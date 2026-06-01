/Actress Julie: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયના કારણે મારું મિસકેરેજ થયું, તમિલ અભિનેત્રીનો મુખ્યમંત્રી પર ગંભીર આરોપ

Actress Julie CM Vijay Controversy: એક્ટરમાંથી તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બનેલા થલપતી વિજય જે હવે સીએમ વિજય તરીકે ઓળખાય છે તેના પર એક તમિલ અભિનેત્રીએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. બિગ બોસ તમિલમાં જોવા મળેલી અભિનેત્રી જુલીએ એવો દાવો કર્યો છે કે સીએમ વિજયના કારણે તેનું મિસકેરેજ થયું. આ સમગ્ર મામલો શું છે અને અભિનેત્રીએ આવો આક્ષેપ શા માટે કર્યો ચાલો તમને જણાવીએ.
તમિલ એક્ટ્રેસનો મુખ્યમંત્રી પર ગંભીર આક્ષેપ
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી સીએમ વિજય મામલે રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય પર ગંભીર આક્ષેપ કરનાર અભિનેત્રી જુલી જેને મારિયા જુલિયાના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તેણે ચેન્નઈમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખી હતી. અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેણે સીએમ વિજય પર આ ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો હતો. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે તેણે પોતાના વિરુદ્ધ થઈ રહેલી ટ્રોલિંગ મામલે ચેન્નઈ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેણે આઠ લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે ફરિયાદના થોડા સમય પછી તેને નોટિસ મળી અને તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે આ મામલો આપરાધિક નહીં પરંતુ દીવાની માનહાનિ અંતર્ગત આવે છે. અભિનેત્રી આગળ એવું કહ્યું કે ડીએમકેની સરકારથી TVKની સરકાર બન્યા પછી આ નોટિસ ફટકારવામાં આવી જે મામલે તેને કોઈ જાણકારી ન હતી. આ ઘટના પછી તેના વિરુદ્ધ 15 લાખ રૂપિયાનું કિડની કૌભાંડનો આરોપ સામે આવ્યો. અભિનેત્રીએ એવો દાવો કર્યો છે કે આ બધું જ TVK દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું છે અને તેની પાછળ એક સમર્થક અને એક વકીલનો હાથ છે.
મહત્વનું છે કે જુલીનું એવું કહેવું છે કે સોશિયલ મીડિયા પર તેને એ હદ સુધી નિશાન બનાવવામાં આવી કે તે માનસિક રીતે તણાવમાં રહેવા લાગી અને તેનું મિસકેરેજ જ થઈ ગયું અને આ ઘટના માટે તે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયને જવાબદાર ઠેરવી રહી છે.
એક્ટ્રેસ જુલીએ આગળ જણાવ્યું હતું કે બાળક ગુમાવવાની વાત તે સહાનુભૂતિ માટે નથી કરી રહી પરંતુ આ એક એવો મુદ્દો છે જેના કારણે તેના અને તેના પતિ વિરુદ્ધ ખોટી વાતો ફેલાવવામાં આવી રહી છે. અભિનેત્રીએ એવું પણ કહ્યું કે જે મહિલાઓ ટીવીકે વિરુદ્ધ બોલે છે તેમનું નામ આવી જ રીતે ખરાબ કરવામાં આવે છે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક્ટ્રેસ જોઈએ સીએમ વિજયને ટાર્ગેટ કરતા કહ્યું કે વિજય અન્ના instagram ના કારણે મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે. સીએમ બન્યા પછી પોતાના વિરુદ્ધ બોલતા લોકોને ટાર્ગેટ કરવાને બદલે તેણે જનતા માટે કામ કરવા જોઈએ. નવી સરકાર બનાવ્યા પછી તેની જવાબદારી બને છે.
