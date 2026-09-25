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The Paradise: નાની અને રાઘવ જુયાલની ફિલ્મ ધ પેરેડાઈઝનો ધમાકો, પહેલા દિવસની કમાણી 50 કરોડને પાર

The Paradise Movie: સિનેમાઘરોમાં એક્ટર નાની અને રાઘવ જુયાલની ફિલ્મ ધ પેરેડાઈઝ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. ફિલ્મના ખૂબ વખાણ થઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેકશન 50 કરોડથી વધારેનું નોંધાયું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 25, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:45 AM IST
The Paradise: નાની અને રાઘવ જુયાલની ફિલ્મ ધ પેરેડાઈઝનો ધમાકો, પહેલા દિવસની કમાણી 50 કરોડને પાર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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