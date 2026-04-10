'તારક મહેતા'નો સૌથી ધનવાન એક્ટર કોણ? બબીતા જી અને ચંપકલાલ કરતા વધુ છે ભિડેની સંપત્તિ, જેઠાલાલ નીકળ્યા છુપા રુસ્તમ
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Cast Net Worth: "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" ના બધા જ કલાકારો ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. તેઓ ઘણા વર્ષોથી લોકોના દિલ પર રાજ કરી રહ્યા છે. પરિણામે, તેમની કુલ સંપત્તિ પણ કરોડોની છે. ચાલો જાણીએ જેઠાલાલ, ચંપકલાલ અને બબીતાજી જેવા કલાકારોની કુલ સંપત્તિ....
દિલીપ જોશી
"તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" ની અપાર લોકપ્રિયતામાં દિલીપ જોશીનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. જેઠાલાલ ગડાની ભૂમિકાએ તેમના રમૂજીથી દર્શકોના દિલ જીતી લીધા છે. આશરે ₹47 કરોડ ની કુલ સંપત્તિ સાથે તેમણે પોતાને ભારતના સૌથી ધનિક અભિનેતાઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે.
અમિત ભટ્ટ
અમિત ભટ્ટ શો લોન્ચ થયાના થોડા સમય પછી જ તેમણે ચંપકલાલ ગડાની ભૂમિકા ભજવીને શોમાં એન્ટ્રી લીધી, તેઓ એક પ્રેમાળ પિતા છે જેમને બધા પાત્રો અને દર્શકો ખૂબ પ્રેમ કરે છે. તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹16.4 કરોડની છે.
મુનમુન દત્તા
ટેલિવિઝન સીરિયલમાં બબીતાનું પાત્ર ભજવનારી અભિનેત્રી મુનમુન દત્તા પોતાના અભિનય માટે જાણીતી છે. તે હંમેશા શોમાં એક જાણીતો ચહેરો રહી છે. તેણે અત્યાર સુધી સફળ કારકિર્દી રહી છે, અને તેની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹40 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
સોનાલિકા જોશી
સોનલિકા જોશી આ શોમાં માધવી ભીડેની ભૂમિકા ભજવે છે અને હંમેશા તેની સાથે સંકળાયેલી રહી છે. તેમનો વ્યવસાય પણ ખૂબ સારી રીતે સંભાળ્યો છે. શોમાં તેની ભૂમિકાએ માધવી થકી ઘર-ઘરમાં જાણીતી બનાવી દીધી છે. સોનાલિકાનું કુલ સંપત્તિ ₹10 કરોડ હોવાનું કહેવાય છે.
મંદાર ચાંદવાડકર
આ શોમાં મંદાર ચાંદવાડકર આત્મારામ ભીડેની ભૂમિકા ભજવે છે. તે કડક સ્વભાવના સમાજ સેક્રેટરીની ભૂમિકા ભજવે છે. ભીડેનું પાત્ર કહાનીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹42 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
તનુજ મહાશબ્દે
તનુજ મહાશબ્દે કૃષ્ણન ઐયરની ભૂમિકા ભજવે છે, જે જેઠાલાલ સાથેની વાતચીતથી લોકોને હસાવવા માટે જાણીતા છે. આ તેમના પાત્રને શોમાં સૌથી લોકપ્રિય બનાવે છે. તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹30 કરોડ હોવાનું કહેવાય છે.
