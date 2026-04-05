Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentબ્લોકબસ્ટર રહેવાનું છે એપ્રિલનું આવનારૂ અઠવાડિયું, 6 થી 12 એપ્રિલની વચ્ચે રિલીઝ થશે આ થ્રિલર-કોમેડી ફિલ્મો અને સીરીઝ

બ્લોકબસ્ટર રહેવાનું છે એપ્રિલનું આવનારૂ અઠવાડિયું, 6 થી 12 એપ્રિલની વચ્ચે રિલીઝ થશે આ થ્રિલર-કોમેડી ફિલ્મો અને સીરીઝ

Next Week Release: આવતા અઠવાડિયે અનેક ફિલ્મો અને વેબસિરીઝ OTT અને મોટા પડદા પર આવવા જઈ રહી છે આવનારૂ અઠવાડિયું રોમાંચથી ભરપૂર રહેવાનું છે. સાઉથથી લઈને હોલીવુડ સુધી અનેક OTT પર મોટા પડદે લોકોને જોવા મળશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:33 PM IST
  • આવતા અઠવાડિયે અનેક ફિલ્મો અને વેબસિરીઝ OTT અને મોટા પડદા પર આવવા જઈ રહી છે
  • આવનારૂ અઠવાડિયું રોમાંચથી ભરપૂર રહેવાનું છે.
  • સાઉથથી લઈને હોલીવુડ સુધી અનેક OTT પર મોટા પડદે લોકોને જોવા મળશે.

Trending Photos

બ્લોકબસ્ટર રહેવાનું છે એપ્રિલનું આવનારૂ અઠવાડિયું, 6 થી 12 એપ્રિલની વચ્ચે રિલીઝ થશે આ થ્રિલર-કોમેડી ફિલ્મો અને સીરીઝ

Next Week Release: ફિલ્મ પ્રેમીઓ માટે સારા સમાચાર છે. 6થી 12 એપ્રિલ દરમિયાન OTT થિયેટરોમાં 10 થ્રિલર-કોમેડી ફિલ્મો અને સિરીઝ રિલીઝ થઈ રહી છે. ચાલો જોઈએ કે 6થી 12 એપ્રિલ દરમિયાન કઈ ફિલ્મો અને શ્રેણીઓ ઉપલબ્ધ થશે.

6 અને 8 એપ્રિલ: 'સ્ટાર વોર્સ' અને 'ધ બોયઝ' ધમાલ મચાવશે

Add Zee News as a Preferred Source

એપ્રિલનો બીજો સપ્તાહ વિસ્ફોટક એનિમેટેડ એક્શન સાથે શરૂ થાય છે. 6 એપ્રિલે, JioHotstar 'Star Wars: Maul - Shadow Lord', એક સાયન્સ-ફિક્શન શ્રેણી રિલીઝ કરશે. આ પછી, ખૂબ જ વખાણાયેલી શ્રેણી 'ધ બોયઝ' ની સીઝન 5 8 એપ્રિલે એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર સ્ટ્રીમ થવાની તૈયારીમાં છે.

PunjabKesari

8 એપ્રિલ: થિયેટરોમાં બે મુખ્ય દક્ષિણ ભારતીય થ્રિલર

દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગ 8 એપ્રિલે બે રોમાંચક ફિલ્મો રજૂ કરી રહ્યું છે. પહેલી 'રહશ્યમ' છે, જે ઉત્સવ નાઈક અને સપના વ્યાસ અભિનીત એક હોરર થ્રિલર છે. બીજી ફિલ્મ "મયૂખા" છે, જેમાં પાયલ ચેંગપ્પા પોતાનો અભિનયનો જાદુ બતાવશે.

9 અને 10 એપ્રિલ: OTT પ્લેટફોર્મ પર ગુના અને કોમેડીનું મિશ્રણ

ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર મનોરંજનની કોઈ કમી રહેશે નહીં. બિગ મિસ્ટેક્સ સીઝન 1, એક માફિયા અને ભાઈ-બહેનની જોડી વિશેની ક્રાઈમ-કોમેડી, 9 એપ્રિલે નેટફ્લિક્સ પર પ્રીમિયર થશે. બીજી મનોરંજક શ્રેણી, માલ્કમ ઇન ધ મિડલ: લાઇફ્સ સ્ટિલ અનફેર, 10 એપ્રિલે JioHotstar પર ડેબ્યૂ થશે.

PunjabKesari

10 એપ્રિલ: થિયેટરોમાં એક્શન, ડ્રામા અને રોમાન્સ

આ શુક્રવાર, 10 એપ્રિલે, ત્રણ મુખ્ય ફિલ્મો થિયેટરોમાં રિલીઝ થશે. સૌથી વધુ ચર્ચિત ફિલ્મ "ડાકૈત: અ લવ સ્ટોરી" છે, જેમાં આદિવી શેષ, મૃણાલ ઠાકુર અને અનુરાગ કશ્યપ અભિનીત છે. આ સાથે, ટોવિનો થોમસની એક્શન-થ્રિલર 'પલ્લીચટ્ટમ્બી' અને જય અને મીનાક્ષી ગોવિંદરાજનની ફિલ્મ 'સત્તેન્દ્રુ મરુધુ વેનિલા' પણ મોટા પડદા પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
OTTapril 2026 film releaseapril 2026 web seriesStar WarsMayookhaRahasyamBig Mistakes Season 1Gujarati Newsentertainment news

Trending news