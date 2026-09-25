/The Paradise: નાની અને રાઘવ જુયાલની ફિલ્મ ધ પેરેડાઈઝનો ધમાકો, પહેલા દિવસની કમાણી 50 કરોડને પાર

The Paradise Movie: 24 સપ્ટેમ્બરે ભારત સહિત દુનિયાભરના સિનેમાઘરોમાં નાની અને રાઘવ જુયાલની ફિલ્મ ધ પેરેડાઇઝ રીલીઝ થઈ. આ ફિલ્મનું ઓપનિંગ ડે કલેક્શન શાનદાર રહ્યું છે. આ ફિલ્મને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ પણ મળી રહ્યો છે. પહેલા દિવસે નાનીની ફિલ્મ 50 કરોડથી વધારે નું ઓપનિંગ કલેક્શન કર્યું છે. બેસ્ટ ઓપનિંગની બાબતમાં ધ પેરેડાઇઝ ફિલ્મ નાનીના કરિયરની સૌથી સારી અને સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ સાબિત થઈ છે.
સૈકનિલ્ક અનુસાર તો ધ પેરેડાઇઝ ફિલ્મ એ પહેલા દિવસે 46.25 કરોડનું નેટ કલેક્શન ભારતમાં કર્યું છે. જ્યારે ગ્રોસ કલેક્શન 54.90 કરોડનું રહ્યું છે. આ ફિલ્મની દુનિયાભરમાં કમાણી 74.90 કરોડ થઈ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ધ પેરેડાઇઝ ફિલ્મ 150 થી 200 કરોડના બજેટમાં બની હોવાની વાત છે આ દ્રષ્ટિએ ફિલ્મને હીટ સાબિત થવા માટે 100 કરોડ થી વધુ ની કમાણી કરવી પડશે. જોકે ઓપનિંગ કલેક્શનને જોતા લાગે છે કે નાનીની ધ પેરેડાઈઝ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનની બાબતમાં હિટ સાબિત થશે.
નાનીની સૌથી વધુ ઓપનિંગ મેળવનાર ફિલ્મ
ધ પેરેડાઇઝ ફિલ્મ નાનીના કરિયરની પહેલી ફિલ્મ છે જેને બોક્સ ઓફિસ પર પહેલા દિવસે આટલું મોટું કલેક્શન મળ્યું હોય. એટલા માટે જ કમાણીની બાબતમાં આ ફિલ્મ નાની ના કરિયરની બેસ્ટ ફિલ્મ ગણવામાં આવી રહી છે. ધ પેરેડાઈઝ ફિલ્મનું દુનિયાભરમાં પહેલા દિવસનું કલેક્શન 74 કરોડથી વધારેનું છે. જેના કારણે ધ પેરેડાઈઝ નાનીના કરિયરની સૌથી વધારે ઓપનિંગ કરનાર ફિલ્મ બની છે. જ્યારે બીજા નંબર પર હિટ ધ થર્ડ કેસ અને ત્રીજા નંબર પર દસરા ફિલ્મ આવે છે.
ધ પેરેડાઇઝ ફિલ્મ નાની અને શ્રીકાંત ઓડેલાની એક સાથે આ બીજી ફિલ્મ છે. આ પહેલા 2023 માં તેમની દસરા ફિલ્મ આવી હતી જે એક્શન ફિલ્મ હતી. ત્યાર પછી ધ પેરેડાઇઝ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. ધ પેરેડાઇઝ ફિલ્મમાં મોહનલાલ, સોનાલી બેન્દ્રે, રાઘવ ચુરાલ, સંપત રાજ સહિતના કલાકારો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાં જોવા મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)