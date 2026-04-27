Jana Nayagan: વિવાદ પછી થલપતિ વિજયની ફિલ્મ જન નાયકન થશે રિલીઝ, જાણી લો ડેટ

Prev
Next
હોમEntertainmentJana Nayagan: વિવાદ પછી થલપતિ વિજયની ફિલ્મ જન નાયકન થશે રિલીઝ, જાણી લો ડેટ

Jana Nayagan Release Date: થલપતિ વિજયની ફિલ્મ જન નાયકન 9 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ સેન્સર બોર્ડ અને કાયદાકીય જંગના કારણે ફિલ્મની રિલીઝ અટકી ગઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ગણતરીના દિવસોમાં આ ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:19 PM IST
  • વિજય થલપતિની ફિલ્મ જન નાયકન રિલીઝ ડેટ
  • દુનિયાભરના સિનેમા ઘરોમાં થશે રિલીઝ
  • ભારે વિવાદમાં રહ્યા પછી ફિલ્મ થવા જઈ રહી છે રિલીઝ
     

Trending Photos

Jana Nayagan Release Date: થલપતી વિજયની ફિલ્મી કારકિર્દીની છેલ્લી ફિલ્મ જન નાયકન હવે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ફિલ્મ સેન્સર બોર્ડ અને કાયદાકીય જંગમાં ફસાયેલી છે. આ ફિલ્મને લઈને ભારે વિવાદો પણ થયા છે. વિવાદના કારણે ફિલ્મી રિલીઝ ડેટ વારંવાર ટળતી રહી. પરંતુ હવે આ ફિલ્મ ગણતરીના દિવસોમાં જ રિલીઝ થવાની છે તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

થલપતિ વિજયની ફિલ્મ જન નાયકન અંગે જે વિગતો સામે આવી છે તે અનુસાર આ ફિલ્મને 8 મે 2026 ના રોજ રિલીઝ કરી દેવામાં આવશે. જન નાયકન થલપતી વિજયની પોલિટિકલ એક્શન ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ખાસ એટલા માટે છે કે વિજય થલપતિ ના કરિયરની આ છેલ્લી ફિલ્મ હશે ત્યાર પછી તે રાજકારણમાં સક્રિય થશે અને ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું છોડી દેશે. 

8 મે 2026 ના રોજ વિજયની ફિલ્મ જન નાયકન દુનિયાભરના સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. જોકે આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત હજુ સુધી કરવામાં નથી આવી પરંતુ રિપોર્ટ છે કે આ ફિલ્મ 8 તારીખે રિલીઝ થશે તે લગભગ નક્કી છે. 

જન નાયકન ફિલ્મના વિવાદ 

જન નાયકન ફિલ્મ સંબંધિત સૌથી પહેલો વિવાદ હતો સેન્સર બોર્ડના સર્ટીફીકેટનો. ફિલ્મને સેન્સર બોર્ડ તરફથી સમયસર સર્ટિફિકેટ ન મળ્યું તેના કારણે 9 જાન્યુઆરીએ ફિલ્મ રિલીઝ થવાની હતી તે તારીખ ટળી ગઈ. જેના કારણે મેકર્સને ભારે નુકસાન થયું કારણ કે ફિલ્મ માટે એડવાન્સ બુકીંગ થયું હતું તે કેન્સલ કરવું પડ્યું. ત્યાર પછી ફિલ્મ મેકર્સે મદ્રાસ હાઇકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા. ત્યાર પછી ફિલ્મને લઈને કાનૂની જંગ શરૂ થઈ ગયો, જેના કારણે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ટળી ગઈ. ત્યારબાદ તાજેતરમાં જ ફિલ્મ ઓનલાઈન લીક થવાની ખબરો પણ સામે આવી હતી. જન નાયકન ફિલ્મને લઈને સતત સમસ્યાઓ ચાલી રહી હતી પરંતુ હવે લાગી રહ્યું છે કે ફિલ્મ 8 મેના રોજ આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ જશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.  ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
jana nayaganThalapathy Vijaybollywoodથલપતિ વિજયજન નાયકન

Trending news