/જે રેકોર્ડને 51 વર્ષ સુધી કોઈ અડી ન શક્યું, તેને ‘હનુમાન અંશ’ ફિલ્મએ તોડી નાખ્યો! જાણો

Hanuman Ansh Collection: ભારતમાં ભક્તિ ગીતો અને ફિલ્મોનો ખાસ દરજ્જો છે. ભગવાન રામથી લઈને હનુમાનજી, માતા વૈષ્ણોદેવી અને ભગવાન શિવ સુધીના વિવિધ દેવતાઓ પર ફિલ્મો બનાવીને, નિર્માતાઓએ પ્રેક્ષકોને એક્શન, રોમાંસ અને નાટકથી આગળની વાર્તાઓ રજૂ કરી છે. આ વલણ ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમામાં પ્રચલિત રહ્યું છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે એક ભક્તિ ફિલ્મ હતી જેણે એટલો બધો નફો કમાયો હતો કે છેલ્લા 51 વર્ષ સુધી કોઈ તેની બરાબરી કરી શક્યું નહીં? 1975માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મનું નામ હતું જય સંતોષી માં. હવે, 51 વર્ષ પછી, આ રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. આ રેકોર્ડ તોડનાર ફિલ્મનું નામ છે હનુમાન અંશ.
જય સંતોષી માં ફિલ્મની કમાણી
1975ની ફિલ્મ જય સંતોષી મા માત્ર ₹25 લાખના બજેટમાં બની હતી. જ્યારે આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ત્યારે સનસનાટી મચી ગઈ હતી. દર્શકો થિયેટર છોડતા પહેલા પોતાના ચપ્પલ ઉતારતા. તે સમયે, સિનેમા હોલમાં મહિલાઓની સંખ્યા ઓછી હતી. જો કે, માં સંતોષીની વાર્તા જોવા માટે હોલમાં મહિલાઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી. આ એક ભક્તિમય ફિલ્મ હતી જેણે નિર્માતાઓને ધનવાન બનાવ્યા. તે સમયે 25 રૂપિયાના બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મે 5.25 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.
નફાની દ્રષ્ટિએ, આ ફિલ્મે 1650 ટકા નફો કર્યો હતો. નફાની દ્રષ્ટિએ, આ ફિલ્મે તે વર્ષની સૌથી મોટી ફિલ્મ, શોલેને પણ પાછળ છોડી દીધી હતી. 'જય સંતોષી માં' ફિલ્મ 51 વર્ષ માટે સૌથી વધુ નફો કરનારી ફિલ્મ હતી. આજના સંદર્ભમાં, 25 લાખનું બજેટ 8થી 12 કરોડ અને 400 કરોડનું આજીવન કલેક્શન માનવામાં આવશે. હનુમાન અંશ હજુ પણ કમાણી કરી રહ્યો છે અને ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ આ ફિલ્મને પાછળ છોડી દે છે.
હનુમાન અંશની કમાણી
'હનુમાન અંશ' નામની ફિલ્મ તાજેતરમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ માત્ર 2 કરોડ રૂપિયાના બજેટમાં બનાવવામાં આવી હતી. વાર્તા નીમ કરોલી બાબા પર આધારિત છે. આ ફિલ્મ 7 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. નિર્માતાઓ પાસે ફિલ્મના પ્રમોશન માટે ભંડોળનો અભાવ હતો, તેથી તેમણે ભંડારાનું આયોજન કર્યું.
ફિલ્મે રિલીઝના દિવસે માત્ર ₹10 લાખની કમાણી કરી. આગામી બે અઠવાડિયા સુધી કમાણી યથાવત રહી. જો કે, ત્રીજા અને ચોથા અઠવાડિયામાં એવું લાગતું હતું કે કોઈ ચમત્કાર થયો છે. ફિલ્મની કમાણી ઝડપથી વધી. ₹2 કરોડના બજેટથી બનેલી આ ફિલ્મે ચોથા અઠવાડિયાના રવિવારે 12 કરોડથી વધુ કમાણી કરી.
જય સંતોષી મા ફિલ્મનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
અલગ કમાણી પેટર્ન ધરાવતી ફિલ્મોમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. પહેલા બે અઠવાડિયા પ્રભાવશાળી નહોતા, પરંતુ ચોથા અઠવાડિયામાં કમાણીનો જંગી વિસ્ફોટ જોવા મળ્યો. ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં ₹54 કરોડથી વધુ કમાણી કરી છે. આ એ જ ફિલ્મ છે જેને OTT પ્લેટફોર્મ ખરીદી રહ્યા ન હતા. હનુમાન અંશે 51 વર્ષમાં સૌથી વધુ નફો મેળવવા માટે જય સંતોષી મા ફિલ્મનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ફિલ્મ 'હનુમાન અંશ' 2435%ના પ્રોફિટ સાથે ભારતમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
100 કરોડનો આંકડો પાર કરી શકે છે ફિલ્મ
ટ્રેડ એક્સપર્ટ અને સિનેમા નિરીક્ષકોના મતે, આગામી દિવસોમાં હનુમાન અંશનું આજીવન કલેક્શન 100 કરોડને વટાવી શકે છે. જો આવું થાય, તો તે ભારતમાં આટલો નફો મેળવનારી પહેલી ફિલ્મ હશે.