ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

આશાતાઈની એ એક ભૂલ... જેણે બરબાદ કરી દીધી હતી જિંદગી, બહેનો લતા-મીના-ઉષા સાથે પણ તૂટી ગયો હતો સંબંધ

Asha Bhosle: હિન્દી સિનેમાની દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, અને ચાહકો તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ખૂબ ચિંતિત હતા. પરંતું આજે, 12 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તેમનું 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. આજે, અમે તમને તેમના જીવનના કેટલાક ઓછા જાણીતા પાસાઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેના કારણે તેઓ તેમના પરિવાર અને બહેનોથી અલગ થયા. તેમણે નાની ઉંમરે કઈ ભૂલ કરી જેના કારણે...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 12, 2026, 01:34 PM IST

આશાતાઈની એ એક ભૂલ... જેણે બરબાદ કરી દીધી હતી જિંદગી, બહેનો લતા-મીના-ઉષા સાથે પણ તૂટી ગયો હતો સંબંધ

Asha Bhosle Personal Life Struggles: હિન્દી સિનેમાની પ્રખ્યાત પ્લેબેક સિંગર આશા ભોંસલેના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચાહકો ખૂબ ચિંતિત હતા અને તેમના ઝડપી સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. જોકે, આજે તેમનું 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તાજેતરમાં જ તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો અને તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ડોકટરોની નજીકની દેખરેખ હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યા છે. આશા ભોંસલેનું નામ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં આદરણીય છે. તેમનો અવાજ પેઢીઓથી પેઢીઓને સ્પર્શી ગયો છે. તેમના ગીતો પ્રિય રહ્યા છે.

આવામાં, દરેક વ્યક્તિ તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોય તેવું લાગે છે. આશા ભોંસલેની કારકિર્દી જેટલી ભવ્ય હતી, તેમનું અંગત જીવન એટલું સરળ નહોતું. તેમણે લગભગ છ દાયકા સુધી ઉદ્યોગમાં કામ કર્યું અને હજારો ગીતો ગાયા. તેમનો અવાજ એક ઓળખ બની ગયો, જેના કારણે તેઓ સરળતાથી તમામ પ્રકારના ગીતો ગાતા. જોકે, વાસ્તવિક જીવનમાં તેમણે ઘણા પડકારોનો સામનો કર્યો. તેમની મોટી બહેન, લતા મંગેશકર, પહેલાથી જ એક સ્ટાર હતા. તેથી, સરખામણીઓ સ્વાભાવિક હતી. છતાં આશાએ પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી.

એક ભૂલે બરબાદ કરી દીધું જીવન 
આશા ભોસલેએ પોતાની જાતને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં સાબિત કર્યું. જોકે, નાની ઉંમરે લેવાયેલો એક નિર્ણય તેમના જીવનનો સૌથી મોટો વળાંક બની ગયો. જ્યારે તે માત્ર 16 વર્ષના હતા, ત્યારે તેમણે તેના પરિવારની ઇચ્છા વિરુદ્ધ જઈને ગણપત રાવ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમની બહેન લતા મંગેશકર આ સંબંધ બિલકુલ પસંદ નહોતો કારણ કે ગણપત રાવ તેમનો પર્સનલ સચિવ હતા. પરિવાર પણ તેમના નિર્ણયની વિરુદ્ધ હતો. પરંતુ આશાએ કોઈનું સાંભળ્યું નહીં, જેના કારણે તે પોતાના પરિવારથી દૂર થઈ ગઈ. તેની બહેનો સાથેના સંબંધો પણ તણાવપૂર્ણ બન્યા.

પરિવારે પણ વધાર્યું આશાજીથી અંતર
આ સમયગાળો તેમના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતો. લગ્ન પછીનું જીવન તેમણે કલ્પના કરી હતી તેવું નહોતું. ધીમે ધીમે પરિસ્થિતિ બગડતી ગઈ. જ્યારે તેમનો પુત્ર, હેમંતનો જન્મ થયો, ત્યારે તે ફરીથી તેમના પરિવારની નજીક આવવા લાગી. સમય જતાં તેમના સંબંધો થોડા નરમ પડ્યા. જોકે, તેમના લગ્ન જીવનમાં ઘણા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો. તે તેમના બાળકોના ઉછેરમાં મગ્ન થઈ ગઈ. તેમની કારકિર્દી અને ઘર બંનેને સંભાળવું સરળ નહોતું, પરંતુ તેઓ અડગ રહ્યા. જોકે, ગણપત રાવને આ વાતથી મુશ્કેલી પડતી હતી.

પતિ ખૂબ આપતો હતો ત્રાસ
પતિ લતા મંગેશકરને વધુ કામ અને ઓળખ મળી રહી છે તેથી તેને ઈર્ષ્યા થતી હતી. આના કારણે ઘરમાં તણાવ વધતો ગયો. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, તે ઇચ્છતો હતો કે આશા શક્ય તેટલા વધુ પૈસા કમાય. તે ઘણીવાર પૈસા માટે તેના પર દબાણ કરતો હતો, તેની બહેન લતા પાસેથી પણ પૈસા માંગતો હતો. આ બધાએ આશાનું જીવન વધુ મુશ્કેલ બનાવી દીધું. આ બધી મુશ્કેલીઓ છતાં આશા ભોંસલેએ ક્યારેય પોતાની કારકિર્દી છોડી નહીં. તેઓ પોતાની અથાક મહેનત કરી અને પોતાની ઓળખ મજબૂત બનાવી દીધી.

9 વર્ષની ઉંમરે ગાવાનું શરૂ કર્યું
આ જ કારણ છે કે તેઓ વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગીતો રેકોર્ડ કરવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેઓ 20 થી વધુ ભાષાઓમાં ગીતો ગાયા છે. તેમના અવાજમાં એક એવી મીઠાશ છે જે બધી ભાષાઓ અને યુગના લોકો સાથે ગુંજતી રહે છે. આ બધું તેઓની મહેનત અને સમર્પણનું પરિણામ છે. આશા ભોંસલેને તેમના પરિવાર તરફથી તેમની સંગીત પ્રતિભા વારસામાં મળી હતી. તેમના પિતા દીનાનાથ મંગેશકર, તેમના સમયના પ્રખ્યાત ગાયેક હતા. જ્યારે આશા માત્ર 9 વર્ષની હતી, ત્યારે તેમના પિતાનું અવસાન થયું. આ પછી ઘરની જવાબદારી મોટાભાગે તેમના ખભા પર આવી ગઈ.

આરડી બર્મન સાથે બીજા લગ્ન 
તેમણે તેમની બહેન લતા મંગેશકર સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ધીમે ધીમે, તેમણે ઉદ્યોગમાં પોતાના માટે એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવ્યું, અને આજે તેઓ સંગીત જગતમાં અગ્રણી વ્યક્તિઓમાંથી એક છે. આશા ભોંસલેને ત્રણ બહેનો અને એક ભાઈ છે: લતા મંગેશકર, મીના ખાડીકર, ઉષા મંગેશકર અને હૃદયનાથ મંગેશકર, જે બધા સંગીત ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે. તેમને ત્રણ બાળકો પણ હતા: હેમંત, આનંદ અને વર્ષા ભોંસલે. જોકે, તેમના મોટા પુત્ર હેમંત અને પુત્રી વર્ષાનું અવસાન થયું છે. 20 વર્ષ એકલ જીવન જીવ્યા પછી તેમણે આરડી બર્મન સાથે લગ્ન કર્યા.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

