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જે રેકોર્ડને 51 વર્ષ સુધી કોઈ અડી ન શક્યું, તેને ‘હનુમાન અંશ’ ફિલ્મએ તોડી નાખ્યો! જાણો

Hanuman Ansh Collection: 1975ની આ ફિલ્મે નફાની દ્રષ્ટિએ અમિતાભ બચ્ચનની શોલેને પણ પાછળ છોડી દીધી હતી. તે 51 વર્ષ સુધી દેશની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ રહી. હવે, હનુમાન અંશે આ રેકોર્ડને પણ પાછળ છોડી દીધો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 02, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:19 PM IST
જે રેકોર્ડને 51 વર્ષ સુધી કોઈ અડી ન શક્યું, તેને ‘હનુમાન અંશ’ ફિલ્મએ તોડી નાખ્યો! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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