખોટી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. તેણે એવું કહ્યું હતું કે ફિલ્મમાં જોહરનનો સીન જોયા પછી રેપ પીડિતાઓને કાયર જેવો અનુભવ થયો હશે. કારણ કે ફિલ્મમાં તે સીન જોતા એવો મેસેજ મળી છે કે શારીરિક પવિત્રતા ગુમાવવાથી સારું છે કે મરી જવું. એટલા માટે તેણે સંજય લીલા ભણસાલીને પત્ર પણ લખ્યો હતો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)