38 વર્ષની ઉંમરે દુલ્હન બનશે તારક મહેતાની બબીતાજી, વિદેશમાં રહેવાનું કરશે પસંદ? જાણો
Babitaji Personal Life: એક પોડકાસ્ટ પર મુનમુન દત્તાએ પોતાના અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવન વિશે ઘણી વાતો શેર કરી. તેણીએ લગ્ન અને બ્રેકઅપ્સ વિશે પણ ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી.
Babitaji Personal Life: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા એ ચાહકોનો પ્રિય શો છે. તેણે ઘણા ચહેરાઓને લોકપ્રિય બનાવ્યા છે, જેમાં મુનમુન દત્તાનો પણ સમાવેશ થાય છે. શોમાં બબીતા જીનું પાત્ર ભજવીને મુનમુન ઘરઘરમાં જાણીતી બની ગઈ છે. મુનમુન પોતાના અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવન માટે હેડલાઇન્સમાં રહે છે. જોકે, કોઈ પણ અફવાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપવી તે ભાગ્યે જ બને છે. પહેલી વાર, મુનમુને પોતાના અંગત જીવન વિશે ઘણી વિગતો શેર કરી છે.
મુનમુન ક્યારે લગ્ન કરશે?
પોડકાસ્ટ પર મુનમુન દત્તાએ પ્રેમ, લગ્ન અને બ્રેકઅપ્સ વિશેની ઘણી વાતો શેર કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે લગ્ન કરવા માંગે છે, ત્યારે મુનમુને કહ્યું કે, "મને પ્રેમથી પ્રેમ છે. પરંતુ મને હજુ સુધી ખબર નથી કે હું લગ્ન કરવા માંગુ છું કે નહીં. જો તે મારા માટે નસીબમાં છે, તો હું લગ્ન કરીશ. હું એવી છોકરી નથી જે લગ્નની પાછળ ભાગુ.
મુનમુન કહે છે કે બાળપણથી જ તેણે ક્યારેય આવા પતિનું કે આવા લગ્નનું સ્વપ્ન જોયું નહોતું. જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે તેને કેવા પ્રકારના પુરુષો ગમે છે, ત્યારે તે કહે છે કે તે દેખાવડો, બુદ્ધિશાળી, પૈસાદાર અને વાતચીત કરવાની કુશળતા ધરાવતો હોવો જોઈએ. હું એવી છોકરી નથી જે ખોટું બોલે. મને એક પુરુષમાં આ બધા ગુણો જોઈએ છે.
મુનમુન કહે છે કે તેણીને આજકાલ કોરિયન કલાકારો પર ખૂબ જ ક્રશ છે. મને તેઓ ગમે છે.
શું વિદેશી છોકરા સાથે લગ્ન કરશે ?
અભિનેત્રીને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે કોઈ વિદેશી સાથે લગ્ન કરશે. તેણીએ કહ્યું કે, હા, મારો તેમની સાથે સારો સંબંધ છે કારણ કે ભારતીય પુરુષો થોડા અલગ છે. વિદેશીઓ વિશે સૌથી સારી વાત એ છે કે તેઓ ક્યાંક જન્મે છે અને બીજે ક્યાંક રહે છે. આનો તેમના વિચાર પર મોટો પ્રભાવ પડે છે, કારણ કે મુસાફરી તમારા દૃષ્ટિકોણને બદલી નાખે છે. તે સ્ત્રીઓ સાથે ખૂબ આદરથી વર્તે છે.
મને લાગે છે કે ઘણી ભારતીય સ્ત્રીઓ મારી સાથે સહમત થશે. હું એમ નથી કહેતી કે ભારતીય પુરુષો ખરાબ કે બિનમૈત્રીપૂર્ણ હોય છે. મારી પાસે ઘણા સારા ભારતીય પુરુષો મિત્રો તરીકે છે. તેઓ ખૂબ જ સારા અને સ્ત્રીઓનો આદર કરનારા હોય છે. પરંતુ દરેક માણસ આવા નથી.
