/2026ની સૌથી વધુ પ્રોફિટ કમાનારી ફિલ્મ, ધુરંધર, ટોક્સિક અને આવારાપણ 2ને પણ પછાડી

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2026ની સૌથી વધુ પ્રોફિટ કમાનારી ફિલ્મ, 'ધુરંધર', 'ટોક્સિક' અને 'આવારાપણ 2'ને પણ પછાડી

The Highest Grossing Film of 2026: માત્ર 2 કરોડ રૂપિયાના બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મે 42 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો છે, આ ફિલ્મે રણવીર સિંહની ધુરંધર 2 સહિતની ઘણી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે. ચાલે આ ફિલ્મ વિશે અને તેના નામ વિશે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 01, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:04 PM IST
2026ની સૌથી વધુ પ્રોફિટ કમાનારી ફિલ્મ, 'ધુરંધર', 'ટોક્સિક' અને 'આવારાપણ 2'ને પણ પછાડી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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2026ની સૌથી વધુ પ્રોફિટ કમાનારી ફિલ્મ, ધુરંધર, ટોક્સિક અને આવારાપણ 2ને પણ પછાળી
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