/2026ની સૌથી વધુ પ્રોફિટ કમાનારી ફિલ્મ, ધુરંધર, ટોક્સિક અને આવારાપણ 2ને પણ પછાડી

The Highest Grossing Film of 2026: 2026ના વર્ષમાં ઘણી મોટા બજેટની ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે. આમાંથી કેટલીક ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર સફળ રહી, જ્યારે કેટલીક ફિલ્મો તેમના બજેટને પણ પાછી મેળવી શકી નહીં. જો કે, આ વર્ષે એક એવી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ જેનો નફો રણવીર સિંહની ધુરંધર કરતાં પણ વધુ હતો. આ ફિલ્મનું નામ હનુમાન અંશ છે, જે નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર આધારિત છે. સૌથી ઓછા બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મ 20 ગણાથી વધુ પ્રોફિટ કમાઈ છે.
હનુમાન અંશનું બજેટ
હનુમાન પ્રત્યેની ભક્તિ પર આધારિત, હનુમાન અંશ નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર આધારિત છે. અહેવાલો અનુસાર, આ ફિલ્મ માત્ર 2 કરોડ રૂપિયાના બજેટમાં બનાવવામાં આવી હતી. પ્રમોશન માટે કોઈ બજેટ ન હોવાથી, વિવિધ સ્થળોએ સમુદાયના ભોજન સમારંભો દ્વારા ફિલ્મની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મોટા સ્ટાર્સની ગેરહાજરી, નાના કલાકારો અભિનિત હોવા છતાં અને ઓછા બજેટ હોવા છતાં, ફિલ્મ અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. હનુમાન અંશ 7 ઓગસ્ટના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. તે સમયે, ફિલ્મ વિશે બહુ ઓછી ચર્ચા હતી, પરંતુ પછીથી તેણે મોટી કમાણી કરી.
હનુમાન અંશની અત્યાર સુધીની કમાણી
હનુમાન અંશને રિલીઝ થયા પછી મર્યાદિત શો અને દર્શકો મળ્યા. તેણે તેના પહેલા સપ્તાહના અંતે માત્ર 60 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. જો કે, તેણે તેના ચોથા સપ્તાહના અંતે 28 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. 2 કરોડ રૂપિયાના બજેટ સાથે, ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર અત્યાર સુધીમાં 42 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. તે ટૂંક સમયમાં 50 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો વટાવી જશે. ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મ 100 કરોડ રૂપિયાના આજીવન કલેક્શન સુધી પહોંચી શકે છે. જો આવું થાય, તો તે ભારતીય સિનેમામાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની જશે.
ભારે નફો કરે છે હનુમાન અંશ
હનુમાન અંશ હાલમાં બોક્સ ઓફિસ પર 2000 ટકા નફો કરી રહ્યો છે. આવનારા સમયમાં, આ ફિલ્મ 5000 ટકા નફો કરી શકે છે. જો આપણે રણવીર સિંહની ફિલ્મ 'ધુરંધર 2'ના નફાની વાત કરીએ તો, ફિલ્મે 1000 ટકા નફો કર્યો હતો. તે સારા બજેટ, મોટા કલાકારો અને 'ધુરંધર'ના પહેલા ભાગ સાથે જોડાણને કારણે પણ હતું. જો કે, હનુમાન અંશ આ મોટી ફિલ્મોને પાછળ છોડી રહ્યો છે. તેના નાના બજેટ હોવા છતાં, ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ભારે કમાણી કરી રહી છે.
નીમ કરોલી બાબાનો ભક્ત
આ ફિલ્મ લક્ષ્મણ દાસની કહાની છે, જે પાછળથી નીમ કરોલી બાબા બને છે, જે વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા જેવી હસ્તીઓ દ્વારા પૂજનીય હનુમાન ભક્ત છે. એપલના સ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સ પણ બાબાના ભક્ત હતા. બાબા પર આધારિત આ ફિલ્મ તેના ચોથા અઠવાડિયામાં નોંધપાત્ર પરિણામો બતાવી રહી છે.