Prev
Next

'આગામી ઇરફાન ખાન...' ઓસ્કરમાં પહોંચી ફિલ્મને મળી પ્રશંસા, હીરોના થયા ખૂબ જ વખાણ; એક્ટરે શેર કર્યુ રિએક્શન

Vishal Jethwa: બોલીવુડ અભિનેતા વિશાલ જેઠવા હાલમાં તેમની નવી ફિલ્મ "હોમબાઉન્ડ"ને લઈ ચર્ચામાં છે. તેમની દમદાર એક્ટિંગની માત્ર દર્શકો દ્વારા જ નહીં પરંતુ વિવેચકો દ્વારા પણ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. ફિલ્મની સફળતા બાદ ઘણા લોકોએ તેમની સરખામણી દિવંગત દિગ્ગજ અભિનેતા ઇરફાન ખાન સાથે કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:27 PM IST

Trending Photos

'આગામી ઇરફાન ખાન...' ઓસ્કરમાં પહોંચી ફિલ્મને મળી પ્રશંસા, હીરોના થયા ખૂબ જ વખાણ; એક્ટરે શેર કર્યુ રિએક્શન

Vishal Jethwa: બોલીવુડ અભિનેતા વિશાલ જેઠવા હાલમાં તેમની નવી ફિલ્મ "હોમબાઉન્ડ"ને લઈ ચર્ચામાં છે. તેમની દમદાર એક્ટિંગની માત્ર દર્શકો દ્વારા જ નહીં પરંતુ વિવેચકો દ્વારા પણ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. ફિલ્મની સફળતા બાદ ઘણા લોકોએ તેમની સરખામણી દિવંગત દિગ્ગજ અભિનેતા ઇરફાન ખાન સાથે કરવાનું શરૂ કર્યું છે. જો કે, વિશાલે આ સરખામણીનો જવાબ આપતા કહ્યું કે, આ સન્માન તેમના માટે ખૂબ જ મોટું છે. પરંતુ તે તેને સ્વીકાર કરવામાં ખુદને અસહજ અનુભવે છે.

"આ વાંચીને દિલથી સારું લાગ્યું"
ધ હિન્દુને હાલમાં જ આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં વિશાલે કહ્યું કે, "કોઈએ મને લખ્યું, 'વિશાલ જેઠવા, આગામી ઇરફાન ખાન.' આ વાંચીને હું હેરાન રહી ગયો. દિલથી સારું લાગ્યું, પરંતુ આટલું મોટું નામ સાંભળીને ડર પણ લાગ્યો. મને નથી લાગતું કે હું આ સ્તરની સરખામણીને યોગ્ય છું. હું સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરું છું, પરંતુ આ વખતે હું એવું કરી શક્યો નહીં."

Add Zee News as a Preferred Source

દિવંગત અભિનેતા ઇરફાન ખાનના આજે પણ લાખો ફેન્સ
નોંધનીય છે કે, ઇરફાન ખાને પણ ટેલિવિઝનથી પોતાની કરિયરની શરૂઆત કરી હતી અને પછી બોલિવૂડથી લઈને હોલીવુડ સુધી પોતાની અમિટ છાપ દુનિયા પર છોડી હતી. તેવી જ રીતે, વિશાલે પણ નાના પડદાથી શરૂઆત કરતા "ભારત કા વીર પુત્ર - મહારાણા પ્રતાપ" અને "ચક્રધારી અજય કૃષ્ણ" જેવા શોમાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. બાદમાં તેમણે ફિલ્મ "મર્દાની 2" માં સાયકો ખલનાયકની ભૂમિકા ભજવીને બધાને ચોંકાવી દીધા.

કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં થયું હતું પ્રીમિયર 
હવે, અભિનેતાની ફિલ્મ "હોમબાઉન્ડ" જેને નીરજ ઘાયવાન દ્વારા દિગ્દર્શિત કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ ભારત તરફથી 'ઓસ્કાર 2026' માટે બેસ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ નોમિનેશન માટે એન્ટ્રી કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મનું પ્રીમિયર મે 2025માં 'કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ'માં થયું હતું. જ્યાં તેને 9 મિનિટ સુધી સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં ઇશાન ખટ્ટર, જાહ્નવી કપૂર અને વિશાલ જેઠવા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે, જ્યારે શાલિની વત્સ, ચંદન કે. આનંદ અને વિજય વિક્રમ સિંહ સહાયક ભૂમિકામાં છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Irrfan KhanVishal JethwaHomeboundવિશાલ જેઠવાઈરફાન ખાન

Trending news