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Swara Bhaskar: સ્વરા ભાસ્કરને જોહર માટે વિવાદિત નિવદેન ભારે પડ્યું, સોશિયલ મીડિયા ટ્રોલિંગ પછી ફરિયાદ નોંધાઈ

Swara Bhaskar: અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર જોહર મામલે બોલીને ફસાઈ ગઈ છે. અભિનેત્રીએ એક ઈવેન્ટમાં કહેલી વિવાદિત વાત મુદ્દે સોશિયલ મીડિયા પર તેને ટ્રોલ કરવામાં આવી અને હવે તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ નોંધાઈ ચુકી છે. અત્યાર સુધીમાં આ મામલે શું થયું છે ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:08 PM IST
Swara Bhaskar: સ્વરા ભાસ્કરને જોહર માટે વિવાદિત નિવદેન ભારે પડ્યું, સોશિયલ મીડિયા ટ્રોલિંગ પછી ફરિયાદ નોંધાઈ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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