/વરરાજા બનશે સચીવજી, ઉપ સરપંચ માટે જામશે જંગ, જાણો ક્યારે આવશે પંચાયતની સીઝન 5 ?

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વરરાજા બનશે સચીવજી, ઉપ સરપંચ માટે જામશે જંગ, જાણો ક્યારે આવશે 'પંચાયત'ની સીઝન 5 ?

Panchayat Season 5 Release Prediction: પંચાયત સીઝનમાં ફુલેરા ગામ અને સેક્રેટરીને લગતા ઘણા વિવાદોએ તમને ખૂબ હસાવ્યું હશે. આ પાંચમી સીઝન પણ ખૂબ જ મજેદાર બનવાની છે. ચાલો જાણીએ કે આ મજેદાર પંચાયત શ્રેણીની પાંચમી સીઝન ક્યારે આવશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:09 PM IST
વરરાજા બનશે સચીવજી, ઉપ સરપંચ માટે જામશે જંગ, જાણો ક્યારે આવશે 'પંચાયત'ની સીઝન 5 ?
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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