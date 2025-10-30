Prev
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં માસ્તરની ભૂમિકા ભજવતા ભીડે એટલે કે અભિનેતા મંદાર ચંદવાડકરે દયાબેનની વાપસી પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે મંદાર ચંદવાડકરે દિશા વાકાણીની વાપસી પર શું કહ્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:17 PM IST

દયાબેનની વાપસી પર ભીડે માસ્તરે તોડ્યું મૌન, કહ્યું – તે સેટ પર આવે છે...

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : ટીવીનો પ્રિય કોમેડી શો, "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા", છેલ્લા 17 વર્ષથી દર્શકોનું મનોરંજન કરી રહ્યો છે. આ શોની લોકપ્રિયતા એટલી બધી છે કે તે હંમેશા TRP ચાર્ટમાં ટોપ-5માં જ હોય છે. દર્શકો શોના દરેક પાત્રને પસંદ કરે છે, પરંતુ દયાબેન હંમેશા સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહે છે.

ચાહકો હજુ પણ દિશા વાકાણીનો "હે મા, માતાજી" ડાયલોગ અને તેની અનોખી શૈલીને યાદ કરે છે. દિશાએ 2017માં શો છોડી દીધો હતો અને ત્યારથી દર્શકો તેના પાછા ફરવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. દરમિયાન શોમાં ભીડે માસ્તરની ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા મંદાર ચંદવાડકરે દિશા વાકાણીની વાપસી પર મૌન તોડ્યું છે. 

દિશા વાકાણીની વાપસી વિશે મંદાર ચંદવાડકરે શું કહ્યું ?

શોમાં આત્મારામ ભીડેની ભૂમિકા ભજવનાર મંદાર ચંદવાડકરે તાજેતરમાં એક ઇન્ટરવ્યુમાં દિશા વાકાણીની વાપસી વિશે વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, “અમે છેલ્લે 2017માં સાથે શૂટિંગ કર્યું હતું. દિશાજી તે સમયે કામ કરી રહી હતી, પરંતુ પછીથી તે પોતાના અંગત જીવનમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ.”

મંદારે આગળ કહ્યું, “આપણે બધા ઇચ્છીએ છીએ કે દિશાજી શોમાં પાછા ફરે, પરંતુ રીલ લાઇફ કરતાં રિયલ લાઇફ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. ફક્ત તે જ સારી રીતે જાણે છે કે તેના જીવનમાં શું ચાલી રહ્યું છે. ફક્ત તે જ નક્કી કરી શકે છે કે શું પ્રાથમિકતા આપવી.” તેમણે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તે ક્યારેક ક્યારેક દિશા વાકાણીને મળે છે. "તે ક્યારેક સેટ પર પણ આવે છે અને અમે બધા મળીએ છીએ."

દિશા વાકાણીના રિપ્લેસમેન્ટ અંગે નિર્માતા અસિત મોદીએ શું કહ્યું ?

ઉલ્લેખનીય છે કે રક્ષાબંધનના પ્રસંગે નિર્માતા અસિત કુમાર મોદીએ દિશા વાકાણી સાથેના ફોટા શેર કર્યા હતા, જેનાથી ચાહકોની વાપસીની આશાઓ વધુ પ્રબળ થઈ હતી. અસિત મોદીએ કહ્યું, "હા, લોકો હંમેશા મને આ પ્રશ્ન પૂછે છે. સાચું કહું તો, જ્યારે દિશાએ 2017માં શો છોડી દીધો, ત્યારે હું ખૂબ જ નર્વસ હતો. દયા, જેઠાલાલ સાથે શોનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાત્ર હતું. તેની બોલવાની રીત અને ઉર્જા દેશભરમાં લોકપ્રિય થઈ હતી. તેથી જ મેં ક્યારેય રિપ્લેસમેન્ટ વિચાર્યું ન હોતું."

