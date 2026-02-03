Prev
'લાલચોળ બ્રેકગ્રાઉન્ડ, હીરોનો ડરામણો ચહેરો..', અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી બોલિવુડ ફિલ્મની થશે વાપસી

DHURANDHAR: THE REVENGE: "અબ બિગડને કા વક્ત આ ગયા હૈ!!" અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી હિન્દી ફિલ્મની વાપસી — 'ધુરંધર: ધ રિવન્જ'. આજે ટીઝર રિલીઝ થશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:38 PM IST

'લાલચોળ બ્રેકગ્રાઉન્ડ, હીરોનો ડરામણો ચહેરો..', અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી બોલિવુડ ફિલ્મની થશે વાપસી

Dhurandhar: The Revenge: થિયેટરોમાં બોલિવુડ ફિલ્મ 'ધુરંધર'ની ઐતિહાસિક સફળતા હજુ પણ લોકોના માથે છે, ત્યારે જ જિયો સ્ટુડિયો (Jio Studios) અને B62 સ્ટુડિયોઝના મેકર્સે આ બહુપ્રતીક્ષિત બીજા ભાગનું ટાઈટલ અને ફર્સ્ટ લુક પોસ્ટર રિલીઝ કરી દીધું છે. 'ધુરંધર: ધ રિવન્જ'

ખતરનાક અંદાજમાં છે રણવીર સિંહ
બોલિવુડ ફિલ્મનું પોસ્ટર અત્યંત આકર્ષક છે, જેમાં રણવીર સિંહ પ્રથમ ભાગ કરતા સાવ અલગ અને જોરદાર અવતારમાં જોવા મળે છે. લાલચોળ બેકગ્રાઉન્ડ અને કાળા ટ્રેન્ચ કોટમાં વિખરાયેલા વાળ સાથે રણવીર ખૂબ જ આક્રમક અને ડરામણો લાગી રહ્યો છે. આ વિઝ્યુઅલ સંકેત આપે છે કે આ વખતે દાવ પર ઘણું બધું લાગેલું છે અને દર્શકોને પહેલા કરતા વધુ ખતરનાક એક્શન જોવા મળશે.

આદિત્ય ધરનું નિર્દેશન
આદિત્ય ધર દ્વારા નિર્દેશિત 'ધુરંધર' હાલમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી હિન્દી ફિલ્મ તરીકે સ્થાપિત થઈ ચૂકી છે. આ ફિલ્મે પોપ-કલ્ચરમાં પોતાનું એક અલગ જ સ્થાન બનાવ્યું છે. 'ધુરંધર: ધ રિવન્જ' સાથે આ ગાથા હવે એક વિશાળ અને વધુ શક્તિશાળી સિનેમેટિક યુનિવર્સમાં ફેરવાઈ રહી છે.

રિલીઝ ડેટ અને ભાષાઓ
19 માર્ચ, 2026 (ઈદ, ગુડી પડવો અને ઉગાડીના તહેવારો પર)ના રોજ હિન્દી, તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં ફિલ્મ રજૂ થશે. દક્ષિણ ભારતમાં ફિલ્મની ભારે માંગને જોતા આ વખતે તેને પાંચ ભાષાઓમાં રિલીઝ કરવાનો વ્યૂહાત્મક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે વર્ષ 2026 ને 'ધ યર ઓફ ધુરંધર' બનાવશે.

નોંધનીય છે કે, 'ધુરંધર: ધ રિવન્જ' એ હાઈ-ઓક્ટેન સ્પાય-એક્શન થ્રિલર છે. જેનું લેખન, નિર્દેશન અને પ્રોડક્શન આદિત્ય ધર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે જ્યોતિ દેશપાંડે અને લોકેશ ધર ફિલ્મના નિર્માતા છે. જિયો સ્ટુડિયો દ્વારા પ્રસ્તુત આ B62 સ્ટુડિયોઝ પ્રોડક્શન 19 માર્ચ, 2026 થી સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા તૈયાર છે.

