કપિલ શર્માને લાગ્યો ઝટકો, "ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો"ની નવી સીઝન શરૂ થતાં જ કાનૂની કાર્યવાહીમાં ફસાઈ

Kapil Sharma Show Copyright : કપિલ શર્મા ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાયો છે. આ મામલો તેના શો "ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો" સાથે સંબંધિત છે, જે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થાય છે. ત્રીજી સીઝનના ત્રણ ગીતોનો પરવાનગી વિના ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે કોપીરાઇટ ઉલ્લંઘન થયું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:47 PM IST

Kapil Sharma Show Copyright : કપિલ શર્માનો શો, "ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો" ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. તે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થાય છે. તાજેતરમાં તેની નવી સીઝનનો પહેલો એપિસોડ રિલીઝ થયો હતો, જેમાં પ્રિયંકા ચોપરા મહેમાન તરીકે હતી. જો કે, આ શો હવે કોપિરાઇટ ઉલ્લંઘનના વિવાદમાં ફસાયો છે. તેના એપિસોડમાં બોલિવૂડ ગીતોનો ઉપયોગ કરવા બદલ તે કાનૂની મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યો છે, જે નેટફ્લિક્સ પર ત્રીજી સીઝનમાં દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.

ફોનોગ્રાફિક પર્ફોર્મન્સ લિમિટેડ (PPL) ઇન્ડિયાએ "ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો" વિરુદ્ધ બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો છે. નિર્માતાઓ પર પરવાનગી વિના ત્રણ ગીતોનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે: "મુન્ના ભાઈ એમબીબીએસ" (2003) માંથી "M બોલે તો", "કાંટે" (2002)માંથી "રામા રે", અને "દેશી બોયઝ" (2011)માંથી "સુબાહ હોને ના દે". આ ગીતોનો ઉપયોગ શોની ત્રીજી સીઝનમાં કરવામાં આવ્યો હતો.

લાઇસન્સ વિના વગાડવામાં આવતા ગીતો

PPL ઇન્ડિયાએ દાવો કર્યો છે કે આ ઉપયોગો કોપીરાઇટ એક્ટ, 1957 હેઠળ 'પબ્લિક પરફોર્મન્સ/પબ્લિક કોમ્યુનિકેશન' ના દાયરામાં આવે છે. આ માટે અધિકારધારક પાસેથી લાઇસન્સ જરૂરી છે. જો કે, ન તો લાઇસન્સ માંગવામાં આવ્યું હતું કે ન તો આપવામાં આવ્યું હતું. તેથી, પ્રોડક્શન કંપનીઓ K9 ફિલ્મ્સ પ્રા. લિ. અને બીઇંગયુ સ્ટુડિયો પ્રા. લિ. પર કોપીરાઇટ ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

આ સમયગાળા દરમિયાન આ ત્રણ ગીતો વગાડવામાં આવ્યા હતા

આ ત્રણ એપિસોડ 21 જૂનથી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સ્ટ્રીમ થયા હતા. પહેલા એપિસોડમાં સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને જાહ્નવી કપૂર તેમની ફિલ્મ "પરમ સુંદરી" ના પ્રમોશન માટે આવ્યા હતા. "M બોલે તો" ગીત વગાડવામાં આવ્યું હતું. બીજા એપિસોડમાં "રામા રે ટ્રેક" વગાડવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે છેલ્લા એપિસોડમાં ફિલ્મ "દેશી બોયઝ"નું ગીત "સુબહ હોને ના દે" વગાડવામાં આવ્યું હતું.

ચોથી સીઝનના પહેલા એપિસોડમાં પ્રિયંકા ચોપરા જોવા મળી 

ચોથી સીઝનની વાત કરીએ તો, પ્રિયંકા ચોપરા પહેલા એપિસોડમાં જોવા મળી હતી. તે એસએસ રાજામૌલીની ફિલ્મ "વારાણસી" માં જોવા મળશે, જેમાં મહેશ બાબુ પણ છે અને તે 1,300 કરોડના ખર્ચે બની રહી છે.
 

