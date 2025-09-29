દુનિયાનો સૌથી મોટો સેટ, રૂપિયા 400 કરોડનું બજેટ... પ્રભાસની 'ધ રાજા સાબ'ના ટ્રેલરથી ઘણી અપેક્ષાઓ
Raja Saab Trailer : પ્રભાસની નવી ફિલ્મ "ધ રાજા સાબ"નું ટ્રેલર રિલીઝ થવાનું છે. "સાલાર" અને "કલ્કી 2898 એડી" જેવી સતત હિટ ફિલ્મો આપનાર પ્રભાસ પાસેથી ચાહકોને ઘણી અપેક્ષાઓ છે. નિર્માતાઓએ આ ફિલ્મ પર મજબૂત દાવ લગાવ્યો છે.
Trending Photos
Raja Saab Trailer : ભારતભરમાં સુપરસ્ટાર પ્રભાસની નવી ફિલ્મ "ધ રાજા સાબ" તેની જાહેરાત પછીથી જ ખૂબ ચર્ચામાં છે. નિર્માતાઓએ દાવો કર્યો હતો કે પ્રભાસ એવી ભૂમિકામાં જોવા મળશે જે તેણે ક્યારેય પડદા પર ભજવી નથી. 2024ની સંક્રાંતિ પર જાહેર કરાયેલી આ ફિલ્મ મૂળ એપ્રિલ 2025માં રિલીઝ થવાની હતી. જોકે, નિર્માણમાં વિલંબને કારણે, નિર્માતાઓએ 5 ડિસેમ્બરની નવી રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી. હવે, "ધ રાજા સાબ"નું ટ્રેલર આખરે આવી રહ્યું છે અને લોકો તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ટ્રેલર પર એક મહત્વપૂર્ણ દાવ લગાવવામાં આવ્યો છે.
પ્રભાસની ફિલ્મ વિશ્વના સૌથી મોટા સેટ પર શૂટ કરવામાં આવી
"ધ રાજા સાબ"ને તેની જાહેરાત સમયે પ્રભાવશાળી સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ્સવાળી ફિલ્મ તરીકે વર્ણવવામાં આવી. નિર્માતાઓએ ફિલ્મ માટે વ્યાપક તૈયારીઓ વિશે પણ વાત કરી હતી અને દાવો કર્યો હતો કે તેમણે તેના માટે જે સેટ બનાવ્યો હતો તે વિશ્વનો સૌથી મોટો ઇન્ડોર સેટ હતો.
બોલિવૂડ હંગામાના એક અહેવાલમાં, નિર્માતા ટી.જી. વિશ્વ પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે પીપલ્સ મીડિયા ફેક્ટરી સ્ટુડિયોમાં ફિલ્મ માટે બનાવેલો હવેલીનો સેટ 35,000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે "દુનિયામાં બીજા કોઈ સેટમાં આટલી મોટી જગ્યા નથી." તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ હવેલી સિવાય બીજા ઘણા સેટ છે, પરંતુ તેઓ હજુ સુધી તેમના વિશે વિગતો જાહેર કરી શકતા નથી. આ સેટ 1,200 કામદારો દ્વારા ચાર મહિનામાં બનાવવામાં આવ્યો હતો.
VFX અને મોટું બજેટ
"ધ રાજા સાબ"નું ટીઝર જૂનમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તે કાર્યક્રમમાં વિશ્વ પ્રસાદે ફિલ્મના VFX કાર્યમાં વિલંબનું કારણ સમજાવતા કહ્યું હતું કે ફિલ્મના VFX કાર્યમાં ફક્ત 40 મિનિટના ક્લાઇમેક્સને શૂટ કરવા માટે 120 દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે VFX ટીમે વિઝ્યુઅલ પ્રોસેસ કરવામાં 300 દિવસથી વધુ સમય વિતાવ્યો હતો.
અહેવાલો દર્શાવે છે કે રૂપિયા 400 કરોડથી 500 કરોડનું બજેટ છે, જે તેને ખૂબ મોંઘી ફિલ્મ બનાવે છે. પ્રભાસ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે, જ્યારે સંજય દત્ત ખલનાયકની ભૂમિકા ભજવે છે. આ ફિલ્મમાં માલવિકા મોહનન, નિધિ અગ્રવાલ, રિદ્ધિ કુમાર અને બે લોકપ્રિય કોમેડી કલાકારો બ્રહ્માનંદમ અને યોગી બાબુ સહિત મોટી સ્ટારકાસ્ટ છે. લેડી સુપરસ્ટાર નયનતારા ધ રાજા સાબમાં ખાસ ભૂમિકા ભજવી રહી છે.
ટ્રેલરથી ઘણી આશાઓ
જૂનમાં રિલીઝ થયેલા ફિલ્મના ટીઝરને દર્શકો તરફથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. ફિલ્મની સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ્સ સમગ્ર ફિલ્મમાં સ્પષ્ટ હતી, પરંતુ તે ખૂબ જ કાર્ટૂનિશ લાગી. સાલાર અને કલ્કી 2898 AD જેવી સતત બે મોટી હિટ ફિલ્મો સાથે પ્રભાસના ચાહકો તેની પાસેથી હિટ ફિલ્મોની હેટ્રિકની આશા રાખશે. તેથી તેઓ ધ રાજા સાબ માટે સારા ટ્રેલરની આશા રાખશે. હવે જોવાનું એ છે કે આ ટ્રેલર ફિલ્મ માટે વાતાવરણ બનાવવામાં કેટલું સફળ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે