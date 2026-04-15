Assi On OTT: ઓટીટી પર રિલીઝ થશે ફિલ્મ અસ્સી, જાણો કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવી તાપસી પન્નુની ફિલ્મ

Assi OTT Release: તાપસી પન્નુની ફિલ્મ અસ્સી ઓટીટી પર રિલીઝ માટે તૈયાર છે. આ ફિલ્મ એપ્રિલ મહિનામાં ઓટીટી પર રિલીઝ થશે. અસ્સી ફિલ્મ સંવેદનશીલ મુદ્દા પર બનેલી કોર્ટરુમ ડ્રામા ફિલ્મ છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:37 PM IST
  • તાપસી પન્નુની ફિલ્મ અસ્સી ઓટીટી પર રિલીઝ માટે તૈયાર 
  • ફિલ્મમાં તાપસી પન્નુ એક વકીલની ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. 
  • ફિલ્મ અસ્સી બોક્સ ઓફિસ પર 20 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. 

Assi OTT Release: અભિનેત્રી તાપસી પન્નુ હંમેશા અલગ પ્રકારની ફિલ્મો કરતી હોય છે. વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં તાપસી પન્નુની દમદાર ફિલ્મ અસ્સી રિલીઝ થઈ હતી. પછી ફિલ્મમાં તાપસી પન્નુ એક વકીલની ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. તાપસી પન્નુની ફિલ્મ અસ્સી રેપ સર્વાઇવરને ન્યાય અપાવવાની પ્રક્રિયા આસપાસ ફરે છે. અસ્સી ફિલ્મ એક સંવેદનશીલ મુદ્દા પર બનેલી કોર્ટરૂમ ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થવા માટે તૈયાર છે. 

તાપસી પન્નુની ફિલ્મ અસ્સી બોક્સ ઓફિસ પર 20 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ પછી બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી શકી નહીં પરંતુ ક્રિટીક્સ દ્વારા ફિલ્મના ખૂબ વખાણ કરવામાં આવ્યા હતા. ફિલ્મને જે પ્રકારનું રેટિંગ અને રીવ્યુ મળ્યા છે તેને જોતા લાગે છે કે ફિલ્મ ઓટીટી પર હિટ સાબિત થશે. અસ્સી ફિલ્મનું ડાયરેક્શન અનુભવ સિંહાએ કરેલું છે. 

અસ્સી ફિલ્મની ઓટીટી રીલીઝ ડેટ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર તાપસી પન્નુની ફિલ્મ અસ્સી ઓટીપી પ્લેટફોર્મ ઝી5 પર રિલીઝ થશે. ફિલ્મી રિલીઝ ડેટ ની વાત કરીએ તો પ્રાથમિક જાણકારી અનુસાર ઝી5 પર ફિલ્મ 17 એપ્રિલથી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. જો કે ઝી 5 તરફથી આ અંગે સત્તાવાર ઘોષણા કરવામાં આવી નથી. 

અસ્સી ફિલ્મની સ્ટોરી 

અસ્સી ફિલ્મની સ્ટોરીની વાત કરીએ તો ફિલ્મ જોનારા દર્શકોનું કહેવું હતું કે આ ફિલ્મ મસ્ટ વોચ છે અને તે દર્શકોના રુંવાડા ઉભા કરી દેશે. ફિલ્મની સ્ટોરી એક સ્કૂલ ટીચરની આસપાસ ફરે છે. સ્કૂલ ટીચરનું પાત્ર કની કુસુરુતિ એ નિભાવ્યું છે. સ્કૂલ ટીચર સાથે પાંચ યુવકો ગેંગરેપ કરે છે. આ સ્કૂલ ટીચરને ન્યાય અપાવવાનું કામ તાપસી પન્નુ એટલે કે એડવોકેટ રાવી કરે છે. રેપ વિક્ટિમને ન્યાય અપાવવા માટે ટીચર અને એડવોકેટને એક આખી સિસ્ટમ સાથે લડવું પડે છે. જે ફિલ્મમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. રેપ વિક્ટિમને ન્યાય માટે કેટલા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે તે પણ ફિલ્મમાં જોવા મળે છે. જો તમે આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર જોવાનું ચૂકી ગયા હોય તો હવે ઓટીટી પર આ ફિલ્મ જોઈ શકશો. 

અસ્સી ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 

અસ્સી ફિલ્મના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનની વાત કરીએ તો અનુભવ સિન્હા અને તાપસી પન્નુની આ ફિલ્મ 40 કરોડના બજેટમાં બની હતી. જોકે આ ફિલ્મે ભારતમાં 10 કરોડથી વધુની કમાણી કરી અને વર્લ્ડ વાઇલ્ડ કલેક્શન 15 કરોડનું રહ્યું. આ ફિલ્મ તેના બજેટ કરતાં અડધી કમાણી જ કરી શકે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

