/વરરાજા બનશે સચીવજી, ઉપ સરપંચ માટે જામશે જંગ, જાણો ક્યારે આવશે પંચાયતની સીઝન 5 ?

Panchayat Season 5 Release Prediction: પંચાયત સીઝન 5 2026 માં એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ થવાની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. હવે, તેની રિલીઝ તારીખ અંગે એક મોટો અપડેટ સામે આવ્યો છે. ચાહકો આ શ્રેણી ક્યારે આવશે તે જાણવા માટે ઉત્સુક છે.
ફુલેરા ગામ અને સેક્રેટરીનો ચાર્મ
પંચાયત સીઝનની ચાહકો રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ લોકપ્રિય એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો વેબ સિરીઝ હવે સીઝન 5 સાથે પરત ફરવા માટે તૈયાર છે. ફુલેરા ગામનું સરળ વાતાવરણ, હળવા-મળકાટવાળા જોક્સ અને સેક્રેટરીની મુશ્કેલીઓ ફરી એકવાર સ્ક્રીન પર જોવા મળશે.
ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પુષ્ટિ
નિર્માતાઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે પંચાયત સીઝન એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ માટે તૈયાર છે. અહેવાલો અનુસાર, શ્રેણીનું લગભગ 80% કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. 2026માં રિલીઝ થવાની ચર્ચા છે.
પંચાયત સીઝન 5 ક્યારે રિલીઝ થશે?
પંચાયતની પહેલી સીઝન 2020માં રિલીઝ થઈ હતી. ગયા વર્ષે, પંચાયત સીઝન 4 રિલીઝ થઈ હતી, જેમાં પુષ્કળ મનોરંજન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. એવું પણ જાહેર થયું હતું કે પાંચમી સીઝન જુલાઈ 2026માં OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે. જો કે, નિર્માતાઓએ હજુ સુધી કોઈ પુષ્ટિ તારીખ પર ટિપ્પણી કરી નથી.
અટકળો શું કહે છે?
કેટલાક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પંચાયત સીઝન 5 ઓક્ટોબર 2026માં રિલીઝ થઈ શકે છે. TVEK તેને આ વર્ષના અંતમાં એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયો પર રિલીઝ કરશે. જોકે, નિર્માતાઓ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી.
પંચાયત 5ની કહાનીમાં ઘણા વળાંકો
આ વખતે, પંચાયત 5ની કહાનીમાં ઘણા મોટા વળાંકો આવી શકે છે. સચિવના લગ્નથી લઈને વડા પ્રધાનની બેઠક માટેના ભીષણ યુદ્ધ સુધી, શ્રેણીમાં એક નવો વળાંક જોવા મળશે. પ્રહલાદ ચાના ચૂંટણી પ્રચારથી લઈને મંજુ દેવીને લગતા વિવાદો સુધી, બધાની તપાસ કરવામાં આવશે. આ સીઝન અન્ય સીઝનની તુલનામાં ચોક્કસ ખાસ હશે.