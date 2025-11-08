આતુરતાનો અંત ! 'તારક મહેતા'માં દયાબેનની થશે વાપસી, આસિત મોદીએ કર્યો મોટો ખુલાસો - Video
TMKOC : દયા બેનનું પાત્ર 'તારક મહેતા' શોમાં ખૂબ જ પ્રિય પાત્ર છે. જો કે, દિશા વાકાણીએ શો છોડ્યા પછી હજુ સુધી આ પાત્ર માટે કોઈ નવા કલાકારની એન્ટ્રી થઈ નથી. ત્યારે દયાબેનની વાપસી અંગે 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'ના પ્રોડ્યુસર આસિત મોદીએ મોટો ખુલાસો કર્યો છે.
TMKOC : લોકપ્રિય ટીવી શો તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા છેલ્લા 18 વર્ષથી લોકોના દિલ પર રાજ કરી રહ્યો છે. આ ટીવી શો સાથે લોકોના બાળપણની ઘણી યાદો જોડાયેલી છે. આ એક એવો શો છે જે માત્ર હિટ જ નથી, પરંતુ તેના બધા પાત્રો પણ ખૂબ જ ફેમસ છે, પરંતુ શોમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય પાત્ર દયાબેન છે. તમે ઘણા સમયથી દયાબેનને શોમાં જોયા નથી, પરંતુ હવે શોના પ્રોડ્યુસર આસિત મોદીએ દયાબેનની વાપસી પર મોટો ખુલાસો કર્યો છે.
શોમાં દયાબેનની થશે વાપસી
આસિત મોદીએ Zee 24 કલાક સાથેની વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું કે, દયાબેનના પાત્રએ એક અલગ છાપ છોડી છે. દયાબેનનું પાત્ર આજે પણ દર્શકોના દિલમાં જીવંત છે. તેમણે જણાવ્યું કે, શોમાં દયાબેનની યોગ્ય સમયે જરૂર વાપસી થશે અને જોરદાર એક્સાઇટમેન્ટ સાથે શોમાં એન્ટ્રી થશે.
તારક મહેતા શોમાં દયા ભાભીની વાપસી પાક્કી?, અસિત મોદીએ Z 24 કલાકના ન્યૂઝ રૂમમાં કર્યો મોટો ખુલાસો#TarakMehtakaooltachasma #TMKOC #viralvideo #viral #viralshort #viralshorts #viralvideos #viralreels #trending #trendingshorts pic.twitter.com/9tHJ3cYGox
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 8, 2025
2008માં શરૂ થયો હતો શો
શોની વાત કરીએ તો, તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શો 2008માં શરૂ થયો હતો. ત્યારથી આ શો 18 વર્ષથી પ્રસારિત થઈ રહ્યો છે, જેમાં 4 હજાર કરતા વધુ એપિસોડ છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ આંકડો છે અને કદાચ અન્ય કોઈ સિરિયલમાં આટલા એપિસોડ નથી આવ્યા.
દિશા વાકાણીની વાત કરીએ તો, તે પહેલા 10 વર્ષ સુધી શોનો ભાગ હતા. જો કે, બાદમાં તેમણે વ્યક્તિગત કારણોસર શો છોડી દીધો. હવે, આઠ વર્ષ પછી તેમના પાછા ફરવાના સમાચારથી ચાહકોમાં ફરી એકવાર ઉત્સાહ ફેલાયો છે.
