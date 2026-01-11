Blockbuster Film: 10 વર્ષ જૂની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ જાન્યુઆરીમાં ફરીથી થશે રિલીઝ, 75 કરોડના ખર્ચે કમાયા હતા 150 કરોડ
Blockbuster Film Theri : છેલ્લા કેટલાક સમયથી બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોક બસ્ટર સાબિત થયેલી ફિલ્મો રી-રિલીઝ કરવાનો ટ્રેડ વધ્યો છે. તેવામાં હવે વધુ એક બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મ જાન્યુઆરી મહિનામાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.
Blockbuster Film Theri : સાઉથ સુપરસ્ટાર થલપતિ વિજય પોતાના કરિયરમાં ઘણી સુપર અને બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો કરી ચૂક્યો છે જોકે હાલ તે પોતાની અપકમિંગ ફિલ્મ જન નાયકનને લઈને ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મ તેની રિલીઝ ડેટના કારણે વિવાદમાં આવી છે. આ ફિલ્મને લઈને ચર્ચાઓ તેજ વધારે એટલા માટે પણ છે કે થલપતિ વિજયના કરિયરની આ છેલ્લી ફિલ્મ હશે ત્યાર પછી તે રાજકારણમાં એક્ટિવ થઈ જશે અને ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું છોડી દેશે. જોકે આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાતથી વિજય કે તેની ટીમ દ્વારા કરવામાં નથી આવી.
જોકે આજે વાત થલપતિ વિજયની જબરદસ્ત એકશન થ્રિલર બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ વિશે કરવાની છે. કારણકે થલપતિ વિજયની 10 વર્ષ જૂની બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મ ફરીથી રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. 10 વર્ષે પહેલા ઓછા બજેટમાં બનેલી એક ફિલ્મે કરોડોની કમાણી કરી હતી. થવપતિ વિજયના કરિયરની આ સફળ ફિલ્મમાંથી એક છે. જે ફિલ્મની વાત થઈ રહી છે તે વર્ષ 2016 માં રિલીઝ થઈ હતી અને તેનું નામ છે થેરી. થેરી ફિલ્મ વિજયના કરિયરની યાદગાર ફિલ્મોમાંથી એક છે આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન એટલી એ કર્યું હતું. આ ફિલ્મે ફક્ત તમિલ બોક્સ ઓફિસ પર નહીં પરંતુ દુનિયાભરમાં જબરદસ્ત કમાણી કરી હતી. થેરી ફિલ્મ 2016 ની સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ સાબિત થઈ હતી.
તાજેતરમાં જ ફિલ્મના નિર્માતાએ થેરી ફિલ્મને રી રીલીઝ કરવાનું એલાન કર્યું છે. એક્સ પ્લેટફોર્મ પર તેમણે પોસ્ટર શેર કરીને કન્ફર્મ કર્યું છે કે થેરી ફિલ્મ 15 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ સિનેમા ઘરોમાં ફરીથી રિલીઝ થશે. ફિલ્મની રી રીલીઝ થેરી ફિલ્મને 10 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે તે સમયે કરવામાં આવી રહી છે. આ વાતથી થલપતિ વિજયના ચાહકો જબરદસ્ત ઉત્સાહમાં જોવા મળે છે..
ફિલ્મમાં થલપતિ વિજય ડીસીપી વિજય કુમારનું પાત્ર નિભાવ્યું હતું જે પોતાના પાસ્ટથી દૂર રહી પોતાની દીકરીને સિક્યોર રાખવા માંગે છે પિતા અને દીકરીના સંબંધ પર બનેલી આ ફિલ્મ ઈમોશનલ કરે તેવી છે. ફિલ્મની સ્ટોરી દર્શકોને ખૂબ જ ગમી હતી. ફિલ્મમાં થલપતી વિજય સાથે સામંથા રૂથ પ્રભુ અને એમી જેકસન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. થેરી ફિલ્મની હિન્દી રિમેક ફિલ્મ પણ બની છે જેનું નામ બેબી ઝોન છે. આ ફિલ્મમાં વરુણ ધવન મુખ્ય ભુમિકામાં હતો.
